Оккупанты осматривают сожженную САУ, которую атаковал рой украинских дронов: "Бл#дь! Девять сбросов! Все по башне! Все оторвало, нах#й!". ВИДЕО

Рой украинских дронов-бомбардировщиков уничтожил вражескую САУ "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают результат боевой работы украинских операторов дронов.

"Российская 152-мм самоходная артиллерийская установка МСТА-С уничтожена групповым ударом украинских дронов-бомбардировщиков. САУ оборудована "мангалом", защита была установлена серьезная. Однако операторы дронов действовали скоординировано - САУ атаковали пока она полностью не сгорела. Один из боеприпасов не сработал и его показывает российский артиллерист - это тандемная кумулятивная граната ПГ-7ВР. Групповой удар дронов позволил уничтожить защитный "мангал" и точно поразить саму боевую машину. Так выглядит лучшая и самая дешевая контрбатарейная борьба", - пишет в комментарии автор публикации.

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