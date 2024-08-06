Пожар вблизи поселка Биюк-Онлар в оккупированном Крыму: "Аэродром въ#бали! Громко так! Страшно!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пожар вблизи поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи отмечает, что пожар произошел из-за атаки на военный аэродром, расположенный севернее села.

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