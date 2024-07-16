РУС
Пограничники уничтожили автомобили, пушки-гаубицы оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Ударные дроны пограничников бригады "Месть" уничтожили ряд военных целей оккупантов на Бахмутском направлении.

Среди них были уничтожены вражеский легковой автомобиль, военный грузовик, две пушки-гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и пушка МТ-12 "Рапира", сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Американские БМП M2A2 "Bradley" расстреливают позиции оккупантов из 25-мм пушки "Bushmaster" на Покровском направлении. ВИДЕО

