Катастрофа "Курска" – символическое начало правления Путина, а сейчас видно, что является финалом для него, - Зеленский. ВИДЕО
24 года назад была катастрофа подводной лодки "Курск" - символическое начало правления кремлевского диктатора Владимира Путина, а сейчас видно, что является финалом для него - и это тоже Курск.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны.
Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим.
Я благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто воюет, кто работает ради Украины!" - сказал Зеленский.
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P.S. Скільки ботви і місцевих корисних ідиотів вилазить під такими темами...
(Від Матв., 16:4
За тиждень накопичилося...
Почався словесний пронос пабєдуна
І фортеця-Бахмут. І героїчна Авдіївка. І прапор на Зміїному. І стімкий контрнаступ-2023, про який довше ******* ніж він тривав.
Зє вже третій рік скаче по кістках та купається у крові українців.
І це вже не каламбур.