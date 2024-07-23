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Поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що українська ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово Україна наближається до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні Ставку. Були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта.

Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині. Доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту. Але поки рішення партнерів очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій.

Ключове при цьому – наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами в багатьох напрямках застосування дронів. І це варто продовжувати – і ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному й кожній, хто із цим допомагає – хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті – воно дійсно відчутне.

Плюс – ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність – саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси.", - Зеленський.

Читайте: Зеленський та новий прем’єр Естонії Міхал обговорили оборонну співпрацю

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+71
Плюс - ракетна програма. Наша ракетна програма має хорошу динаміку, Джерело:
Удобище зелене... Ненавижу мерзоту, і його і то все зелене кодло. Воно сьогодні, після двох з половиною років кровопролитної війни, після тисяч і тисяч загиблих, Після багатьох десятків тисяч калік, сиріт, після знищених міст і сіл... щось там про ракетну програму звіздить?
НЕНАВИЖУ!!!
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23.07.2024 21:01
+49
Учитывая, что свои ракеты были у нас еще в 2019 году. И не один вариант. Но потом это вот чмо остановило все ракетные программы до 2024 года. И оно уже их обещало и после начала большого вторжения на весну 2023 года. А воз и ныне там.
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23.07.2024 21:26
+37
Надіюсь, що ти підеш на пожитьєве і за зокрема зупинку української ракетної програми.
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23.07.2024 21:04
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.... ця інформація для мордору, щоб приготуватися?
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23.07.2024 23:03 Відповісти
Лярд дерев! Лярд дронів. Лярд електроенергії...схоже анносувавли нам тільки що наступний лярд - лярд ракет...
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23.07.2024 23:07 Відповісти
вова, коли ми в..бемо по кремлю то я заплачу від щастя
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23.07.2024 23:08 Відповісти
з оцим ?

НЄ дождьотєсь !
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23.07.2024 23:19 Відповісти
а цього разу йшла брехня з брехливих вуст "зелених" ,й смерділа ця брехня словами ,про ракети,котрі цей лицемірний зрадник ,своїми ж жадними руками закатав в асвальт , хоронячи їх , на догоду кровопицькі з куйлостану...
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23.07.2024 23:32 Відповісти
Ukrainian

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23.07.2024 23:32 Відповісти
Хороша динаміка це розбомблені ракетні заводи, обладнання з яких не евакуювали на підземні.
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23.07.2024 23:41 Відповісти
Гнида!
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23.07.2024 23:45 Відповісти
Южмаш за три роки створював міжконтинентальні ракети від ескізу до постановки на озброєння. 5 років влади хабадників Зеленського і Єрмака це саботаж і хуцпа.
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23.07.2024 23:49 Відповісти
Нє ну це звісно ПОТУЖНИЙ ЛИЦЕМІРНИЙ ВИСЄР ВІД НАШОГО НАЙШАШЛИЧНІШОГО!!!

Щоб ти здох ..уйло зелене разом зі всією своєю братією!!!
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24.07.2024 00:41 Відповісти
Поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети від партнерів, - pеленський.
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ми б таку можливість мали б ще в 2020, якби ти, чмо їбане, не хакнуло владу...а так, ми тільки в 2024 "Поступово наближаємося"
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24.07.2024 04:33 Відповісти
Ти превентивно просрав наші можливості застосовувати свої ракети, покидьку.
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24.07.2024 08:48 Відповісти
Наша ракетна програма...
Піздюк, вона не твоя. Твоя програма - велике крадівництво, велике мародерство і велике зрадництво
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24.07.2024 09:47 Відповісти
а хтось згадує за https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html Кільчень
теж ракета
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24.07.2024 20:45 Відповісти
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