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Пожар вблизи поселка Биюк-Онлар в оккупированном Крыму: "Аэродром въ#бали! Громко так! Страшно!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пожар вблизи поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи отмечает, что пожар произошел из-за атаки на военный аэродром, расположенный севернее села.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Здесь п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

Крым (26380) пожар (5944) аэродром (293)


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Топ комментарии
+19
Страшно? Це квіточки - попереду ягідки.....
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06.08.2024 18:30
+10
Ягідки єрмак кістьми ляже, не допустить.
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06.08.2024 18:36
+8
Як ляже дерьмак кістьми ...це буде свято для України ...ваші слова ...та Богу у вуха
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06.08.2024 18:40
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Страшно? Це квіточки - попереду ягідки.....
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06.08.2024 18:30 Ответить
Ягідки єрмак кістьми ляже, не допустить.
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06.08.2024 18:36 Ответить
Як ляже дерьмак кістьми ...це буде свято для України ...ваші слова ...та Богу у вуха
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06.08.2024 18:40 Ответить
США і ЄС сьогодні дали 8 лярдів баксів і євро. Дещо піде на нові дрони і ракети. Кавуни також ягоди. Радійте орки.
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06.08.2024 18:37 Ответить
Було краще ,якби ви поглохли на хер,зовсім.
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06.08.2024 18:32 Ответить
Вони давно там поглохли, осліпли і втратили людські ознаки.
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06.08.2024 18:35 Ответить
було б зорово, якби він сказав "аеропорт виїбали", що означало б немає його. а так ...
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06.08.2024 18:38 Ответить
То камні с нєба
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06.08.2024 18:34 Ответить
Биюк-Онлар - типичное скрепно-посконное "русское" название.
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06.08.2024 18:50 Ответить
Сітуйовина, можуть Крим повернути ще й курську волость проїпати.
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06.08.2024 19:25 Ответить
щось надто весело крисянін каже "страшна"
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06.08.2024 19:56 Ответить
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06.08.2024 19:56 Ответить
 
 