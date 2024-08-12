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Катастрофа "Курска" – символическое начало правления Путина, а сейчас видно, что является финалом для него, - Зеленский. ВИДЕО

24 года назад была катастрофа подводной лодки "Курск" - символическое начало правления кремлевского диктатора Владимира Путина, а сейчас видно, что является финалом для него - и это тоже Курск.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны.

Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим.

Я благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто воюет, кто работает ради Украины!" - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский официально подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+14
Краще ти промовчав "стратег великий" а те що резикуємо життям найкращих хлопців спецназівців і треба думати що це дасть і як уберигти життя нашим воїнам.
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12.08.2024 20:34
+13
Всё правильно делает Украина! Надо идти вперёд и захватывать территории, а затем обменивать! А Китай итак им предоставляет помощь уж дальше некуда. А ОДКБ тот до одного места - им и руководила всегда рф и продолжает.
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12.08.2024 20:01
+13
Бубу понесло.
За тиждень накопичилося...
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12.08.2024 20:12
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эх Оман Оман
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12.08.2024 19:55 Ответить
Давно у Володи хороших номеров не было. Этот в избранное!
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12.08.2024 19:56 Ответить
Всё правильно делает Украина! Надо идти вперёд и захватывать территории, а затем обменивать! А Китай итак им предоставляет помощь уж дальше некуда. А ОДКБ тот до одного места - им и руководила всегда рф и продолжает.
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12.08.2024 20:01 Ответить
я ж не заперечую необхідність ідти вперед! я заперечую необхідність зізнаватися, що то Україна робить, бо це надає підгрунтя неприємним наслідкам
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12.08.2024 20:17 Ответить
та навіть і не про це мова, бо там вже і так давно відомо всім шо то за туареги по Курщині бродять. питання саме в такій його тупій заяві. бо все одно через тиждень-другий +- доведеться забирати звідти тих туарегів. і тоді Вова із цією заявою просто обісреться. як ху йло із своїм про Київ за 3 дні.
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12.08.2024 20:30 Ответить
пусть врёт путлер, а мы будем на стороне правды!
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12.08.2024 20:57 Ответить
Ага, 2 раза збере ОДКБ
P.S. Скільки ботви і місцевих корисних ідиотів вилазить під такими темами...
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12.08.2024 20:04 Ответить
ну так, реальність нам показує, що більшість, повні дебіли, які не можуть усвідомити наслідки своїх дій - ти, і всі хто тебе відлайкав, яскравий приклад!
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12.08.2024 20:18 Ответить
Ні, ті зараз кажеш про себе і інших голосувальників 2019го року
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12.08.2024 20:40 Ответить
Заплагіатив в Нєвзорова.
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12.08.2024 19:59 Ответить
Ну вот молчал бы уже. Так 5 дней хорошо было, нет вылез.
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12.08.2024 19:59 Ответить
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12.08.2024 20:01 Ответить
Чорний гумор від ПНХ-ПТН від 15 вересня 2000 року: ана утанула...
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12.08.2024 21:02 Ответить
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12.08.2024 20:03 Ответить
Тільки лихе та невірне покоління шукає знамення, та ніякого знамення не буде здійснено, аби їм щось довести...
(Від Матв., 16:4
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12.08.2024 20:04 Ответить
Ну, ще нічого не очевидно, а воно вже вилізло зі своїми репризами.
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12.08.2024 20:05 Ответить
Хто зна, поки що всі 5 зелених років були катастрофою для України
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12.08.2024 20:08 Ответить
З х..лом й так все зрозуміло, а ось ти "Голобородько"; бажано щоб в тебе лише один лісапет остався й то як тренажер в камері.
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12.08.2024 20:09 Ответить
Да еще на стену камеры портрет Порошенко. Скажете, я садист? Ничего подобного! За хорошее поведение можно иногда снимать, на пару часов.
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13.08.2024 07:42 Ответить
От якби в інші, окуповані московією, регіони заслати диверсантів... Та що проводили якусь агітацію... Щоб ті ж даги збунтувалися... Щоб по шматках розірвати це недоутворення.
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12.08.2024 20:10 Ответить
Бубу понесло.
За тиждень накопичилося...
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12.08.2024 20:12 Ответить
І тут Остапа понесло...
Почався словесний пронос пабєдуна
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12.08.2024 20:14 Ответить
Та вже ж на шашлики сходили, і каву у Ялті скуштували і ноги у Чорному морі помили...нащо ще щось
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12.08.2024 20:17 Ответить
І визволення бранців Маріуполя вже було.
І фортеця-Бахмут. І героїчна Авдіївка. І прапор на Зміїному. І стімкий контрнаступ-2023, про який довше ******* ніж він тривав.

Зє вже третій рік скаче по кістках та купається у крові українців.
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12.08.2024 20:42 Ответить
Арестович відпочиває.
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12.08.2024 20:20 Ответить
Фіналом для ***** буде ніша в стіні поряд зі сталріним.
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12.08.2024 20:24 Ответить
Скажеш "гоп" як перескочиш!
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12.08.2024 20:26 Ответить
Щось багато кацапів тут збудилося. Мабуть підгоряє там у них не слабо.
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12.08.2024 20:27 Ответить
як же він ****** своїми дозволами, вже навідь німці сказали використовуйте зброю на власний розсуд. Британці і Французи вже давно дали дозвіл. Так шо вава не *****.
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12.08.2024 20:29 Ответить
Вава, та не зацiпило б тобi... Не, надо набедоносить.
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12.08.2024 20:33 Ответить
Краще ти промовчав "стратег великий" а те що резикуємо життям найкращих хлопців спецназівців і треба думати що це дасть і як уберигти життя нашим воїнам.
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12.08.2024 20:34 Ответить
Людям краще не бачити ціну цієї операції на кацапських телеграмах.
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12.08.2024 20:39 Ответить
https://memorybook.org.ua/20228_2.htm
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12.08.2024 21:18 Ответить
Не, он всю информацию реально из Телемарафона берет и никак иначе!
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12.08.2024 20:56 Ответить
Не кажи гоп!
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12.08.2024 21:08 Ответить
Браво, відчувається коріння 95 кв
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12.08.2024 21:11 Ответить
Краще б оте коріння із шапіто взагалі не проростало ніколи та згнило ще перед виборами 2019 року!
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12.08.2024 21:21 Ответить
Запізно пити Поляну Квасову коли нирки відпали
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12.08.2024 21:32 Ответить
У мене таке відчуття що на курськ пішли тільки заради цієї ремарки "Катастрофа "Курська" - символічний початок правління Путіна, а зараз видно, що є фіналом для нього Джерело: .

І це вже не каламбур.
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12.08.2024 21:32 Ответить
дай Бог, щоб так і було.
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12.08.2024 21:44 Ответить
маячня, підйом патріотизму, бійці на фронті схвалюють, світ в захваті, яка блд ремарка, це зручний напрямок
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12.08.2024 21:51 Ответить
Ішак прийшов вже до тями, як і кацапи, та намагається успіхи ЗСУ, як завжди, приписати собі "вєлічайшєму".
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12.08.2024 22:05 Ответить
Чувак,який обложив себе зі всіх сторій агентами путіна,розказує про кінець путіна.ВоФка,припиняй дурь нюхати перед сном,твоя щовечірня п@здьош з суфлера,який тримає в руках агент кремля Єрмак,вже навіть "корисним хом'ячкам" з бидломарафона не заходить
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12.08.2024 22:34 Ответить
Ну или твоим финалом. Уже появились видео подрыва наших танков.
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12.08.2024 23:23 Ответить
Не кажімо гоп поки не перескочимо Допомогаємо і підтримуємо ЗСУ
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13.08.2024 04:13 Ответить
Цей відео-блохер вже дістав, інфоциган та і просто малоорк.
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13.08.2024 06:57 Ответить
Воне не втрималося. Адже замало було згадувань про велич та розум оманської недорослі, а отже накопилося та прорвалося.
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13.08.2024 07:02 Ответить
 
 