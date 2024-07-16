Российский танк-сарай уничтожили Таврические десантники в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Российский танк-сарай с металлическим наваром для защиты от дронов уничтожили Таврические десантники 79-й ОДШБр в районе Новомихайловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали на официальной странице бригады.

"Остановив вражеский панцерник, наш пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Определять ориентацию танка не будем - оставим это западной прессе. Во всяком случае трое танкистов из этой "громозеки" уже занимают первые ряды на концерте кобзона", - добавили бойцы.

