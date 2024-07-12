УКР
Зеленський зустрівся з Мелоні на полях саміту НАТО: Обговорили ППО для України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії та Головою Ради міністрів Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що проінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону. Дякую за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року", - додав глава держави.

"на полях саміту НАТО у Вашингтоні..." Лучше бы они встретились на полях под Херсоном
показати весь коментар
12.07.2024 11:33 Відповісти
Интересно, а Мелони тоже везде за собой завхоза таскает?
показати весь коментар
12.07.2024 11:36 Відповісти
І як Мелоні назвала ЗЄ? 😁
показати весь коментар
12.07.2024 11:37 Відповісти
з 2019 року "зелене" -"говорили балакали,сіли і покакали ,а в перерві гроші крали"
показати весь коментар
12.07.2024 11:38 Відповісти
Фу, такая мерзота ручонки тянет.
показати весь коментар
12.07.2024 11:51 Відповісти
Зеленський зустрівся з Мелоні у полі
показати весь коментар
12.07.2024 11:57 Відповісти
Було виділено мільйони на ППО для енергооб*єктів, ні грошей ні ППО.
показати весь коментар
12.07.2024 12:40 Відповісти
Ні енергооб'єктів...
показати весь коментар
12.07.2024 13:01 Відповісти
 
 