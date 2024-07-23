Постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что украинская ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это - трудная задача, но постепенно Украина приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады Главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича относительно фронта - наших действий, наших шагов и реальной ситуации с намерениями и возможностями оккупанта.

Наша задача - всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине. Доступной нашей дальнобойности. И мы работаем с партнерами, чтобы увеличить этот наш уровень защиты. Но пока решения партнеров ожидаем, мы ищем свои решения, свои варианты действий.

Ключевое при этом - наши дроны, наша гибкость в применении дронов. Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами во многих направлениях применения дронов. И это стоит продолжать - и мы будем это продолжать. Я благодарен каждому и каждой, кто с этим помогает - кто производит дроны, кто поставляет, кто тренирует операторов дронов и вообще кто продвигает эту тему. Украинское лидерство в этом технологическом аспекте - оно действительно ощутимо.

Плюс - ракетная программа. Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это - трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность - именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы", - Зеленский.

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