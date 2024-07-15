РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6916 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 368 68

Россиянин плачет после штурма Волчанска: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВИДЕО

Отряд оккупантов "Шторм" из 138-й бригады только во время одной атаки на позиции украинских воинов вблизи Волчанска потерял 16 соратников из 46.

Как сообщает Цензор.НЕТ, почти все уцелевшие оккупанты имеют ранения. Эффективная работа украинских бойцов довела одного из захватчиков до слез. Именно он записал короткий ролик, на котором, сквозь слезы, рассказывает о наступлении армии РФ на украинский город.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Штурмовую группу из четырех оккупантов ликвидировали украинские воины неподалеку от Волчанска. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20679) уничтожение (8001) Волчанск (445)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
Полягли....За отечество...За родину...За куйла..Блд.. тошнит этих дегенератов даже смотреть..Вас кто звал сюда,или кто вам угрожал??Что вы полягли...Мне кажется,они реально ******...Клинические шизы
показать весь комментарий
15.07.2024 11:53 Ответить
+41
Кацапський "тащер".
показать весь комментарий
15.07.2024 11:47 Ответить
+40
Скот убогій, іди застрелься заради *****, яке тебе на забій прислало!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапський "тащер".
показать весь комментарий
15.07.2024 11:47 Ответить
Мразь кацапська🤬
показать весь комментарий
15.07.2024 11:55 Ответить
"А набуя ви туди заходили ?",
мудила недєтская

.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:41 Ответить
Як набуя? Усі хотять попасти на концерт кабздона, що ж комусь безкоштовні квитки, а комусь паритись у окопі ...
показать весь комментарий
15.07.2024 13:40 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:53 Ответить
Палкаводєц
показать весь комментарий
15.07.2024 11:48 Ответить
Палкувводєц
показать весь комментарий
15.07.2024 11:50 Ответить
дєди ваєвали..
показать весь комментарий
15.07.2024 13:54 Ответить
Слишком много конечностей у этого московита.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:49 Ответить
"Жаль подмога нє прішла, подкрєплєньє нє пріслалі
Чтож обичниє дєла, нас с тобою наїпалі" (С)

З.І. шоб ви там усі повиздихали і земля вам залізобетоном.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:49 Ответить
скрєпний хрящь
показать весь комментарий
15.07.2024 11:50 Ответить
чтото витязь опечален а как же киев-варшава и вашингтон на моторолерах освобождать,ех вы как обычно счесались о н.п с населением 10к народу)
показать весь комментарий
15.07.2024 11:50 Ответить
Скот убогій, іди застрелься заради *****, яке тебе на забій прислало!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:52 Ответить
Полягли....За отечество...За родину...За куйла..Блд.. тошнит этих дегенератов даже смотреть..Вас кто звал сюда,или кто вам угрожал??Что вы полягли...Мне кажется,они реально ******...Клинические шизы
показать весь комментарий
15.07.2024 11:53 Ответить
Щоб ти здох , клятий кацапура і поскоріше 😡
показать весь комментарий
15.07.2024 11:54 Ответить
Не плачь братан!!! Тебе еще на Лондон костылять!)))
показать весь комментарий
15.07.2024 11:54 Ответить
ээээ... Вашингтон ближе через Аляску
показать весь комментарий
15.07.2024 13:56 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

кабзДон на них чекав... довго чекав.....
показать весь комментарий
15.07.2024 11:55 Ответить
Він плаче, падла! Вдає, що не розуміє, що він тут робить. Щоб ти здох, падла разом з своєю бригадою!
показать весь комментарий
15.07.2024 11:55 Ответить
Кому братан, а кому неземна істота 😡
показать весь комментарий
15.07.2024 11:56 Ответить
Падіж скаженого скота продовжуєтся.
Поплачь поплачь, свинособака, не с'дні так завтра сам підеш на корм свиням та собакам.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:56 Ответить
Из-за таких *******..ов эта война. Само ***** ничего бы не сделало, если в недоимперии не было стада, зараженного лишней хромосомой
показать весь комментарий
15.07.2024 12:01 Ответить
****** додому !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! плаче воно....
показать весь комментарий
15.07.2024 12:03 Ответить
самі дохнете тут як щури від отрути і нам жити не даєте ******** чортові!!
показать весь комментарий
15.07.2024 12:04 Ответить
В трьох різних пакетах...
показать весь комментарий
15.07.2024 12:39 Ответить
Показательно, что главный вопрос - "зачем было переться с оружием в чужую страну", этот организм не задает..
показать весь комментарий
15.07.2024 12:08 Ответить
Пот капает на клаву, по-этому стараются не плякать... Бо те створіння, виваливши бінти та жетони, пляче лучче.. пареченков схоже? Ще й таке поранене тащіло когось...
показать весь комментарий
15.07.2024 12:12 Ответить
Etat ruski savsem skis , chto sluchilos , kto etava milava malchika obidel .........🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.07.2024 12:13 Ответить
Похибка((( єто міхальков-гадкий котрий. Бьєсагонец
показать весь комментарий
15.07.2024 12:15 Ответить
Приперлись у чужу країну, плачуть. Замість того щоб ладу навести у свої. *******.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:27 Ответить
**** вам на рідних болотах не сиділося?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:38 Ответить
У баранов нет братьев одни подельники.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:39 Ответить
Треба переписати старий кацапський хіт на новий лад

Плачет дедушка с автоматом...
показать весь комментарий
15.07.2024 12:41 Ответить
Водкай плачет!...................
показать весь комментарий
15.07.2024 12:42 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 12:43 Ответить
та да, боярский тост за "витащєнних" був явно більше чим в 3х екземплярах )).
показать весь комментарий
15.07.2024 19:04 Ответить
Куда он вещает? В канализацию?
показать весь комментарий
15.07.2024 12:56 Ответить
А ты не сдох? Я рыдаю!
показать весь комментарий
15.07.2024 13:07 Ответить
Почему я не вижу кацапов, подкацапников и просто зрадников носящихся со своими перемовинами под такими статьями и видео?
показать весь комментарий
15.07.2024 13:12 Ответить
Мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:16 Ответить
Що ж таке, вас же повинно "...остаться трое из васимнацати ребьят..."

Засмутився, недопрацювали наші. Не вийшло "пафтаріть"
показать весь комментарий
15.07.2024 13:29 Ответить
Умереть на чужбине убивая мирных грабя и насилуя и разрушая - это почет и слава. Ваши имена будут помнить, вашим семьям будут напоминать о таких героях много поколений.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:41 Ответить
Якщо він про тих що були оточені в тому районі Вовчанська,то пристойний результат,тут розповідали про сотні там ,дехто про 50сят,були праві.
показать весь комментарий
15.07.2024 13:46 Ответить
Росіянин плаче після штурму Вовчанська: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВIДЕО Джерело:
Це вам аванс за Азовсталь
показать весь комментарий
15.07.2024 13:47 Ответить
Наших теж там немало полягло, тільки про це ніхто не скаже...
показать весь комментарий
15.07.2024 13:47 Ответить
Кацапів на оточеному заводі у Вовчанську в десятки разів більше
показать весь комментарий
15.07.2024 13:50 Ответить
а тому заводі всього кілька десятків кацапів.
Питанння у тому, як так кацапи змогли той завод так легко захопити...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:33 Ответить
350 кацапів це по твоєму мало з яких вижило 32

Що обороняти, непрацюючий завод ? 🤣
показать весь комментарий
15.07.2024 15:42 Ответить
"350 кацапів це по твоєму мало з яких вижило 32"

Звідки у вас такі цифри? Навіть наше командування казало про те, що кацапів там "десятки, а не не сотні" (десь близько 80).

"Що обороняти, непрацюючий завод "
Саме так. Завод - це сильна позиція, набагато краща за будь-які іннші будови.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:47 Ответить
Бо три десятка людей не захполюють обєкт площею у декілька гектарів 😄
Військовий аналітик з тебе мабуть не сильний.
Сильні військова позиція це забетонована позиція вкопана у землю, вже ж третій рік війни .....

ЗСУ по заводу просто гасили зі всіх видів артилерії і РСЗВ, вбивая кацапів кожну годину.
Знайди відео на You Tube.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:55 Ответить
80 - це "три десятки"?
У тебе проблеми із зором, чи з елементарною математикою?

"ЗСУ по заводу просто гасили зі всіх видів артилерії і РСЗВ, вбивая кацапів кожну годину"
Гатили-то гатили, а звідки інфа, скільки вбивали? Це завод, там є де сховатися від обстрілів.

"Сильні військова позиція це забетонована позиція вкопана у землю"
У нннепідготовленному для оборонни місті сильнійшої позиції, ніж завод, знайти важко.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:04 Ответить
Багато ти за цегляною стінкою сховаєшся від артилерійського пострілу прмою наводкою вояк ? 🤣
Навіть твої 80 замало для захоплення території заводу.
Бачу відео ще не дивився, подивсь це не важко.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:08 Ответить
На тобі - тримай, бо бачу рак на горі свисне поки ти відео про цей завод подивишся

https://www.youtube.com/shorts/aPK84guTMlU
показать весь комментарий
15.07.2024 16:14 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 13:49 Ответить
масква слєзам не вірить..
здохни, московський фашист!
показать весь комментарий
15.07.2024 13:52 Ответить
Плачущий большевик...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:04 Ответить
Кацапское быдло , тащило ...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:12 Ответить
Кіркоров вже воює 😆
показать весь комментарий
15.07.2024 15:02 Ответить
...передайте этим тварям с болот мацковии-Смерть мокшам это заслужить надо-мокшанкому быдлу увечия за 3 мировую войну в Ukraine..со всеми последствиями из этого..
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
те, що ти 300, то тимчасово, ще не вечор!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
чудо чудноє 😂🖕
показать весь комментарий
15.07.2024 15:28 Ответить
Жалко, что не все
показать весь комментарий
15.07.2024 15:54 Ответить
Желаю что бы все.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:02 Ответить
Це неправильно для чого їх тягнути, нехай здохнуть за путіна і расейській мір, *************** тягни їх назад.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:02 Ответить
Уу, животные твари, ещё извиняется.. Ничего, и тебе, собаке, скоро бошку оторвут, нефиг было лезть на украинскую землю, твари..
показать весь комментарий
15.07.2024 19:10 Ответить
Дуже показово, нема тут жодної тварини по типу САТ РЕМа, які про "все пропало", і перемовини з пуйлом, на інших сторінках розпинаються...
показать весь комментарий
15.07.2024 19:30 Ответить
він не може бачити як його соплемінники страждають...
показать весь комментарий
15.07.2024 23:53 Ответить
 
 