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Постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что украинская ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это - трудная задача, но постепенно Украина приближается к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады Главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича относительно фронта - наших действий, наших шагов и реальной ситуации с намерениями и возможностями оккупанта.

Наша задача - всеми методами и всеми силами обеспечивать постоянное эффективное поражение российских войск, их логистики, их значимых позиций не только на фронте непосредственно, но и по всей доступной глубине. Доступной нашей дальнобойности. И мы работаем с партнерами, чтобы увеличить этот наш уровень защиты. Но пока решения партнеров ожидаем, мы ищем свои решения, свои варианты действий.

Ключевое при этом - наши дроны, наша гибкость в применении дронов. Украинские воины уже доказали, что являются настоящими новаторами во многих направлениях применения дронов. И это стоит продолжать - и мы будем это продолжать. Я благодарен каждому и каждой, кто с этим помогает - кто производит дроны, кто поставляет, кто тренирует операторов дронов и вообще кто продвигает эту тему. Украинское лидерство в этом технологическом аспекте - оно действительно ощутимо.

Плюс - ракетная программа. Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это - трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставке от партнеров. Украина должна со временем выйти на максимальную оборонную самостоятельность - именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы", - Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (747)


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Топ комментарии
+71
Плюс - ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, Джерело:
Удобище зелене... Ненавижу мерзоту, і його і то все зелене кодло. Воно сьогодні, після двох з половиною років кровопролитної війни, після тисяч і тисяч загиблих, Після багатьох десятків тисяч калік, сиріт, після знищених міст і сіл... щось там про ракетну програму звіздить?
НЕНАВИЖУ!!!
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23.07.2024 21:01
+49
Учитывая, что свои ракеты были у нас еще в 2019 году. И не один вариант. Но потом это вот чмо остановило все ракетные программы до 2024 года. И оно уже их обещало и после начала большого вторжения на весну 2023 года. А воз и ныне там.
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23.07.2024 21:26
+37
Надіюсь, що ти підеш на пожитьєве і за зокрема зупинку української ракетної програми.
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23.07.2024 21:04
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.... ця інформація для мордору, щоб приготуватися?
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23.07.2024 23:03 Ответить
Лярд дерев! Лярд дронів. Лярд електроенергії...схоже анносувавли нам тільки що наступний лярд - лярд ракет...
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23.07.2024 23:07 Ответить
вова, коли ми в..бемо по кремлю то я заплачу від щастя
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23.07.2024 23:08 Ответить
з оцим ?

НЄ дождьотєсь !
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23.07.2024 23:19 Ответить
а цього разу йшла брехня з брехливих вуст "зелених" ,й смерділа ця брехня словами ,про ракети,котрі цей лицемірний зрадник ,своїми ж жадними руками закатав в асвальт , хоронячи їх , на догоду кровопицькі з куйлостану...
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23.07.2024 23:32 Ответить
Ukrainian

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23.07.2024 23:32 Ответить
Хороша динаміка це розбомблені ракетні заводи, обладнання з яких не евакуювали на підземні.
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23.07.2024 23:41 Ответить
Гнида!
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23.07.2024 23:45 Ответить
Южмаш за три роки створював міжконтинентальні ракети від ескізу до постановки на озброєння. 5 років влади хабадників Зеленського і Єрмака це саботаж і хуцпа.
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23.07.2024 23:49 Ответить
Нє ну це звісно ПОТУЖНИЙ ЛИЦЕМІРНИЙ ВИСЄР ВІД НАШОГО НАЙШАШЛИЧНІШОГО!!!

Щоб ти здох ..уйло зелене разом зі всією своєю братією!!!
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24.07.2024 00:41 Ответить
Поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети від партнерів, - pеленський.
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ми б таку можливість мали б ще в 2020, якби ти, чмо їбане, не хакнуло владу...а так, ми тільки в 2024 "Поступово наближаємося"
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24.07.2024 04:33 Ответить
Ти превентивно просрав наші можливості застосовувати свої ракети, покидьку.
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24.07.2024 08:48 Ответить
Наша ракетна програма...
Піздюк, вона не твоя. Твоя програма - велике крадівництво, велике мародерство і велике зрадництво
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24.07.2024 09:47 Ответить
а хтось згадує за https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html Кільчень
теж ракета
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24.07.2024 20:45 Ответить
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