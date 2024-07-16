Оккупанты тщетно прятались от украинского дрона под деревьями рядом с противотанковыми минами. ВИДЕО
На Покровском направлении пилоты батальона беспилотных систем 47-й механизированной бригады Strike Drones Company уничтожили вражеские противотанковые мины вместе с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу наших воинов опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Спрятаться от украинского дрона под деревьями, где рядом навалены противотанковые мины - крайне оригинальное решение российских оккупантов", - добавили в публикации.
Топ комментарии
+7 Сергій Іксенко
16.07.2024 18:03
+6 Bicko Nelich
16.07.2024 17:46
+5 Сергій Іксенко
16.07.2024 18:00
але зовсім сміятися з мосінок я б не став. в ********** ложе із ******** прицілом - це принаймні непогана можливість отримати великий настріл задешево для того ж марксмена. звичайно, якшо є велика кількість не іржавих набоїв.