Поблизу Москви упав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. ВIДЕО
У Росії упав та розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіатроща сталася поблизу підмосковної Коломни. Екіпаж не вижив. Борт летів із заводу після ремонту.
Sukhoi Superjet 100 - регіональний реактивний пасажирський літак у двох версіях: для перевезення 75 або 95 пасажирів, на відстань до 3000 км. Проєкт першого пострадянського "собственного отечественного российского пассажирского лайнера".
Такй вот руззкій самольот і магучій руззкій йазик.
Як казав Суворов, "Ми - рашенз! Какой делайт!"
Зруйнували всю пригоду
научной общественностиРазведке ходят упорные слухи, что в небе звучали слова зад-Орного "самолет тяжелее воды и воздуха". Впрочем это могли быть дроны, совершающие ИПСО ...
Однако.. Надо же постараться так "отремонтировать" самолет чтобы сразу два двигателя вышли из строя.. )