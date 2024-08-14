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Российская РЛС "Каста" уничтожена на Запорожье, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ в сотрудничестве с Силами обороны уничтожили российскую радиолокационную систему "Каста" в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, воины выследили и скорректировали огонь по вражеской РЛС дальнего обнаружения 39Н6 "Каста-2Е2". Ее стоимость в зависимости от комплектации стартует от 60 млн долларов.

"Фактически эта радиолокационная станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал. Но военные контрразведчики из 13 Главного управления СБУ охотятся именно за такими редкими целями. Поэтому и на этот раз смогли выследить РЛС и навести на нее огонь на уничтожение", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ СБУ поразила на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 средств радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

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Автор: 

РЛС (76) СБУ (19893) уничтожение (6916) Запорожская область (3079)


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Чергова гарна новина-всім виконавцям респект...
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14.08.2024 16:20 Ответить
викололи очі ))
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14.08.2024 16:23 Ответить
Жирна здобич.
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14.08.2024 17:43 Ответить
Редактори, виправте на 13 ГУ ДВКР СБУ
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14.08.2024 18:57 Ответить
 
 