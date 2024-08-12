Россияне снова заявили о взрывах под Курском. ВИДЕО
В ночь на 12 августа над Курском прогремели взрывы. Местные власти заявляют о работе сил ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, над Курском слышали по меньшей мере 5 громких взрывов.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии силами ПВО трех якобы украинских ракет в небе над Курском. Также местных просят не подходить к окнам до официального отбоя тревоги.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий12.08.2024 07:22 Ответить Мне нравится 16
Василь Довганенко #589385
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Влад #593041
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частный сектор
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