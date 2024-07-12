Зеленський зустрівся з Мелоні на полях саміту НАТО: Обговорили ППО для України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії та Головою Ради міністрів Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що проінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону. Дякую за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року", - додав глава держави.

