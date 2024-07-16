Штрафы за необновление данных и арест имущества: Объяснение от Генштаба ВСУ. ВИДЕО

В Генштабе ВСУ ответили на самые популярные вопросы об обновлении военно-учетных данных.

Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подполковник юстиции Ирина Гарбуз, передает Цензор.НЕТ.

Санкции в отношении тех, кто не обновил данные

В соответствии с изменениями, которые были приняты в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.

Всем ли автоматически будут выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных?

Автоматически штрафы выписываться не будут, потому что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты совершения такого правонарушения.

Кто будет выписывать штраф, сколько штрафов может прийти человеку за одно правонарушение - несвоевременное обновление данных?

За одно нарушение предусмотрено наложение одного штрафа. Полномочия по привлечению к административной ответственности за необновление военно-учетных данных предоставлены ТЦК и СП. А именно - уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать уже их на рассмотрение руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности.

Порядок обжалования штрафов в суде. Могут ли выписать еще один штраф за необновление данных при обжаловании штрафа в суде?

Все граждане, кто не согласен с наложенным взысканием, имеет право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Сделать это необходимо в течение десяти дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности. Во время рассмотрения дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть привлечен еще раз к ответственности.

Сумма штрафа

Сумма штрафа предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административном нарушении. За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года - 25 500 гривен.

Арест счетов, арест имущества предусмотрено ли это законом?

Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. В таком случае на имущество должника или счета могут быть наложен арест.

Будет ли штраф, если обновил контактные данные, но не прошел ВЛК?

Обновление военно-учетных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения военно-врачебной комиссии гражданам будут направляться отдельные повестки.

Как могут обновить свои данные военнообязанные, которые находятся за границей?

Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения.

Будет ли рассылать "Укрпошта" повестки?

Согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки "Укрпоштою". Повестки будут присылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Что изменится после 16 июля для тех, кто обновил данные, и для тех, кто этого не сделал?

Гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут направляться повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. К гражданам, которые не успели обновить военно-учетные данные, могут быть применены штрафные санкции, временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.

