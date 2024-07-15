Бойцы Президентской бригады уничтожают вражескую технику вместе с российскими захватчиками. ВИДЕО
Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
В будь-якому разі, він виконує 2 функції - офіційна охорона президента та резиденцій, а також бригада спец.призначення в складі Сухопутніх Військ ЗСУ.
А від інших частин ЗСУ вони відрізняються тим, що доступ до забезпечення в них - першочерговий зазвичай . І кар'єра, якщо без "зальотів" - стрімка.
Слава воїнам ЗСУ!