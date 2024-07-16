РУС
Штрафы за необновление данных и арест имущества: Объяснение от Генштаба ВСУ. ВИДЕО

В Генштабе ВСУ ответили на самые популярные вопросы об обновлении военно-учетных данных.

Об этом сообщила представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, подполковник юстиции Ирина Гарбуз, передает Цензор.НЕТ.

Санкции в отношении тех, кто не обновил данные

В соответствии с изменениями, которые были приняты в мае 2024 года, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно через ТЦК и СП, ЦНАП или в приложении Резерв+. Граждане, не успевшие обновить свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности.

Всем ли автоматически будут выписаны штрафы за несвоевременное обновление данных?

Автоматически штрафы выписываться не будут, потому что в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления правонарушения, но не более года с даты совершения такого правонарушения.

Кто будет выписывать штраф, сколько штрафов может прийти человеку за одно правонарушение - несвоевременное обновление данных?

За одно нарушение предусмотрено наложение одного штрафа. Полномочия по привлечению к административной ответственности за необновление военно-учетных данных предоставлены ТЦК и СП. А именно - уполномоченное лицо ТЦК и СП будет составлять административные протоколы, собирать материалы дела и подавать уже их на рассмотрение руководителю ТЦК и СП, который будет принимать решение о привлечении лица к административной ответственности.

Порядок обжалования штрафов в суде. Могут ли выписать еще один штраф за необновление данных при обжаловании штрафа в суде?

Все граждане, кто не согласен с наложенным взысканием, имеет право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности. Сделать это необходимо в течение десяти дней со дня вынесения постановления о привлечении к ответственности. Во время рассмотрения дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть привлечен еще раз к ответственности.

Сумма штрафа

Сумма штрафа предусмотрена статьей 210 Кодекса Украины об административном нарушении. За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф 17 000 гривен, за повторное в течение года - 25 500 гривен.

Арест счетов, арест имущества предусмотрено ли это законом?

Если гражданин не платит штраф, дело может быть передано в органы государственной исполнительной службы. В таком случае на имущество должника или счета могут быть наложен арест.

Будет ли штраф, если обновил контактные данные, но не прошел ВЛК?

Обновление военно-учетных данных не означает автоматическую необходимость проходить военно-врачебную комиссию. Для прохождения военно-врачебной комиссии гражданам будут направляться отдельные повестки.

Как могут обновить свои данные военнообязанные, которые находятся за границей?

Военнообязанные, которые находятся за рубежом, могут обновить свои данные через приложение Резерв+ или обратиться в консульские учреждения.

Будет ли рассылать "Укрпошта" повестки?

Согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность отправлять повестки "Укрпоштою". Повестки будут присылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Что изменится после 16 июля для тех, кто обновил данные, и для тех, кто этого не сделал?

Гражданам, которые обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут направляться повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. К гражданам, которые не успели обновить военно-учетные данные, могут быть применены штрафные санкции, временные ограничения в праве пользования транспортными средствами.

Генштаб ВС (7006) мобилизация (2908)
Топ комментарии
+40
Держава, влада якої зациклена на покаранні ухилянтів, а не на виробництві ракет, приречена програти війну.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:42 Ответить
+31
показать весь комментарий
16.07.2024 14:34 Ответить
+28
"Каждый имеет право, минимум четыре раза, пропетлять от повесток!" (В.А.Зеленский)
показать весь комментарий
16.07.2024 14:33 Ответить
З Японії звісно «сєлян с віламі і фєкалями» видніше
показать весь комментарий
17.07.2024 00:55 Ответить
Тобто - повноваження вр і президента не можуть буди пролонговані на підставі введення воєнного стану. ТЦК - не орган державної виконавчої влади (п.12 ст.92 Конституції). ТЦК -немає в ЄДРПОУ. Ні працівники ТЦК, ні працівники поліції - не мають службових посвідчень, єдиний і загальний зразок якого визначений постановою КМУ 1137. в ТЦК -служать військові, що прямо заборонено ст.17 конституції. П.2 розділу 4 ЗУ Про мобілізацію визначено, що мобілізація не стосується громадян. Статтею 22 ЗУ про мобілізацію не передбачено обовязок цивільних громадян проходити військову службу - при будь яких умовах.

Згідно пункту 2 Статті 2. ЗУ Про ВО та ВС - Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі - Проходження військової служби здійснюється громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом), за направленням або за призовом.

Так звані "мобільні блокпости" та блокпости в тилу - не передбачені чинним законодавством - це узурпація і перевищення повноважень (злочини передбачені статтями 353, 365,423,424, 426 Кримінального кодексу). Згідно з Постановою КМУ 1455 - блокпост -посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході/виході (вїзді/виїзді) на територію/з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону). Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.

Якщо вас було прийнято на військовий облік в запас чи резерв до березня 2014 року - то вам було встановлено, тим же законом який діяв на той час, ваш граничний вік перебування на військовому обліку - до 40 років. Якщо вам 40+, - ви вже не військовозобовязані, бо стаття 58 і 22 конституції гарантує вам, що нові закони не можуть впливати на правочини здійсненні до набуття чинності нових законів, а також, нові закони не можуть зменшувати ваші права та свободи, в т.ч. і під час дії воєнного стану, які набуті вами за старими законами. Теж саме, стосуєть і тих кого приймали на військових облік призовників з 18 до 27 років. Норма про 25 років Вас не стосується, бо це прямо суперечить конституції.

Статтею 8 КУПАП встановлено, що Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають. Відповідно до п.12 і 15 ст. 92 Конституції зазначено, що Виключно законами України визначаються: 12)

організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики; 15) засади місцевого самоврядування.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:15 Ответить
Накладуть арешт на майно - це як, заберуть стіралки та унітази, які орки не вспіли дограбувати?
показать весь комментарий
16.07.2024 16:23 Ответить
Комусь воювати, а героїчним ТЦКунам аби бабло рубати...
показать весь комментарий
16.07.2024 17:48 Ответить
А Сонцесяйний на Заході постійно гундосить, що українці воюють за свободу ... ага, сам 4 повістки проігнорував , а тепер казки розповідає.

За 5 років ВОНО зі своїм ЗЕшмурдяком перетворили майже нормальну та вільну країну на ЗЕконцтабір, з якого мільйони мріють вирватись на волю і більше не повертатись.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:10 Ответить
Тобто до х-ла у тебе претензій нема?
показать весь комментарий
17.07.2024 13:31 Ответить
Будут подавать в суд. А там это все будет тянуться годами если не десятилетиями.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:32 Ответить
Ці оратори вже за.....ли всіх різними страшилками про штрафи і різну маячню типу будуть штрафувати навіть тих хто за кордоном. А вони не думають що ті хто за кордоном можуть не повернутись назад вже ніколи і їх пофігу ці штрафи взагалі. А батьки 15-17 річних вже думають як вивезти дітей за кордон.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:58 Ответить
Штрафы никому не пофиг. Если арестуют квартиру, не сможешь ее продать. А народ за бугром часто продает квартиры чтобы там купить.
показать весь комментарий
17.07.2024 09:51 Ответить
если тебя ясной командир кинет в окоп по приказу мясного генерала, то какая тебе разница что будет с твоей квартирой? Или ты думаешь что если ты будешь оператором дрона то тебя не кинут в окоп? Нет ну если ты в третью штурмовую например попадешь то все более-менее, но туда так просто не попадешь.
показать весь комментарий
17.07.2024 12:27 Ответить
Себастиан, в квартире могут жить родители, жена, дети. Как пофиг может быть?
показать весь комментарий
17.07.2024 21:05 Ответить
Тогда беда. Я своих вывез. У меня ничего нет в Украине. Точнее ничего из-за чего стоило бы жалеть. А если бы было то я все усилия потратил бы на то, что бы все активы вывести отсюда.
показать весь комментарий
18.07.2024 11:09 Ответить
"Лох - это, когда задонатил все на ВСУ, и денег на штраф не осталось. "

Вот мне интересно. Если я в Испании начну соблюдать украинское законодательство, не посягну ли я на суверенитет Испании?

А ещё. Как я нарушил законы Украины, если не был в Украине? Четверть века, если что.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:12 Ответить
А ты был на учёте или нет?
показать весь комментарий
16.07.2024 23:49 Ответить
Що ти робиш на українському ресурсі гіспанець?
показать весь комментарий
17.07.2024 00:58 Ответить
При чому тут місце реєстрації українського сайту?
Мова про те що чим менше відношення персонаж має до України - тим більше він лізе розказати українцям що їм треба робити і як їм жити.
Бо поки за паркан заглядатимете в самих якась каталонія чи еускаді відвалиться.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:31 Ответить
Він українець, можливо навіть більше ніж ти.
показать весь комментарий
17.07.2024 09:51 Ответить
слиш, ботяря дэрьмаковська, закрий вже своє ***** *****, тошнотік *****,

піздуй **** з дітьми того шобла шо "не ухилянт, а емігрант"
показать весь комментарий
17.07.2024 21:00 Ответить
Диви, як тебе підірвало. А мова - зросійщена матюками українська. Шедевр.
показать весь комментарий
18.07.2024 01:31 Ответить
мосійчук, ти?)

бери все те шобло ( і їх діточьок) шо бюджет дірібанить і покажіть приклад як тра воювать і батьківщину захищять

патякаєш тут) під кожним коментарем, де б шо не всцалось чі невстралось, свої 5 комійок тикаєш, умнік *****)
показать весь комментарий
18.07.2024 13:36 Ответить
У знакомого двушка на окраине Киева. Он с сыном 20ти лет чухнули в Германию за неделю до вторжения.
Пока кацап стоял стоял в 10 км от жилья, только и разговоров было о договорах и переговорах, когда ушел - то все, война до победного конца.
Понятное дело ни он ни сын возвращаться до победы не планируют.
Квартира стоит пустая уже вот 2,5 года.
Вопрос, зачем она ему? И почему его собственность кто то должен защищать?Пусть государство передаст ее инвалиду войны. Так эти хоть " За Украину!" хоть на словах, может 5 евро когда то и пожертвовали, хотя я сомневаюсь.

А ещё знаю одну кацапку или подкацапницу из Киева, унаследовала 3х комнатную шикарную 100-120 м квартиру недалеко от Майдана кстати, тоже квартира пустая уже года 3. Так там такая ватница что ого-го, единственное что война ей не нравится, цена на квартиру упала.
показать весь комментарий
16.07.2024 23:46 Ответить
Та не 3,14зди
показать весь комментарий
17.07.2024 00:34 Ответить
И почему его собственность кто то должен защищать?


Точно. Киприотов на передовую! Половина собственности в Украине - киприотская.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:55 Ответить
Знов тобі Україна чухається. Сходи краще на узбережжя Атлантичного океану поплавай
показать весь комментарий
17.07.2024 01:32 Ответить
В океані мало хто плаває - він холодний й сильні хвилі. Валянок.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:52 Ответить
Валянок, почитай про Океани а потім називай когось Валєнком. Є купа місць де можна й люди плавають у Океані. Залежить який Океан й де пляж. У Португалії, наприклад у районі Лісабону Атлантичний холодний й мало хто плаває але на Півдні Португалії в літку Океан доволі теплий й купа людей купаються.
Те саме у США (десь океан хрлодний а десь теплий).
показать весь комментарий
17.07.2024 08:10 Ответить
Не знаю, яким чином мене плавно перенесли в Португалію, але то таке.
Не купаються в Іспанії в океані. Дуже багато небезпечних факторів. 6 км море.
показать весь комментарий
17.07.2024 15:23 Ответить
Где кроме Канар в Испании океан?
показать весь комментарий
17.07.2024 20:31 Ответить
В Галісії. Не варіант ніразу - як не паралізує холодом, то на скелі кине.
показать весь комментарий
18.07.2024 01:32 Ответить
Desar, вы хотите как коммуняки «все отобрать и поделить»? Заводы рабочим, Рада депутатам и все такое? Ваша фамилия Ленин? Отбирать все по доносу соседа? Вам надо назад лет на 70.
показать весь комментарий
17.07.2024 10:00 Ответить
Право собственности, как и любое другое право, это высосанное из пальца придуманное понятие. Для того что бы оно существовало , кто должен тратить свое время, пот, и зачастую кровь. Исторически это был сам собственник, его семья/клан и нанятые люди. В современных странах это оплачивается налогом на недвижимость, который иногда достигает 3% от стоимости собственности в год, обычно 0.5-1.5.
В данном случае кто оплачивает этот банкет, если собственники уехали а налогов на собственность нет?
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки, если мы знаем что они не вернутся.
показать весь комментарий
17.07.2024 20:45 Ответить
Ну вы никогда не знаете кто вернется и когда. Взлом и проникновение в квартиру это уголовка, посадят запросто. Стуканут соседи например. Не натягивайте европейские законы на нашу недвижимость. Чел платит квартплату, больше с него не требуют.
показать весь комментарий
17.07.2024 20:56 Ответить
Я образно говорю.
показать весь комментарий
17.07.2024 21:49 Ответить
Что мешает любому человеку прийти по адресу со слесарем , поменять замки



Не твоё - не трожь. Иные варианты - воровство.

Тоесть ты тут свою бандитскую фигню не рекламируй. Украина в Европу стремится. Или как?
показать весь комментарий
18.07.2024 01:52 Ответить
Не держава на цю квартиру горбатилась, не державі вирішувати що з нею робити
показать весь комментарий
17.07.2024 10:37 Ответить
Я вище залишив вам відповідь.
показать весь комментарий
17.07.2024 20:47 Ответить
Не вірю що це спрацює... занадто м'які репресивні дії щодо ухилянтів...
Припустім люди будуть вибирати сісти в тюрму на три роки, а не мобілізуватись, з 5 мільйонів 4 скажуть, садіть нас на три роки за грати, але на війну не піду... що далі?
Чому люди мають мати бажання мобілізуватися, під ту допомогу, що дає Захід...., це мобілізація на безконечну війну, яка положить ще сотні тисяч з кожного боку і результатом будуть ті ж самі "мирні" переговори, які вела наша влада на початку війни...
Зараз багато з тих кого насильно мобілізували, утікають або по дорозі в навчальні табори, або по дорозі вже на передову, після навчання. По неофіційним даним, на даний момент під статтю СЗЧ підпадає 170 тис. осіб, але реальних затримань та вироків 5-10 років в'язниці поки що нема, принаймні з того, що я бачу в судовому реєстрі.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:51 Ответить
Предлагаете рррастреливать при попытке бегства из бусика? Или прям с улиц отправлять на фронт??
показать весь комментарий
17.07.2024 10:04 Ответить
Для того что вы пишете, нужен очень большой репрессивный ресурс. Такой как ан фронте. у просроченного нет такого ресурса, иначе уже давно бы был и гулаг и расстрельные команды и концлагеря для семей репрессированных политиков.
показать весь комментарий
17.07.2024 12:30 Ответить
Посилання на закон, в якому є резерв мінус чи хоча б дія?
показать весь комментарий
17.07.2024 01:25 Ответить
Тобі в Польщі воно нашо?
показать весь комментарий
17.07.2024 01:35 Ответить
Щоб ти відписав: то сиди і не *****.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:41 Ответить
Кашовий Жєка сплатив штраф чи оновив дані?
показать весь комментарий
17.07.2024 08:03 Ответить
Конституцію не можна змінювати під час війни!
Але про вибори "найвялічйший янєлох" знає а про зміни конституції "не знає".... от така х7йня "малята" дивна.....
показать весь комментарий
17.07.2024 08:16 Ответить
Конституция у нас щас как подкова - гнеттся туда куда прикажет сброд из опа🤣
показать весь комментарий
17.07.2024 13:30 Ответить
БРЕХНЯ!!! Сьогодні писав у консульську установу, та отримав відповідь. Від 18.05 Надаються консульські послуги тільки при наявності оновлених даних. А як менні оновити дані з-за кордону, якщо в мене немає українського номера телефону та рахунку в українському банку? (До 18.05 це оновлення не було потрібно, а після неможливо через консульство) Тільки особисто в ТЦК? Тобто поїхати в України та не мати можливості виїхати. Як мене "ЩИРО" любить моя країна...
показать весь комментарий
17.07.2024 12:59 Ответить
Получайте пмж и гражданство в другой стране. Тут нечего делать еще лет 10 будет
показать весь комментарий
17.07.2024 13:32 Ответить
Мені ще потрібно 6 місяців, та ОБОВ'ЯЗКОВО подам прохання!!!
показать весь комментарий
17.07.2024 22:21 Ответить
Стаття 25 Конституції.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Подавайте на аферистів і ворожих агентів, що захопили владу в державі до суду.
показать весь комментарий
17.07.2024 14:31 Ответить
Ты стоишь на военном учёте? Или ты хочешь и попу в Европе греть и что бы послуги тебе там оказывали. Не слипнется? Выбирай что то одно
показать весь комментарий
17.07.2024 22:04 Ответить
Поперше не "ты", а "Ви", а подруге я виїхав ще 10 років назад після того я сплачував офіційні подадки з 3000$ офіційної зарплатні а після звілнення мені "биржа труда" платила лише 3000 грн??? та після Криму та Донбасу (щоб донька мала кращий старт у житті). Що мені дала ця країна та що я їй повинен??? пожиттєвий "податок" за паспорт цієї країни???
показать весь комментарий
17.07.2024 22:18 Ответить
Ну добре , нехай ВИ нічого не винні. А що вам винна держава? Які ще послуги? Ви відрізана скібка хліба умовно мовити, ви живете у Чехії ось нехай Чехія вас і обслуговує.
показать весь комментарий
18.07.2024 09:34 Ответить
та якби не продовження паспорта, не згадував би зовсім...
показать весь комментарий
18.07.2024 12:41 Ответить
Ось і не треба нічого продовжувати. Посидите вдома півроку та ще кілька місяців чи скільки доки чеське громадянство оформите. А якщо смажений півень раніше укусить то й без паспорта по ЄС будете взмозі до Іспанії к Віктору Ющенко втекти.
показать весь комментарий
18.07.2024 16:49 Ответить
Гарантії є безумовними, конституційними. Тут твоє "я собі шото там з будуна намисліл" не підходить. Юриспуденція. Конституція - основний закон, всі інші повинні спиратись на неї.
показать весь комментарий
18.07.2024 01:45 Ответить
Я не побачив на який пост ви відповідали.
показать весь комментарий
18.07.2024 09:41 Ответить
А что эта власть дала или сделала для народа чтобы отбирать жильё,пускай начнут с себя и покажут пример патриотизма ато орать с трибун каждый сможет,ублюдки!
показать весь комментарий
17.07.2024 16:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 