Катастрофа "Курська" – символічний початок правління Путіна, а зараз видно, що є фіналом для нього, - Зеленський. ВIДЕО
24 роки тому була катастрофа підводного човна "Курськ" – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна, а зараз видно є фіналом для нього і це теж Курськ.
Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни.
Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо.
Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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P.S. Скільки ботви і місцевих корисних ідиотів вилазить під такими темами...
(Від Матв., 16:4
За тиждень накопичилося...
Почався словесний пронос пабєдуна
І фортеця-Бахмут. І героїчна Авдіївка. І прапор на Зміїному. І стімкий контрнаступ-2023, про який довше ******* ніж він тривав.
Зє вже третій рік скаче по кістках та купається у крові українців.
І це вже не каламбур.