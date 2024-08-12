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Катастрофа "Курська" – символічний початок правління Путіна, а зараз видно, що є фіналом для нього, - Зеленський. ВIДЕО

24 роки тому була катастрофа підводного човна "Курськ" – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна, а зараз видно є фіналом для нього і це теж Курськ.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни.

Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!", - сказав Зеленський.

Читайте: Ми завершимо війну так, як потрібно Україні та її людям, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+14
Краще ти промовчав "стратег великий" а те що резикуємо життям найкращих хлопців спецназівців і треба думати що це дасть і як уберигти життя нашим воїнам.
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12.08.2024 20:34
+13
Всё правильно делает Украина! Надо идти вперёд и захватывать территории, а затем обменивать! А Китай итак им предоставляет помощь уж дальше некуда. А ОДКБ тот до одного места - им и руководила всегда рф и продолжает.
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12.08.2024 20:01
+13
Бубу понесло.
За тиждень накопичилося...
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12.08.2024 20:12
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эх Оман Оман
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12.08.2024 19:55 Відповісти
Давно у Володи хороших номеров не было. Этот в избранное!
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12.08.2024 19:56 Відповісти
Всё правильно делает Украина! Надо идти вперёд и захватывать территории, а затем обменивать! А Китай итак им предоставляет помощь уж дальше некуда. А ОДКБ тот до одного места - им и руководила всегда рф и продолжает.
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12.08.2024 20:01 Відповісти
я ж не заперечую необхідність ідти вперед! я заперечую необхідність зізнаватися, що то Україна робить, бо це надає підгрунтя неприємним наслідкам
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12.08.2024 20:17 Відповісти
та навіть і не про це мова, бо там вже і так давно відомо всім шо то за туареги по Курщині бродять. питання саме в такій його тупій заяві. бо все одно через тиждень-другий +- доведеться забирати звідти тих туарегів. і тоді Вова із цією заявою просто обісреться. як ху йло із своїм про Київ за 3 дні.
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12.08.2024 20:30 Відповісти
пусть врёт путлер, а мы будем на стороне правды!
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12.08.2024 20:57 Відповісти
Ага, 2 раза збере ОДКБ
P.S. Скільки ботви і місцевих корисних ідиотів вилазить під такими темами...
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12.08.2024 20:04 Відповісти
ну так, реальність нам показує, що більшість, повні дебіли, які не можуть усвідомити наслідки своїх дій - ти, і всі хто тебе відлайкав, яскравий приклад!
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12.08.2024 20:18 Відповісти
Ні, ті зараз кажеш про себе і інших голосувальників 2019го року
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12.08.2024 20:40 Відповісти
Заплагіатив в Нєвзорова.
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12.08.2024 19:59 Відповісти
Ну вот молчал бы уже. Так 5 дней хорошо было, нет вылез.
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12.08.2024 19:59 Відповісти
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12.08.2024 20:01 Відповісти
Чорний гумор від ПНХ-ПТН від 15 вересня 2000 року: ана утанула...
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12.08.2024 21:02 Відповісти
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12.08.2024 20:03 Відповісти
Тільки лихе та невірне покоління шукає знамення, та ніякого знамення не буде здійснено, аби їм щось довести...
(Від Матв., 16:4
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12.08.2024 20:04 Відповісти
Ну, ще нічого не очевидно, а воно вже вилізло зі своїми репризами.
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12.08.2024 20:05 Відповісти
Хто зна, поки що всі 5 зелених років були катастрофою для України
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12.08.2024 20:08 Відповісти
З х..лом й так все зрозуміло, а ось ти "Голобородько"; бажано щоб в тебе лише один лісапет остався й то як тренажер в камері.
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12.08.2024 20:09 Відповісти
Да еще на стену камеры портрет Порошенко. Скажете, я садист? Ничего подобного! За хорошее поведение можно иногда снимать, на пару часов.
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13.08.2024 07:42 Відповісти
От якби в інші, окуповані московією, регіони заслати диверсантів... Та що проводили якусь агітацію... Щоб ті ж даги збунтувалися... Щоб по шматках розірвати це недоутворення.
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12.08.2024 20:10 Відповісти
Бубу понесло.
За тиждень накопичилося...
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12.08.2024 20:12 Відповісти
І тут Остапа понесло...
Почався словесний пронос пабєдуна
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12.08.2024 20:14 Відповісти
Та вже ж на шашлики сходили, і каву у Ялті скуштували і ноги у Чорному морі помили...нащо ще щось
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12.08.2024 20:17 Відповісти
І визволення бранців Маріуполя вже було.
І фортеця-Бахмут. І героїчна Авдіївка. І прапор на Зміїному. І стімкий контрнаступ-2023, про який довше ******* ніж він тривав.

Зє вже третій рік скаче по кістках та купається у крові українців.
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12.08.2024 20:42 Відповісти
Арестович відпочиває.
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12.08.2024 20:20 Відповісти
Фіналом для ***** буде ніша в стіні поряд зі сталріним.
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12.08.2024 20:24 Відповісти
Скажеш "гоп" як перескочиш!
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12.08.2024 20:26 Відповісти
Щось багато кацапів тут збудилося. Мабуть підгоряє там у них не слабо.
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12.08.2024 20:27 Відповісти
як же він ****** своїми дозволами, вже навідь німці сказали використовуйте зброю на власний розсуд. Британці і Французи вже давно дали дозвіл. Так шо вава не *****.
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12.08.2024 20:29 Відповісти
Вава, та не зацiпило б тобi... Не, надо набедоносить.
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12.08.2024 20:33 Відповісти
Краще ти промовчав "стратег великий" а те що резикуємо життям найкращих хлопців спецназівців і треба думати що це дасть і як уберигти життя нашим воїнам.
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12.08.2024 20:34 Відповісти
Людям краще не бачити ціну цієї операції на кацапських телеграмах.
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12.08.2024 20:39 Відповісти
https://memorybook.org.ua/20228_2.htm
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12.08.2024 21:18 Відповісти
Не, он всю информацию реально из Телемарафона берет и никак иначе!
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12.08.2024 20:56 Відповісти
Не кажи гоп!
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12.08.2024 21:08 Відповісти
Браво, відчувається коріння 95 кв
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12.08.2024 21:11 Відповісти
Краще б оте коріння із шапіто взагалі не проростало ніколи та згнило ще перед виборами 2019 року!
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12.08.2024 21:21 Відповісти
Запізно пити Поляну Квасову коли нирки відпали
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12.08.2024 21:32 Відповісти
У мене таке відчуття що на курськ пішли тільки заради цієї ремарки "Катастрофа "Курська" - символічний початок правління Путіна, а зараз видно, що є фіналом для нього Джерело: .

І це вже не каламбур.
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12.08.2024 21:32 Відповісти
дай Бог, щоб так і було.
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12.08.2024 21:44 Відповісти
маячня, підйом патріотизму, бійці на фронті схвалюють, світ в захваті, яка блд ремарка, це зручний напрямок
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12.08.2024 21:51 Відповісти
Ішак прийшов вже до тями, як і кацапи, та намагається успіхи ЗСУ, як завжди, приписати собі "вєлічайшєму".
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12.08.2024 22:05 Відповісти
Чувак,який обложив себе зі всіх сторій агентами путіна,розказує про кінець путіна.ВоФка,припиняй дурь нюхати перед сном,твоя щовечірня п@здьош з суфлера,який тримає в руках агент кремля Єрмак,вже навіть "корисним хом'ячкам" з бидломарафона не заходить
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12.08.2024 22:34 Відповісти
Ну или твоим финалом. Уже появились видео подрыва наших танков.
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12.08.2024 23:23 Відповісти
Не кажімо гоп поки не перескочимо Допомогаємо і підтримуємо ЗСУ
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13.08.2024 04:13 Відповісти
Цей відео-блохер вже дістав, інфоциган та і просто малоорк.
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13.08.2024 06:57 Відповісти
Воне не втрималося. Адже замало було згадувань про велич та розум оманської недорослі, а отже накопилося та прорвалося.
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13.08.2024 07:02 Відповісти
 
 