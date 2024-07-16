РУС
Российская 200 ОМСБр во время наступления в районе Часова Яра потеряла 8 МТЛБ и 80 штурмовиков, - пленный оккупант. ВИДЕО

Иванов Денис родом из Мурманской области, из российского города Кировск. Оккупант был в отдельном штурмовом отряде механиком-водителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время наступления в районе Часова Яра россиянин и еще двое из группы должны были установить и включить РЭБ, чтобы обеспечить защиту штуромовго отряда от украинских дронов.

Но это не помогло и почти весь отряд был ликвидирован. Во время наступления вражеская бригада потеряла 8 МТЛБ и примерно 80 штурмовиков.

Оккупант рассказал, как попал в руки наших бойцов: "Группа разбежалась, а мне повезло - попал в плен".

Также смотрите: Силы обороны уничтожают группу вражеских пехотинцев, скрывавшихся в заброшенном здании в Волчанске. ВИДЕО

армия РФ (20679) ликвидация (4073) плен (2705)
+3
Бридко слухати... А мєхвод, ****, знову втік....
15.07.2024 23:02 Ответить
15.07.2024 23:02 Ответить
+2
Як кажуть на болотах: Глаз узкий - значить русский.
15.07.2024 22:44 Ответить
15.07.2024 22:44 Ответить
+2
Справа в тому що івАнов,пєтров,сідоров-це чий. Тобто це крєпостной Івана, Петра,Сидора. Ось і все А мантра "Русь нєрушімая" ніщо інше як багаторічні маніпуляції брехня та приниження України з боку улуса золотої орди з центром в москвабаді.
15.07.2024 22:53 Ответить
15.07.2024 22:53 Ответить
А хіба монголоїд може мати прізвище Іванов?
15.07.2024 22:32 Ответить
15.07.2024 22:32 Ответить
Як кажуть на болотах: Глаз узкий - значить русский.
15.07.2024 22:44 Ответить
15.07.2024 22:44 Ответить
Там ще є Сідоров Пєтров .Але вже з Далекого Сходу починається заміна -ов на пі , сі , -унь -ень……
15.07.2024 22:45 Ответить
15.07.2024 22:45 Ответить
Справа в тому що івАнов,пєтров,сідоров-це чий. Тобто це крєпостной Івана, Петра,Сидора. Ось і все А мантра "Русь нєрушімая" ніщо інше як багаторічні маніпуляції брехня та приниження України з боку улуса золотої орди з центром в москвабаді.
15.07.2024 22:53 Ответить
15.07.2024 22:53 Ответить
Не знав. Казали що Іванов - то син Івана. А виявляється - кріпосний. До речі, тому й уззкій - прілагатєльноє, також "чий" (кріпак)
16.07.2024 07:17 Ответить
16.07.2024 07:17 Ответить
Це я знаю ще з давніших часів . І улус їхній до кінди . Я про те що китайці змінять назву хВамілій сідорових і прочіх -ов
16.07.2024 13:03 Ответить
16.07.2024 13:03 Ответить
Пушкен, лермантов и дасстаєвськи!
15.07.2024 22:58 Ответить
15.07.2024 22:58 Ответить
банзай-атака
15.07.2024 22:38 Ответить
15.07.2024 22:38 Ответить
А барбершоп є))))
15.07.2024 23:00 Ответить
15.07.2024 23:00 Ответить
Бридко слухати... А мєхвод, ****, знову втік....
15.07.2024 23:02 Ответить
15.07.2024 23:02 Ответить
 
 