Окупанти марно сховалися від українського дрона під деревами поряд із протитанковими мінами. ВIДЕО
На Покровському напрямку пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company знищили ворожі протитанкові міни разом з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну роботу наших воїнів опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Сховатись від українського дрону під деревами, де поруч навалені протитанкові міни – вкрай оригінальне рішення російських окупантів", - додали у публікації.
Топ коментарі
+7 Сергій Іксенко
показати весь коментар16.07.2024 18:03 Відповісти Посилання
+6 Bicko Nelich
показати весь коментар16.07.2024 17:46 Відповісти Посилання
+5 Сергій Іксенко
показати весь коментар16.07.2024 18:00 Відповісти Посилання
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але зовсім сміятися з мосінок я б не став. в ********** ложе із ******** прицілом - це принаймні непогана можливість отримати великий настріл задешево для того ж марксмена. звичайно, якшо є велика кількість не іржавих набоїв.