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Новости Видео Война
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Украинский воин в упор расстреливает двух оккупантов во время окопного боя в Луганской области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент окопного боя с российскими оккупантами во время которого украинский воин с позывным Хантер в упор расстреливает двух россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью видеокамеры, которая установлена на амуниции украинского бойца.

"Адреналиновый эпизод окопного стрелкового боя во время штурма позиций в Луганской области. Благодаря отличной реакции и железным нервам воин батальона оперативного назначения "Хорив" бригады "Буревій" с позывным Хантер в упор расстреливает российских оккупантов во время ближнего боя. Один из ликвидированных противников после брошенной гранаты получает рожок прямо в голову", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона "Скала" при поддержке американской БМП "Bradley" штурмуют позиции оккупантов. ВИДЕО боя

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армия РФ (19210) уничтожение (6916) бой (163) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+29
класно другому 3.14дару хлєбало розворотив
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22.07.2024 12:13
+18
Гарне відео. Передивлюсь іще разок.
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22.07.2024 12:36
+14
Well done!
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22.07.2024 12:14
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класно другому 3.14дару хлєбало розворотив
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22.07.2024 12:13 Ответить
Well done!
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22.07.2024 12:14 Ответить
Десь війна а десь гіпер корупція.
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22.07.2024 12:15 Ответить
Встиг на калаш наступити.
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22.07.2024 12:20 Ответить
Останньому лаптерилому вже ніякий пластичний хірург не допоможе )
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22.07.2024 12:24 Ответить
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22.07.2024 12:57 Ответить
Гарне відео. Передивлюсь іще разок.
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22.07.2024 12:36 Ответить
Хлопці , Ви, найкращі ! Удачі !
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22.07.2024 12:38 Ответить
їбло на шматки - оскар за кращі спецефекти! 😁
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22.07.2024 12:41 Ответить
Пощастило двічі.
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22.07.2024 12:41 Ответить
Головне - зібрать трофеї Там збоку ПК стояв З коробом і стрічкою Так що збирать треба все - благо що у нас багато в чому співпадають зразки зброї та *********** з кацапськими
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22.07.2024 12:44 Ответить
Тю... У нас що не українець то "хазяйновитого батька дитина". Заберуть все.
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22.07.2024 13:19 Ответить
Коли кацапи тікали з Чернігівщини - то кидали велику кількість техніки Бо наш "Байрактар у березні розніс на Чернігівщині цілий ешелон з пальним - і кацапський наступ зупинився Так кацапи бігали по селах з каністрами - горючку збирали А коли їм почали "на п"яти наступать" - то зливали пальне у вантажівки і тікали А танки та БТР з БМП - кидали Так наші селяни зносили потроху соляру і відганяли покинуту техніку в ліс та в "лозняки" Мій сусід з товаришем так БТР-82 "присвоїв" Машину - "в лози" а кулемет - у сіно Прийшли наші - віддали їм
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22.07.2024 13:30 Ответить
Смиявсь. Скорее всего один пулемет отдал, а еще два так в сене и лежат
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22.07.2024 15:17 Ответить
БТР-82
Головне озброєння30 мм гармата 2А72
Другорядне озброєння7,62 мм кулемет ПКТ
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22.07.2024 15:33 Ответить
Дякую Вам хлопці
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22.07.2024 12:51 Ответить
Опять будет вой на болотах - хунтабендорохвашисты убивают асвабадителей!
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22.07.2024 12:51 Ответить
2му не хило **@ло разворотил !))))
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22.07.2024 13:04 Ответить
де глянути орігінал? орк отримав що заслужив
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22.07.2024 13:07 Ответить
Не оригінал, але трохи доповнене.

https://t.me/BaluHub777/13236
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22.07.2024 14:12 Ответить
Кровавый насморк.
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22.07.2024 13:39 Ответить
ВОЇН ! 🇺🇦❤
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22.07.2024 13:56 Ответить
Фраза "русня, що з ***лом?" набуває практичного змісту.
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22.07.2024 13:58 Ответить
Когда убивают эту рашисткую мерзость, душа радуется как на лучшем празднике!!... Это просто панацея на рану, которую разбередили путинские ублюдки. Любой пришедший с оружием на нашу землю вафлесос из ПаРаши, станет удобрением для нашей будущей жизни. Смотрю с самым большим интересом как дохнут навозные животные.
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22.07.2024 14:38 Ответить
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22.07.2024 17:08 Ответить
разів 20 передивився. Дуже надихаюче відео. Воїну нехай щастить, і головне бути обережним та не розслаблятись, бо не завжди буде так щастити
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22.07.2024 19:16 Ответить
наш Котик двічі пройшов біля самої смерті. залізні яйця з подвійною шумоізоляцією
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22.07.2024 20:28 Ответить
 
 