Оккупант скрылся после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Вблизи села Глубокое на Харьковщине раненый оккупант исчез после атаки оператора дронов подразделения "Гострі картузи" отряда "Омега" НГУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "магического" исчезновения захватчика бойцы опубликовали в соцсетях.
Немає москаля!
Немає ***** вопше,
Сама сира земля.
Злые вы. Будьте еще злее. Бейте эту мерзость везде и чем придется.