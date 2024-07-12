УКР
Поблизу Москви упав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. ВIДЕО

У Росії упав та розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіатроща сталася поблизу підмосковної Коломни. Екіпаж не вижив. Борт летів із заводу після ремонту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський Су-34 розбився у горах Північної Осетії, екіпаж загинув

Sukhoi Superjet 100 - регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів, на відстань до 3000 км. Проєкт першого пострадянського "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російського військового вертольота Мі-8 відпав хвостовий пропелер. ВIДЕО

авіакатастрофа (1113) авіація (4270) росія (67900)
Топ коментарі
+45
Сумно, дуже сумно що до маскви не дотягнув і там не хряснувся. Але все одно зараз завиють про українську дрг зі стінгером ))
12.07.2024 16:13 Відповісти
+42
Добре відремонтували, молодці
12.07.2024 16:04 Відповісти
+38
Шикарный ремонт. Им главное не мешать.
12.07.2024 16:04 Відповісти
Sukhoi Superjet

Такй вот руззкій самольот і магучій руззкій йазик.
Як казав Суворов, "Ми - рашенз! Какой делайт!"
12.07.2024 19:37 Відповісти
Як так на борту нікого з пасажирів не було ???
Зруйнували всю пригоду
12.07.2024 19:59 Відповісти
Да он после планового ремонта пустым летел, но мог бы "покатать" весь ремонтный цех, с руководством.. )
12.07.2024 20:14 Відповісти
Добре, що не покатав. Нехай фахівці далі ремонтують. В них добре виходить.
12.07.2024 20:44 Відповісти
Ок, некая логика в этом есть. Но всё-же лучше ликвидировать более-менее опытных ремонтников и доверить ремонт самолетов неопытным подмастерьям, они бы там ещёпохлеще поднакрутили бы.. )
12.07.2024 20:50 Відповісти
В британской научной общественности Разведке ходят упорные слухи, что в небе звучали слова зад-Орного "самолет тяжелее воды и воздуха". Впрочем это могли быть дроны, совершающие ИПСО ...
12.07.2024 20:08 Відповісти
На расейском тв сейчас только что сказали что версий много, но одна из версий - "отказ сразу двух двигателей". Это корреспондент в прямом эфире сказал.
Однако.. Надо же постараться так "отремонтировать" самолет чтобы сразу два двигателя вышли из строя.. )
12.07.2024 20:22 Відповісти
Та й йух з ним!
12.07.2024 22:50 Відповісти
....аплодисменти.
12.07.2024 23:21 Відповісти
Bukhoi Superjet 100
13.07.2024 00:49 Відповісти
Есть Полусухой Суперджет и Креплёный.
13.07.2024 01:15 Відповісти
Мало. Мало трупів мацкало-ублюдків. Шкода, що лише екіпаж.
13.07.2024 13:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 