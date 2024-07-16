Штрафы за необновление данных и арест имущества: Объяснение от Генштаба ВСУ. ВИДЕО
В Генштабе ВСУ ответили на самые популярные вопросы об обновлении военно-учетных данных.
Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подполковник юстиции Ирина Гарбуз, передает Цензор.НЕТ.
Санкции в отношении тех, кто не обновил данные
В соответствии с изменениями, которые были приняты в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.
Всем ли автоматически будут выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных?
Автоматически штрафы выписываться не будут, потому что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты совершения такого правонарушения.
Кто будет выписывать штраф, сколько штрафов может прийти человеку за одно правонарушение - несвоевременное обновление данных?
За одно нарушение предусмотрено наложение одного штрафа. Полномочия по привлечению к административной ответственности за необновление военно-учетных данных предоставлены ТЦК и СП. А именно - уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать уже их на рассмотрение руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности.
Порядок обжалования штрафов в суде. Могут ли выписать еще один штраф за необновление данных при обжаловании штрафа в суде?
Все граждане, кто не согласен с наложенным взысканием, имеет право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Сделать это необходимо в течение десяти дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности. Во время рассмотрения дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть привлечен еще раз к ответственности.
Сумма штрафа
Сумма штрафа предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административном нарушении. За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года - 25 500 гривен.
Арест счетов, арест имущества предусмотрено ли это законом?
Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. В таком случае на имущество должника или счета могут быть наложен арест.
Будет ли штраф, если обновил контактные данные, но не прошел ВЛК?
Обновление военно-учетных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения военно-врачебной комиссии гражданам будут направляться отдельные повестки.
Как могут обновить свои данные военнообязанные, которые находятся за границей?
Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения.
Будет ли рассылать "Укрпошта" повестки?
Согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки "Укрпоштою". Повестки будут присылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.
Что изменится после 16 июля для тех, кто обновил данные, и для тех, кто этого не сделал?
Гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут направляться повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. К гражданам, которые не успели обновить военно-учетные данные, могут быть применены штрафные санкции, временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.
Згідно пункту 2 Статті 2. ЗУ Про ВО та ВС - Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі - Проходження військової служби здійснюється громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом), за направленням або за призовом.
Так звані "мобільні блокпости" та блокпости в тилу - не передбачені чинним законодавством - це узурпація і перевищення повноважень (злочини передбачені статтями 353, 365,423,424, 426 Кримінального кодексу). Згідно з Постановою КМУ 1455 - блокпост -посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (вїзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону). Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.
Якщо вас було прийнято на військовий облік в запас чи резерв до березня 2014 року - то вам було встановлено, тим же законом який діяв на той час, ваш граничний вік перебування на військовому обліку - до 40 років. Якщо вам 40+, - ви вже не військовозобовязані, бо стаття 58 і 22 конституції гарантує вам, що нові закони не можуть впливати на правочини здійсненні до набуття чинності нових законів, а також, нові закони не можуть зменшувати ваші права та свободи, в т.ч. і під час дії воєнного стану, які набуті вами за старими законами. Теж саме, стосуєть і тих кого приймали на військових облік призовників з 18 до 27 років. Норма про 25 років Вас не стосується, бо це прямо суперечить конституції.
Статтею 8 КУПАП встановлено, що Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Відповідно до п.12 і 15 ст. 92 Конституції зазначено, що Виключно законами України визначаються: 12)
організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; 15) засади місцевого самоврядування.
Вот мне интересно. Если я в Испании начну соблюдать украинское законодательство, не посягну ли я на суверенитет Испании?
А ещё. Как я нарушил законы Украины, если не был в Украине? Четверть века, если что.
Мова про те що чим менше відношення персонаж має до України - тим більше він лізе розказати українцям що їм треба робити і як їм жити.
Бо поки за паркан заглядатимете в самих якась каталонія чи еускаді відвалиться.
Пока кацап стоял стоял в 10 км от жилья, только и разговоров было о договорах и переговорах, когда ушел - то все, война до победного конца.
Понятное дело ни он ни сын возвращаться до победы не планируют.
Квартира стоит пустая уже вот 2,5 года.
Вопрос, зачем она ему? И почему его собственность кто то должен защищать?Пусть государство передаст ее инвалиду войны. Так эти хоть " За Украину!" хоть на словах, может 5 евро когда то и пожертвовали, хотя я сомневаюсь.
А ещё знаю одну кацапку или подкацапницу из Киева, унаследовала 3х комнатную шикарную 100-120 м квартиру недалеко от Майдана кстати, тоже квартира пустая уже года 3. Так там такая ватница что ого-го, единственное что война ей не нравится, цена на квартиру упала.
Точно. Киприотов на передовую! Половина собственности в Украине - киприотская.
Те саме у США (десь океан хрлодний а десь теплий).
Не купаються в Іспанії в океані. Дуже багато небезпечних факторів. 6 км море.
В данном случае кто оплачивает этот банкет, если собственники уехали а налогов на собственность нет?
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки, если мы знаем что они не вернутся.
Не твоё - не трожь. Иные варианты - воровство.
Тоесть ты тут свою бандитскую фигню не рекламируй. Украина в Европу стремится. Или как?
Припустім люди будуть вибирати сісти в тюрму на три роки, а не мобілізуватись, з 5 мільйонів 4 скажуть, садіть нас на три роки за грати, але на війну не піду... що далі?
Чому люди мають мати бажання мобілізуватися, під ту допомогу, що дає Захід...., це мобілізація на безконечну війну, яка положить ще сотні тисяч з кожного боку і результатом будуть ті ж самі "мирні" переговори, які вела наша влада на початку війни...
Зараз багато з тих кого насильно мобілізували, утікають або по дорозі в навчальні табори, або по дорозі вже на передову, після навчання. По неофіційним даним, на даний момент під статтю СЗЧ підпадає 170 тис. осіб, але реальних затримань та вироків 5-10 років в'язниці поки що нема, принаймні з того, що я бачу в судовому реєстрі.
Але про вибори "найвялічйший янєлох" знає а про зміни конституції "не знає".... от така х7йня "малята" дивна.....
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Подавайте на аферистів і ворожих агентів, що захопили владу в державі до суду.