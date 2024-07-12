Вблизи Москвы упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. ВИДЕО

В России упал и разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиакатастрофа произошла вблизи подмосковной Коломны. Экипаж не выжил. Борт летел с завода после ремонта.

Sukhoi Superjet 100 - региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров, на расстояние до 3000 км. Проект первого постсоветского "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".

