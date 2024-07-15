Россиянин плачет после штурма Волчанска: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВИДЕО

Отряд оккупантов "Шторм" из 138-й бригады только во время одной атаки на позиции украинских воинов вблизи Волчанска потерял 16 соратников из 46.

Как сообщает Цензор.НЕТ, почти все уцелевшие оккупанты имеют ранения. Эффективная работа украинских бойцов довела одного из захватчиков до слез. Именно он записал короткий ролик, на котором, сквозь слезы, рассказывает о наступлении армии РФ на украинский город.

