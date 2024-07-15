РУС
Оккупант скрылся после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Вблизи села Глубокое на Харьковщине раненый оккупант исчез после атаки оператора дронов подразделения "Гострі картузи" отряда "Омега" НГУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "магического" исчезновения захватчика бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин плачет после штурма Волчанска: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВИДЕО

армия РФ (20679) уничтожение (8001) Национальная гвардия (2236) дроны (4817)
Девід Коперфілд зовідоваєт...
15.07.2024 14:38 Ответить
І москаля нема,

Немає москаля!

Немає ***** вопше,

Сама сира земля.
15.07.2024 14:53 Ответить
Жестокие вы люди... Он же был человек. Его мама папа любили, надежда их на старости. Жена наверное ждет и дети малые. И дернул его черт пойти оккупантом захватчиком на Украину, поддавшись оголтелому имперскому безумию и посулам баблища немерянного... И порвал его китайский дрон чехским боеприпасом на тузик грелку на тряпки...
Злые вы. Будьте еще злее. Бейте эту мерзость везде и чем придется.
15.07.2024 15:38 Ответить
Шайтан...
15.07.2024 15:26 Ответить
так і знав, що Коперфілда хтось зразу згадає
15.07.2024 15:39 Ответить
Высший класс российской маскировки .
15.07.2024 16:01 Ответить
ce čudovo
15.07.2024 14:39 Ответить
Фокус-покус епта
15.07.2024 14:41 Ответить
15.07.2024 14:43 Ответить
Гудини. С другой стороны, он бы или все равно подох или бы остался без руки.
15.07.2024 14:54 Ответить
Схоже, то була вагітна жінка!
15.07.2024 14:56 Ответить
І що з ним ???? Невже накабздон саджає на ліпші місця???
15.07.2024 15:00 Ответить
думаю, що під прикриттям диму міг відповзти у кущі. Але це не точно.
15.07.2024 15:42 Ответить
Їх нема!) І куди вагітне тіло могло повзти????
15.07.2024 23:58 Ответить
там у бурьянах портал. Прямо в партер.
16.07.2024 00:32 Ответить
0-Т? Стругацкие будуи против... А те падло накабздона слухає і хвізікай не переймається(
16.07.2024 00:43 Ответить
москаль-чарівник
15.07.2024 15:06 Ответить
Ждет, а после видео очень ждет
16.07.2024 00:44 Ответить
как же теперь родичи проучат баблище-то немеряное? Он без вести пропал... собрать нет никаких возможностей.... интересно, а те, кто туда прутся за денежку, смотрят такие видео, или стараются за иконкой пересидеть?
24.08.2024 07:39 Ответить
Та то він просто в останній момент підскочив і побіг на Бєрлін.
15.07.2024 15:51 Ответить
Лежав спокійно... Нікому не заважав... Здихав потроху... І навіщо його треба було тривожить? Тільки ********* дарма витратили!
15.07.2024 15:58 Ответить
Ну а что человека мучить. Да и ребят в точных сбросах тренировать нужно. Так что два в одном. А боеприпас такой стоит сущие копейки. Целкость куда важнее. Так что два в одном. И оккупант отмучился и руку оператор набил.
15.07.2024 16:30 Ответить
А може хай краще "обрубком" залишиться? Вам, "євреям", цього не зрозуміть Адже "Хезболла" з ХАМАС не платять пенсій по інвалідності своїм бойовикам А Росія змушена платить А це - навантаження на її бюджет! А більше навантаження на бюджет Росії - менше у Путіна грошей на війну!
15.07.2024 16:35 Ответить
Я тебе обьяснил отчего украинцы раненых лаптей добивают а там ты хоть по стенке бегай возмущаясь "за гроши"
15.07.2024 16:53 Ответить
І я також тобі пояснив більш прагматичний підхід! НЕ єврей ти, не єврей! Не вмієш правильно гороші рахувать і "баланец підбивать"!
15.07.2024 17:07 Ответить
Воно дроноводам лєжаніям і рухами заважало)
15.07.2024 23:59 Ответить
ваня ТЫ?.............
15.07.2024 16:13 Ответить
Телепортировался.
15.07.2024 16:44 Ответить
Круциатус!
15.07.2024 17:13 Ответить
А чё у ентого такой ма-а-аленький бронник, половину нижнего пуза не закрывает? (недоумение)
15.07.2024 17:58 Ответить
Вагітним бєрємєнным шайгу прописав)
16.07.2024 00:02 Ответить
Куда мог такой ****** Боров, трансформироваться ?
15.07.2024 18:27 Ответить
він явно з ікрою був. десь на нерест пішов. )
15.07.2024 19:01 Ответить
 
 