Российская 200 ОМСБр во время наступления в районе Часова Яра потеряла 8 МТЛБ и 80 штурмовиков, - пленный оккупант. ВИДЕО
Иванов Денис родом из Мурманской области, из российского города Кировск. Оккупант был в отдельном штурмовом отряде механиком-водителем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время наступления в районе Часова Яра россиянин и еще двое из группы должны были установить и включить РЭБ, чтобы обеспечить защиту штуромовго отряда от украинских дронов.
Но это не помогло и почти весь отряд был ликвидирован. Во время наступления вражеская бригада потеряла 8 МТЛБ и примерно 80 штурмовиков.
Оккупант рассказал, как попал в руки наших бойцов: "Группа разбежалась, а мне повезло - попал в плен".
