Sukhoi Superjet 100 passenger plane crashed near Moscow. VIDEO

A Sukhoi Superjet 100 passenger plane crashed in Russia.

According to Censor.NET, the plane crash occurred near Kolomna, Moscow Region. The crew did not survive. The plane was flying from the factory after being repaired.

The Sukhoi Superjet 100 is a regional jet passenger aircraft available in two versions: for 75 or 95 passengers, with a range of up to 3,000 km. The project of the first post-Soviet "own domestic Russian passenger airliner".

