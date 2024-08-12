Катастрофа "Курска" – символическое начало правления Путина, а сейчас видно, что является финалом для него, - Зеленский. ВИДЕО

24 года назад была катастрофа подводной лодки "Курск" - символическое начало правления кремлевского диктатора Владимира Путина, а сейчас видно, что является финалом для него - и это тоже Курск.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны.

Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим.

Я благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто воюет, кто работает ради Украины!" - сказал Зеленский.

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