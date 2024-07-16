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Окупанти марно сховалися від українського дрона під деревами поряд із протитанковими мінами. ВIДЕО

На Покровському напрямку пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company знищили ворожі протитанкові міни разом з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу наших воїнів опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Сховатись від українського дрону під деревами, де поруч навалені протитанкові міни – вкрай оригінальне рішення російських окупантів", - додали у публікації.

Також дивіться: Прикордонники знищили автівки, гармати-гаубиці окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4146) 47 окрема механізована бригада (274)


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Топ коментарі
+7
Фрагмент ілюструє просто надзвичайно невдалий день окупантів...- ледве приковиляли...- думали, що в безпеці, а тут таке
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16.07.2024 18:03 Відповісти
+6
мосинка с стандартной оптикой, у первого туловища?
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16.07.2024 17:46 Відповісти
+5
Невідомо чи робоча. Ймовірно використовувалася, щоб ковилять )))
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16.07.2024 18:00 Відповісти
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мосинка с стандартной оптикой, у первого туловища?
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16.07.2024 17:46 Відповісти
або Берданка))
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16.07.2024 17:52 Відповісти
то "ворашиловський стрєлок" ))
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16.07.2024 18:36 Відповісти
так, схоже на те
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16.07.2024 17:58 Відповісти
Невідомо чи робоча. Ймовірно використовувалася, щоб ковилять )))
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16.07.2024 18:00 Відповісти
ну, напевно, в тому дерев'яному ложе і з тим дідівським прицілом - то найкраще, шо можна нею зробити.
але зовсім сміятися з мосінок я б не став. в ********** ложе із ******** прицілом - це принаймні непогана можливість отримати великий настріл задешево для того ж марксмена. звичайно, якшо є велика кількість не іржавих набоїв.
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16.07.2024 18:08 Відповісти
я не сміюся, а констатую, що орк, судячи з особливостей рухів, геть не налаштований стріляти, а ледве ноги переставляє, опираючись на зброю
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16.07.2024 18:12 Відповісти
Напрасно старушка жде орка додому
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16.07.2024 17:47 Відповісти
Сколько пыли, химчистке придется работать весь день.
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16.07.2024 18:02 Відповісти
Фрагмент ілюструє просто надзвичайно невдалий день окупантів...- ледве приковиляли...- думали, що в безпеці, а тут таке
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16.07.2024 18:03 Відповісти
Дарвін аплодує стоячи )))
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16.07.2024 18:03 Відповісти
Скашітє пошалюйста, как ето есть по-рюсскі?.. О, я-а-а, вспоміналь: фознєсєніє!
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16.07.2024 18:08 Відповісти
Па русски это пииииииизззд@ц ))
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16.07.2024 18:21 Відповісти
нічо не марно. атлічний вибір схованки і результати не погані ))
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16.07.2024 18:32 Відповісти
Нажаль наших так само гине не менш(((( Прийшов сусід після поранення, казав пів роти виложили фпішки((( Навіть в бій не вступали((
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16.07.2024 19:09 Відповісти
Дерево шкода
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16.07.2024 20:28 Відповісти
 
 