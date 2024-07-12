Поблизу Москви упав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. ВIДЕО

У Росії упав та розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіатроща сталася поблизу підмосковної Коломни. Екіпаж не вижив. Борт летів із заводу після ремонту.

Sukhoi Superjet 100 - регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів, на відстань до 3000 км. Проєкт першого пострадянського "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".

