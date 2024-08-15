Одеяло слетает со спящего оккупанта и зависает на дереве после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 114-й бригады теробороны ликвидировал оккупанта, который лег отдохнуть на открытом месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как россиянин укладывается спать на открытом пространстве и укрывается каким-то одеялом. После удара БПЛА одеяло взлетает вверх и зависает на дереве, которое растет неподалеку.

"И Дарвин удивился бы! Лечь спать под пристальным взглядом оператора дрона - то же самое, что сразу добровольно залезть в черный пакет. Пилот FPV 114-й отдельной бригады теробороны снимает одеяло с оккупанта", - отмечает в комментарии автор публикации.

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