Оккупанты осматривают сожженную САУ, которую атаковал рой украинских дронов: "Бл#дь! Девять сбросов! Все по башне! Все оторвало, нах#й!". ВИДЕО
Рой украинских дронов-бомбардировщиков уничтожил вражескую САУ "Мста-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают результат боевой работы украинских операторов дронов.
"Российская 152-мм самоходная артиллерийская установка МСТА-С уничтожена групповым ударом украинских дронов-бомбардировщиков. САУ оборудована "мангалом", защита была установлена серьезная. Однако операторы дронов действовали скоординировано - САУ атаковали пока она полностью не сгорела. Один из боеприпасов не сработал и его показывает российский артиллерист - это тандемная кумулятивная граната ПГ-7ВР. Групповой удар дронов позволил уничтожить защитный "мангал" и точно поразить саму боевую машину. Так выглядит лучшая и самая дешевая контрбатарейная борьба", - пишет в комментарии автор публикации.
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ОРКІ НЕ РОЗУМІЮТЬ ПРЕКРАСНОГО.
Не то что Гундос Разрушитель, Гундос Бедоносец
Так все красиво кучкуются, хотябы термобар прислать подарочек, или скромный осколочный...
У-у-у!
Магучій рузкій йазик!
У лукоморья бл#дь дуб зелёный нах#й
Златая цепь бл#дь на дубе том нах#й,
И днём и ночью бл#дь кот учёный
Всё ходит поц нах#й...
рашка!