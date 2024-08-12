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Росіяни знову заявили про вибухи під Курськом. ВIДЕО

У ніч проти 12 серпня над Курськом прогриміли вибухи. Місцева влада заявляє про роботу сил ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, над Курськом чули щонайменше 5 гучних вибухів. 

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про збиття силами ППО трьох нібито українських ракет в небі над Курськом. Також місцевих просять не підходити до вікон до офіційного відбою тривоги.

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Автор: 

вибух (4451) Курськ (1108)


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Доброго ранку!!!!
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12.08.2024 07:22 Відповісти
Кацап не спит у ночь глухую.
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12.08.2024 07:33 Відповісти
С Сумах можно а у курську ні?????
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12.08.2024 08:19 Відповісти
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12.08.2024 09:33 Відповісти
 
 