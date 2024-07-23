Поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що українська ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово Україна наближається до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта.

Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій.

Ключове при цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів. І це варто продовжувати – і ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто із цим допомагає – хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті – воно дійсно відчутне.

Плюс – ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність – саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси.", - Зеленський.

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