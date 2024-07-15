Россиянин плачет после штурма Волчанска: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВИДЕО
Отряд оккупантов "Шторм" из 138-й бригады только во время одной атаки на позиции украинских воинов вблизи Волчанска потерял 16 соратников из 46.
Как сообщает Цензор.НЕТ, почти все уцелевшие оккупанты имеют ранения. Эффективная работа украинских бойцов довела одного из захватчиков до слез. Именно он записал короткий ролик, на котором, сквозь слезы, рассказывает о наступлении армии РФ на украинский город.
Топ комментарии
+48 Дмитрий Selftravel
показать весь комментарий15.07.2024 11:53 Ответить Ссылка
+41 mykola1a3 Vasylev
показать весь комментарий15.07.2024 11:47 Ответить Ссылка
+40 ДенКо
показать весь комментарий15.07.2024 11:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мудила недєтская
.
Чтож обичниє дєла, нас с тобою наїпалі" (С)
З.І. шоб ви там усі повиздихали і земля вам залізобетоном.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
Поплачь поплачь, свинособака, не с'дні так завтра сам підеш на корм свиням та собакам.
Плачет дедушка с автоматом...
Засмутився, недопрацювали наші. Не вийшло "пафтаріть"
Це вам аванс за Азовсталь
Питанння у тому, як так кацапи змогли той завод так легко захопити...
Що обороняти, непрацюючий завод ? 🤣
Звідки у вас такі цифри? Навіть наше командування казало про те, що кацапів там "десятки, а не не сотні" (десь близько 80).
"Що обороняти, непрацюючий завод "
Саме так. Завод - це сильна позиція, набагато краща за будь-які іннші будови.
Військовий аналітик з тебе мабуть не сильний.
Сильні військова позиція це забетонована позиція вкопана у землю, вже ж третій рік війни .....
ЗСУ по заводу просто гасили зі всіх видів артилерії і РСЗВ, вбивая кацапів кожну годину.
Знайди відео на You Tube.
У тебе проблеми із зором, чи з елементарною математикою?
"ЗСУ по заводу просто гасили зі всіх видів артилерії і РСЗВ, вбивая кацапів кожну годину"
Гатили-то гатили, а звідки інфа, скільки вбивали? Це завод, там є де сховатися від обстрілів.
"Сильні військова позиція це забетонована позиція вкопана у землю"
У нннепідготовленному для оборонни місті сильнійшої позиції, ніж завод, знайти важко.
Навіть твої 80 замало для захоплення території заводу.
Бачу відео ще не дивився, подивсь це не важко.
https://www.youtube.com/shorts/aPK84guTMlU
здохни, московський фашист!