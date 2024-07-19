РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8011 посетитель онлайн
Новости Видео Война
13 528 21

Оккупанты осматривают сожженную САУ, которую атаковал рой украинских дронов: "Бл#дь! Девять сбросов! Все по башне! Все оторвало, нах#й!". ВИДЕО

Рой украинских дронов-бомбардировщиков уничтожил вражескую САУ "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают результат боевой работы украинских операторов дронов.

"Российская 152-мм самоходная артиллерийская установка МСТА-С уничтожена групповым ударом украинских дронов-бомбардировщиков. САУ оборудована "мангалом", защита была установлена серьезная. Однако операторы дронов действовали скоординировано - САУ атаковали пока она полностью не сгорела. Один из боеприпасов не сработал и его показывает российский артиллерист - это тандемная кумулятивная граната ПГ-7ВР. Групповой удар дронов позволил уничтожить защитный "мангал" и точно поразить саму боевую машину. Так выглядит лучшая и самая дешевая контрбатарейная борьба", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает в китайский багги с пятью оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) дроны (4209) САУ (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
19.07.2024 14:09 Ответить
+20
Гарна робота! Ще б по цим оркам чимось влупити б осколково-фугасним...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:15 Ответить
+19
ЕСТЕТИКА СПАЛЕНОЇ МСТА С ВРАЖАЄ.
ОРКІ НЕ РОЗУМІЮТЬ ПРЕКРАСНОГО.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
19.07.2024 14:09 Ответить
шо он там крічіт? х. єму атарвала?
показать весь комментарий
19.07.2024 14:13 Ответить
Гарна робота! Ще б по цим оркам чимось влупити б осколково-фугасним...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:15 Ответить
ЕСТЕТИКА СПАЛЕНОЇ МСТА С ВРАЖАЄ.
ОРКІ НЕ РОЗУМІЮТЬ ПРЕКРАСНОГО.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:20 Ответить
КРА-СА-ТА-ТА кАкАя!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 14:25 Ответить
Красивое. Мотивирует донатить.
Не то что Гундос Разрушитель, Гундос Бедоносец
показать весь комментарий
19.07.2024 14:26 Ответить
Потвори прокляті !!!
показать весь комментарий
19.07.2024 14:28 Ответить
Жаль десятого дрона не прилетело
Так все красиво кучкуются, хотябы термобар прислать подарочек, или скромный осколочный...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:29 Ответить
И ни один орк не задал вопрос - а н@я все это им надо. Перфразирую: Орки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:35 Ответить
Шкода нашого лісу,кожної гілочки...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:40 Ответить
Мдаа , кацапський язик , це набір матюків , як кричалки мавпячі . Один матюк має кілька значень , дивлячи з якою інтонацією , емоцією вони його вимовляють , тобто кричать . Висновок-кацапи мають нижчий рівень розвитку , чим мавпи .
показать весь комментарий
19.07.2024 14:47 Ответить
як я ненавиджу цей акцент..., тільки б за нього розвісити по деревам навколо, мразота...
показать весь комментарий
19.07.2024 14:48 Ответить
Ціна дронів від 250 до 700 доларів нищать САУ вартістю 2-4 мільйони.Так що наші донати роблять більше чим ми уявляємо.Скільки життів врятовано.
показать весь комментарий
19.07.2024 14:50 Ответить
"Бл#дь! Девять сбросов! Все по башне! Все оторвало, нах#й!"

У-у-у!
Магучій рузкій йазик!

У лукоморья бл#дь дуб зелёный нах#й
Златая цепь бл#дь на дубе том нах#й,
И днём и ночью бл#дь кот учёный
Всё ходит поц нах#й...
показать весь комментарий
19.07.2024 15:02 Ответить
рюцкiй iзiк:
показать весь комментарий
19.07.2024 15:51 Ответить
Така техніка повинна виявлятися та знищуватися десятками на день а не випадково одна на місяць. Пі&при як мотивовані воювати...розстроєні що їню роботу підірвали.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:11 Ответить
Ну, є достатньо підорасів, які не читають повідомлень, яка кількість кацапської артилерії знищується за добу.
показать весь комментарий
19.07.2024 16:18 Ответить
Бита, но не крашена!
показать весь комментарий
19.07.2024 16:43 Ответить
10 слів - 9 матершинних....
рашка!
показать весь комментарий
19.07.2024 16:59 Ответить
Нет чтоб **** говорить ну и класс , конец войне , нет **** они сожалеют .. но при ловле в плен ни чего не знали и не понимали , и что вообще за пушка... Твари....
показать весь комментарий
19.07.2024 17:22 Ответить
І чому вам ще башні безмозкі не знесло....уроди
показать весь комментарий
19.07.2024 19:25 Ответить
 
 