Российский танк-сарай уничтожили Таврические десантники в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Российский танк-сарай с металлическим наваром для защиты от дронов уничтожили Таврические десантники 79-й ОДШБр в районе Новомихайловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали на официальной странице бригады.

"Остановив вражеский панцерник, наш пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Определять ориентацию танка не будем - оставим это западной прессе. Во всяком случае трое танкистов из этой "громозеки" уже занимают первые ряды на концерте кобзона", - добавили бойцы.

Также смотрите: Воины 79 ОДШБр точными сбросами боеприпасов ликвидировали 6 оккупантов, еще 5 ранили. ВИДЕО

+10
Лучше бы назвали свою шайтан-машину ,,Гомосека,,
15.07.2024 20:59 Ответить
15.07.2024 20:59 Ответить
+8
Танк-сортир.
15.07.2024 20:59 Ответить
15.07.2024 20:59 Ответить
+4
15.07.2024 22:12 Ответить
15.07.2024 22:12 Ответить
15.07.2024 20:58 Ответить
15.07.2024 20:58 Ответить
Лучше бы назвали свою шайтан-машину ,,Гомосека,,
15.07.2024 20:59 Ответить
15.07.2024 20:59 Ответить
Сарай згорів - гори і хата....
15.07.2024 20:59 Ответить
15.07.2024 20:59 Ответить
Танк-сортир.
15.07.2024 20:59 Ответить
15.07.2024 20:59 Ответить
Железный капут
15.07.2024 21:25 Ответить
15.07.2024 21:25 Ответить
15.07.2024 22:12 Ответить
15.07.2024 22:12 Ответить
громатеи назву писали
15.07.2024 21:34 Ответить
15.07.2024 21:34 Ответить
Я теж на це звернув увагу.
15.07.2024 21:57 Ответить
15.07.2024 21:57 Ответить
Йому прийшов ''залізний капут''
15.07.2024 21:51 Ответить
15.07.2024 21:51 Ответить
гм, вони не пожаліли т-72 для сарая? гесть зневірилися в своїх танках?
15.07.2024 22:07 Ответить
15.07.2024 22:07 Ответить
Гамасєкав сруських в Україні не буде!!! Ми нормальні та торелантні! ********* з роSSії нам не треба!
15.07.2024 23:09 Ответить
15.07.2024 23:09 Ответить
За чим вдерлося, московське лайно, в мирну Україну, те і отримали!!!
Олімпійський вогонь, зійшов!!
16.07.2024 00:58 Ответить
16.07.2024 00:58 Ответить
Знову рузкого гамасєка побили, та шо ж таке
16.07.2024 10:32 Ответить
16.07.2024 10:32 Ответить
 
 