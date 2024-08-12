Россияне снова заявили о взрывах под Курском. ВИДЕО

В ночь на 12 августа над Курском прогремели взрывы. Местные власти заявляют о работе сил ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, над Курском слышали по меньшей мере 5 громких взрывов.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о сбитии силами ПВО трех якобы украинских ракет в небе над Курском. Также местных просят не подходить к окнам до официального отбоя тревоги.

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