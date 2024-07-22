Украинский воин в упор расстреливает двух оккупантов во время окопного боя в Луганской области. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент окопного боя с российскими оккупантами во время которого украинский воин с позывным Хантер в упор расстреливает двух россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью видеокамеры, которая установлена на амуниции украинского бойца.
"Адреналиновый эпизод окопного стрелкового боя во время штурма позиций в Луганской области. Благодаря отличной реакции и железным нервам воин батальона оперативного назначения "Хорив" бригады "Буревій" с позывным Хантер в упор расстреливает российских оккупантов во время ближнего боя. Один из ликвидированных противников после брошенной гранаты получает рожок прямо в голову", - отмечает в комментарии автор публикации.
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