Бойцы Президентской бригады уничтожают вражескую технику вместе с российскими захватчиками. ВИДЕО

Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

