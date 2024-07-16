Российский танк-сарай уничтожили Таврические десантники в районе Новомихайловки. ВИДЕО
Российский танк-сарай с металлическим наваром для защиты от дронов уничтожили Таврические десантники 79-й ОДШБр в районе Новомихайловки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали на официальной странице бригады.
"Остановив вражеский панцерник, наш пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Определять ориентацию танка не будем - оставим это западной прессе. Во всяком случае трое танкистов из этой "громозеки" уже занимают первые ряды на концерте кобзона", - добавили бойцы.
Топ комментарии
+10 GRAY WOLF
показать весь комментарий15.07.2024 20:59 Ответить Ссылка
+8 Герхард
показать весь комментарий15.07.2024 20:59 Ответить Ссылка
+4 ирина ира #418568
показать весь комментарий15.07.2024 22:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Олімпійський вогонь, зійшов!!