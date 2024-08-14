Момент попадания дрона по стоянке российских военных самолетов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята атака беспилотника на стоянку самолетов ВКС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из стрелков, защищавших аэропорт. Пользователи соцсетей, уверяют, что запись сделана сегодня на российской авиабазе "Саваслейка".

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