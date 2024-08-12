Катастрофа "Курська" – символічний початок правління Путіна, а зараз видно, що є фіналом для нього, - Зеленський. ВIДЕО

24 роки тому була катастрофа підводного човна "Курськ" – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна, а зараз видно є фіналом для нього і це теж Курськ.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни.

Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!", - сказав Зеленський.

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