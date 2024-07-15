Боевая работа украинских артиллеристов в условиях аномальной жары. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы расчета украинских артиллеристов под жарким солнцем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины, слаженно работая, осуществляют три выстрела из пушки.
В кінці дня буде "ойойой"...
Це дуже складно?
Чому наші дядькі мають у трусєлях бігати?
Але це ж треба, щоб керівництво держави бодай трохи про людей подумало, а їм ніколи - крадуть та гундосики записують.
а "рубати кацапа шаблею" козак може навіть голяка...
зи за Совка важку фізичну роботу під вологим, пекучим сонцем Грузії, у горах, наш взвод виконував у самих трусах та кирзаках (так, у нас були саме чоботи), капці довго не витримували
»Самі не літаєм і іншим не даєм!»
ПВО. В нас тут сусіди Мавік запустили, без попередження…. Ох і криків було!
О бачу колеґу, цє ґанс з мозаіка2, оператор РРС Циклоіда, цє С-125 ДМБ-86.Дай Вам боже пане здороввячка, бережіт' себе, ОК. PS: Слава ЗСУ, ухилянти лохі.
Бережи вас Боже, хлопці. Мочть русняву сарану.