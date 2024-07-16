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Прикордонники знищили автівки, гармати-гаубиці окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Ударні дрони прикордонників бригади "Помста" знищили низку військових цілей окупантів на Бахмутському напрямку.

Серед них було знищено ворожий легковий автомобіль, військову вантажівку, дві гармати-гаубиці Д-20, гаубицю Д-30 та гармату МТ-12 "Рапіра", повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Американські БМП M2A2 "Bradley" розстрілюють позиції окупантів із 25-мм гармати "Bushmaster" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) знищення (7692)


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