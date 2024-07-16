РУС
Оккупанты тщетно прятались от украинского дрона под деревьями рядом с противотанковыми минами. ВИДЕО

На Покровском направлении пилоты батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company уничтожили вражеские противотанковые мины вместе с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Спрятаться от украинского дрона под деревьями, где рядом навалены противотанковые мины - крайне оригинальное решение российских оккупантов", - добавили в публикации.

ликвидация (4073) 47 отдельная механизированная бригада (275)
+7
Фрагмент ілюструє просто надзвичайно невдалий день окупантів...- ледве приковиляли...- думали, що в безпеці, а тут таке
16.07.2024 18:03 Ответить
+6
мосинка с стандартной оптикой, у первого туловища?
16.07.2024 17:46 Ответить
+5
Невідомо чи робоча. Ймовірно використовувалася, щоб ковилять )))
16.07.2024 18:00 Ответить
мосинка с стандартной оптикой, у первого туловища?
16.07.2024 17:46 Ответить
або Берданка))
16.07.2024 17:52 Ответить
то "ворашиловський стрєлок" ))
16.07.2024 18:36 Ответить
так, схоже на те
16.07.2024 17:58 Ответить
Невідомо чи робоча. Ймовірно використовувалася, щоб ковилять )))
16.07.2024 18:00 Ответить
ну, напевно, в тому дерев'яному ложе і з тим дідівським прицілом - то найкраще, шо можна нею зробити.
але зовсім сміятися з мосінок я б не став. в ********** ложе із ******** прицілом - це принаймні непогана можливість отримати великий настріл задешево для того ж марксмена. звичайно, якшо є велика кількість не іржавих набоїв.
16.07.2024 18:08 Ответить
я не сміюся, а констатую, що орк, судячи з особливостей рухів, геть не налаштований стріляти, а ледве ноги переставляє, опираючись на зброю
16.07.2024 18:12 Ответить
Напрасно старушка жде орка додому
16.07.2024 17:47 Ответить
Сколько пыли, химчистке придется работать весь день.
16.07.2024 18:02 Ответить
Фрагмент ілюструє просто надзвичайно невдалий день окупантів...- ледве приковиляли...- думали, що в безпеці, а тут таке
16.07.2024 18:03 Ответить
Дарвін аплодує стоячи )))
16.07.2024 18:03 Ответить
Скашітє пошалюйста, как ето есть по-рюсскі?.. О, я-а-а, вспоміналь: фознєсєніє!
16.07.2024 18:08 Ответить
Па русски это пииииииизззд@ц ))
16.07.2024 18:21 Ответить
нічо не марно. атлічний вибір схованки і результати не погані ))
16.07.2024 18:32 Ответить
Нажаль наших так само гине не менш(((( Прийшов сусід після поранення, казав пів роти виложили фпішки((( Навіть в бій не вступали((
16.07.2024 19:09 Ответить
Дерево шкода
16.07.2024 20:28 Ответить
 
 