РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6916 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 502 46

Боевая работа украинских артиллеристов в условиях аномальной жары. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы расчета украинских артиллеристов под жарким солнцем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины, слаженно работая, осуществляют три выстрела из пушки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Синоптики прогнозируют в Украине чрезвычайную жару до +40°

Автор: 

жара (390) артиллерия (668)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
З засобами захисту вони там і ляжуть по такій спеці
показать весь комментарий
15.07.2024 10:21 Ответить
+25
Шана і повага цим воїнам .
показать весь комментарий
15.07.2024 10:36 Ответить
+22
Спаси вас Боже і помилуй!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спаси вас Боже і помилуй!
показать весь комментарий
15.07.2024 10:15 Ответить
Таке враження, що пушкарі працюють на полігоні, а не на ЛБЗ - без засобів захисту, не боячись контрбатарейки і ворожих дронів.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:17 Ответить
З засобами захисту вони там і ляжуть по такій спеці
показать весь комментарий
15.07.2024 10:21 Ответить
+там дяди 45+ и так еле бегают...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:06 Ответить
Ага, жоскі пацани) З маскування питання вирішене - його немає.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:56 Ответить
В нас, зараз, 36 в тіні. Навіть в моїй кераміці це пекло. Про шолом просто мовчу
показать весь комментарий
15.07.2024 11:12 Ответить
От як тут натиснути "Мені подобається"?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:30 Ответить
На ЛБЗ після двох , трьох пострілів вже прилетіло б РСЗВ в великій кількості й кількох видів .
показать весь комментарий
15.07.2024 11:39 Ответить
"Козаки" картіна маслом, український художник Ілля Рєпін

показать весь комментарий
15.07.2024 14:26 Ответить
нормальні такі дядьки ! особливо той що в шльопках !
показать весь комментарий
15.07.2024 10:18 Ответить
Мабуть перший день на позиції, ще не встигли "згоріти" на сонці.
В кінці дня буде "ойойой"...
показать весь комментарий
15.07.2024 10:46 Ответить
А чого не додати у склад літньої форми нормальні х/б шорти?
Це дуже складно?
Чому наші дядькі мають у трусєлях бігати?
показать весь комментарий
15.07.2024 10:23 Ответить
Замовлять їх у Туреччині або в Китаї по ціні зимніх пухових "з начосом".
показать весь комментарий
15.07.2024 10:40 Ответить
Шорти ми купляєм за свої, як, власне, майже весь екіп. Хоча труси та футболки від ЗСУ досить пристойної якості
показать весь комментарий
15.07.2024 11:03 Ответить
панами видають ?
показать весь комментарий
15.07.2024 11:35 Ответить
Панама частина літньої форми, але ношу куплену кепку, вона мультік, як і весь екіп
показать весь комментарий
15.07.2024 12:05 Ответить
Та й сандалі до літньої форми можна було б додати, як у тих самих британців.
Але це ж треба, щоб керівництво держави бодай трохи про людей подумало, а їм ніколи - крадуть та гундосики записують.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:58 Ответить
А если еще знать, что снаряд, заряжаемый в гаубицу Д-20 (152 мм), весит 42 кг., то особо впечатляет.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:24 Ответить
..природньо... форма одЄжди №1-№2-біс.. - важливий результат
а "рубати кацапа шаблею" козак може навіть голяка...
зи за Совка важку фізичну роботу під вологим, пекучим сонцем Грузії, у горах, наш взвод виконував у самих трусах та кирзаках (так, у нас були саме чоботи), капці довго не витримували
показать весь комментарий
15.07.2024 10:35 Ответить
Шана і повага цим воїнам .
показать весь комментарий
15.07.2024 10:36 Ответить
красунчики-пузанчики 👌
показать весь комментарий
15.07.2024 10:52 Ответить
Як же хочется щоб всі воїни України як найшвидше повернулись з Перемогою живими та не ушкодженими. Бережіть себе любі. Здохни паРаша.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:45 Ответить
У любого начальника штабу має бути просто інфаркт. Просто міліон порушень. Цікаво як би такий відеозвіт прокоментував би який небудь осув. Ха ха ха.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:06 Ответить
Згадайте ще стандарти НАТО...
показать весь комментарий
15.07.2024 11:39 Ответить
Головний стандарт мені розказував інструктор із Британії. В них є стара армійська приказка. Приблизно так. Яка різниця яким способом вбити кішку. Тобто головне результат роботи. Ха ха ха.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:45 Ответить
Середній вік воїна ЗСУ 45 років, що і підтверджує дане відео. В моєму екіпажі бійцям 57, 55, мені 51, 50 та маленькому 39 років. Війна справа молодих?!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:07 Ответить
Здорово друже.У нас самому молодому 33.остальніе 40-45.самому старшему 56.Так же при стрельбе с м101 бегаем в трусах и шлепках
показать весь комментарий
15.07.2024 11:17 Ответить
В повних обладунках на такій жарі при спітнінні можна понатирати частини тіла майже до опіків. А так форма одягу номер два. Все ок. Ха ха ха.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:50 Ответить
Наше «розумне» керівництво вимагає відеофіксаціі роботи, бо не зараховують враження цілі, тож працюємо в броніках та шоломах, вірніше тільки навідник. Хоча премії за збитий так і не дочекалися. Медальки дали, а грошей - зась
показать весь комментарий
15.07.2024 12:11 Ответить
Є що спеціально літають дроном і дивляться хто в засобах захисту, а хто ні. Для того щоб потім знімати премії. Такий стиль роботи. Ха ха ха.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:00 Ответить
В нас не політаєш…
»Самі не літаєм і іншим не даєм!»
ПВО. В нас тут сусіди Мавік запустили, без попередження…. Ох і криків було!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:48 Ответить
Самі не літаєм і іншим не даєм!

О бачу колеґу, цє ґанс з мозаіка2, оператор РРС Циклоіда, цє С-125 ДМБ-86.Дай Вам боже пане здороввячка, бережіт' себе, ОК. PS: Слава ЗСУ, ухилянти лохі.
показать весь комментарий
16.07.2024 07:06 Ответить
як ми ціх молодих виховували 30 років те і маємо....
показать весь комментарий
15.07.2024 11:20 Ответить
какая разніца - «Головний новорічний посил президента ЗЄлєнського- ідентичність неважлива, нет никакой разницы для країни ватник ти чи патріот!

показать весь комментарий
15.07.2024 14:18 Ответить
Не мені радити. Але ж ... вдягайте хлопці капелюхи і сорочки з довгим рукавом. Ну його в баню, на такому сонці без мінімального прикриття.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:29 Ответить
Схоже на Херсонську область 22 року.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:29 Ответить
супер позитивні хлопці.Працюють як бджілки Заряджаючий Юзік просто угар )))Ухилянти і супер експерди ідіть в дупу.Слава ЗСУ!!!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:30 Ответить
Класно. Весь розрахунок супер. особливо отой заряджаючий, такий вгодований хлоп.
Бережи вас Боже, хлопці. Мочть русняву сарану.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:34 Ответить
Титани! 💪
показать весь комментарий
15.07.2024 11:34 Ответить
Хлопці з голим торсом працюють- це ризик. Але не заважало б хоч якусь маскувальну мережу над огневою позицією повісити
показать весь комментарий
15.07.2024 13:37 Ответить
Хлопці, ВИ НАЙКРАЩІ !! Хай береже Вас Господь і наші молитви!!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:06 Ответить
Камерою покрутили, взагалі позиції не палять... Сподіваюсь що то не учора знімали.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:48 Ответить
Здорові хлопці, наші, дядько з макагоном ловко досилає заряди. Нехай щастить...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:24 Ответить
Ой, обгорят хлопцы!
показать весь комментарий
15.07.2024 16:55 Ответить
хлопці, бійте рашистьську сарану вогнем і мечем!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:31 Ответить
 
 