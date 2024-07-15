РУС
Бойцы Президентской бригады уничтожают вражескую технику вместе с российскими захватчиками. ВИДЕО

Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине на мине подорвался российский десантный катер с оккупантами на борту. ВИДЕО

танк (2313) уничтожение (8001) БТР (375) Отдельная президентская бригада (74)
+4
А президент їх хоч чимось особисто забезпечив? Пригадую як тут збирали кошти на ''президентську бригаду''. Ганьба такому припізденту...
Слава воїнам ЗСУ!
15.07.2024 18:22 Ответить
+1
Аха, сча он начнет раздавать направо и налево те шо кровью и потом...
15.07.2024 19:07 Ответить
+1
15.07.2024 23:15 Ответить
Нарізка явних промахів була зайвою.
15.07.2024 17:20 Ответить
Смерть кацапам!
15.07.2024 17:45 Ответить
А чим відрізняється Президентська від ЗСУ?
15.07.2024 17:51 Ответить
95 квартал
15.07.2024 18:53 Ответить
Ее снабжает зеденок на свои кровнонаворованные.
15.07.2024 19:05 Ответить
Дуже сумніваюся
16.07.2024 06:47 Ответить
И я тоже. Там был вот такой ))) смайлик, но как-то с******я.
16.07.2024 11:32 Ответить
Був просто полк ментів в складі нац.гварді. Потім став бригадою спец.призначення в складі нац.гварді. Потім перевели з ментів в ЗСУ. Потім Порох на базі бригади спецпризначенців створив "лєйбгвардію" - президентський полк. Потім херограй розширив штат полку до бригади.

В будь-якому разі, він виконує 2 функції - офіційна охорона президента та резиденцій, а також бригада спец.призначення в складі Сухопутніх Військ ЗСУ.

А від інших частин ЗСУ вони відрізняються тим, що доступ до забезпечення в них - першочерговий зазвичай . І кар'єра, якщо без "зальотів" - стрімка.
15.07.2024 23:15 Ответить
15.07.2024 18:22 Ответить
15.07.2024 19:07 Ответить
Возив Вас!! Будьте живими та влучними!
15.07.2024 23:29 Ответить
 
 