Вблизи Москвы упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. ВИДЕО
В России упал и разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиакатастрофа произошла вблизи подмосковной Коломны. Экипаж не выжил. Борт летел с завода после ремонта.
Sukhoi Superjet 100 - региональный реактивный пассажирский самолет в двух версиях: для перевозки 75 или 95 пассажиров, на расстояние до 3000 км. Проект первого постсоветского "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".
Такй вот руззкій самольот і магучій руззкій йазик.
Як казав Суворов, "Ми - рашенз! Какой делайт!"
Зруйнували всю пригоду
научной общественностиРазведке ходят упорные слухи, что в небе звучали слова зад-Орного "самолет тяжелее воды и воздуха". Впрочем это могли быть дроны, совершающие ИПСО ...
Однако.. Надо же постараться так "отремонтировать" самолет чтобы сразу два двигателя вышли из строя.. )