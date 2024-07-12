РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9084 посетителя онлайн
Новости Видео Аварии "Сухого Суперджета"
25 400 112

Вблизи Москвы упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. ВИДЕО

В России упал и разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиакатастрофа произошла вблизи подмосковной Коломны. Экипаж не выжил. Борт летел с завода после ремонта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

Sukhoi Superjet 100 - региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров, на расстояние до 3000 км. Проект первого постсоветского "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У российского военного вертолета Ми-8 отпал хвостовой пропеллер. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1737) авиация (2919) россия (97281)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Сумно, дуже сумно що до маскви не дотягнув і там не хряснувся. Але все одно зараз завиють про українську дрг зі стінгером ))
показать весь комментарий
12.07.2024 16:13 Ответить
+42
Добре відремонтували, молодці
показать весь комментарий
12.07.2024 16:04 Ответить
+38
Шикарный ремонт. Им главное не мешать.
показать весь комментарий
12.07.2024 16:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Sukhoi Superjet

Такй вот руззкій самольот і магучій руззкій йазик.
Як казав Суворов, "Ми - рашенз! Какой делайт!"
показать весь комментарий
12.07.2024 19:37 Ответить
Як так на борту нікого з пасажирів не було ???
Зруйнували всю пригоду
показать весь комментарий
12.07.2024 19:59 Ответить
Да он после планового ремонта пустым летел, но мог бы "покатать" весь ремонтный цех, с руководством.. )
показать весь комментарий
12.07.2024 20:14 Ответить
Добре, що не покатав. Нехай фахівці далі ремонтують. В них добре виходить.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:44 Ответить
Ок, некая логика в этом есть. Но всё-же лучше ликвидировать более-менее опытных ремонтников и доверить ремонт самолетов неопытным подмастерьям, они бы там ещёпохлеще поднакрутили бы.. )
показать весь комментарий
12.07.2024 20:50 Ответить
В британской научной общественности Разведке ходят упорные слухи, что в небе звучали слова зад-Орного "самолет тяжелее воды и воздуха". Впрочем это могли быть дроны, совершающие ИПСО ...
показать весь комментарий
12.07.2024 20:08 Ответить
На расейском тв сейчас только что сказали что версий много, но одна из версий - "отказ сразу двух двигателей". Это корреспондент в прямом эфире сказал.
Однако.. Надо же постараться так "отремонтировать" самолет чтобы сразу два двигателя вышли из строя.. )
показать весь комментарий
12.07.2024 20:22 Ответить
Та й йух з ним!
показать весь комментарий
12.07.2024 22:50 Ответить
....аплодисменти.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:21 Ответить
Bukhoi Superjet 100
показать весь комментарий
13.07.2024 00:49 Ответить
Есть Полусухой Суперджет и Креплёный.
показать весь комментарий
13.07.2024 01:15 Ответить
Мало. Мало трупів мацкало-ублюдків. Шкода, що лише екіпаж.
показать весь комментарий
13.07.2024 13:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 