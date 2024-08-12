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Россияне снова заявили о взрывах под Курском. ВИДЕО

В ночь на 12 августа над Курском прогремели взрывы. Местные власти заявляют о работе сил ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, над Курском слышали по меньшей мере 5 громких взрывов.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии силами ПВО трех якобы украинских ракет в небе над Курском. Также местных просят не подходить к окнам до официального отбоя тревоги.

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Автор: 

взрыв (6739) Курск (1097)


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Доброго ранку!!!!
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12.08.2024 07:22 Ответить
Кацап не спит у ночь глухую.
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12.08.2024 07:33 Ответить
С Сумах можно а у курську ні?????
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12.08.2024 08:19 Ответить
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12.08.2024 09:33 Ответить
 
 