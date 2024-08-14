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Момент попадания дрона по стоянке российских военных самолетов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята атака беспилотника на стоянку самолетов ВКС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из стрелков, защищавших аэропорт. Пользователи соцсетей, уверяют, что запись сделана сегодня на российской авиабазе "Саваслейка".

Смотрите: Спутники NASA зафиксировали пожар на российской авиабазе "Саваслейка". ФОТО

Автор: 

беспилотник (3589) аэродром (293)


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Топ комментарии
+40
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14.08.2024 14:38
+34
Красівоє!
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14.08.2024 14:23
+31
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14.08.2024 14:27
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Красівоє!
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14.08.2024 14:23 Ответить
"Люда, нам ******" (с)
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14.08.2024 14:24 Ответить
Хвост Іл-76.
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14.08.2024 14:27 Ответить
БПЛА упав усередині обвалування - метрів за 10-15 від Іл-76 Жаль - результат кацапи не показали Але думаю - якщо літак і не знищили - то пошкодили точно
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14.08.2024 14:33 Ответить
Шкода... трохи не долетів...
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14.08.2024 14:34 Ответить
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14.08.2024 14:27 Ответить
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14.08.2024 15:33 Ответить
У них завжди надія на генерала Авось чи на генерала Мороз.
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14.08.2024 15:50 Ответить
Треба писати "надєются"
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14.08.2024 17:00 Ответить
Файно є. Чекаєм ще фоточок було/стало
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14.08.2024 14:34 Ответить
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14.08.2024 14:38 Ответить
па
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14.08.2024 15:04 Ответить
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14.08.2024 15:21 Ответить
Слова цієї пісні заграли по новому...
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14.08.2024 21:08 Ответить
сподіваюсь хоч крила посікло ))
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14.08.2024 14:39 Ответить
Кацапы:
- Дгоны, дгоны!!!!!!!!!!!!
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14.08.2024 15:10 Ответить
які не з'їв - ті попідкусював, це по-нашому !
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14.08.2024 15:37 Ответить
Ну от дивився б і дивися!
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14.08.2024 16:59 Ответить
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14.08.2024 19:33 Ответить
Ф дiвятку!
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14.08.2024 19:57 Ответить
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14.08.2024 20:37 Ответить
щось "влучання" не видно
хіба що малось на увазі влучання москалями у дрон
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14.08.2024 22:29 Ответить
 
 