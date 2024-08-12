Росіяни знову заявили про вибухи під Курськом. ВIДЕО
У ніч проти 12 серпня над Курськом прогриміли вибухи. Місцева влада заявляє про роботу сил ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, над Курськом чули щонайменше 5 гучних вибухів.
Виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив про збиття силами ППО трьох нібито українських ракет в небі над Курськом. Також місцевих просять не підходити до вікон до офіційного відбою тривоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар12.08.2024 07:22 Відповісти Мені подобається 16
Василь Довганенко #589385
показати весь коментар12.08.2024 07:33 Відповісти Мені подобається 4
Влад #593041
показати весь коментар12.08.2024 08:19 Відповісти Мені подобається 0
частный сектор
показати весь коментар12.08.2024 09:33 Відповісти Мені подобається 5
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль