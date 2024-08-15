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Новости Видео Война
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Одеяло слетает со спящего оккупанта и зависает на дереве после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 114-й бригады теробороны ликвидировал оккупанта, который лег отдохнуть на открытом месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как россиянин укладывается спать на открытом пространстве и укрывается каким-то одеялом. После удара БПЛА одеяло взлетает вверх и зависает на дереве, которое растет неподалеку.

"И Дарвин удивился бы! Лечь спать под пристальным взглядом оператора дрона - то же самое, что сразу добровольно залезть в черный пакет. Пилот FPV 114-й отдельной бригады теробороны снимает одеяло с оккупанта", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант лбом сбивает дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+16
Рядом с некрологом этого @блана будет висеть обьява-"Продается одеяло невидимка б/у.Недорого."
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15.08.2024 12:43
+14
Данкі шер, музика класс а кацапідор виспався і кобзона побачив
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15.08.2024 12:41
+13
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15.08.2024 12:48
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Навіть бабак в норі почувається безпечніше , чим рашист в степах України
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15.08.2024 12:39 Ответить
Накрили мокрим рядном
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15.08.2024 12:40 Ответить
Данкі шер, музика класс а кацапідор виспався і кобзона побачив
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15.08.2024 12:41 Ответить
Рядом с некрологом этого @блана будет висеть обьява-"Продается одеяло невидимка б/у.Недорого."
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15.08.2024 12:43 Ответить
Насниться ж таке!...
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15.08.2024 12:43 Ответить
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15.08.2024 12:48 Ответить
тільки "клєтчате рядно" робить рашистів невидимими )
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15.08.2024 13:33 Ответить
Так..Клєтчате одіялко теж чарівне.Але воно робить вкритого ним не невидимим,а неосудним.
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15.08.2024 14:25 Ответить
А може всеж таки це був сон, ну страшний, але ж можна завжди прокинутись, а ти вже без голови.
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15.08.2024 12:56 Ответить
Хороше снодійне, давай ще!
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15.08.2024 12:58 Ответить
Кацап хотів стати Копперфільдом, а став лише копрофілом...
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15.08.2024 12:59 Ответить
Доброго ранку,****.
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15.08.2024 13:01 Ответить
Нічого незвичайного. Високі російські нанотехнології. Мешок сам повісився провітрюватися після москаля.
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15.08.2024 13:19 Ответить
Ннсамовито мастурбував під рядном, поки не задимився.
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15.08.2024 13:34 Ответить
Сам - в шкаматки, а ряднові хоч би гуй!
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15.08.2024 13:47 Ответить
оце так перданув під ковдрою!
не можна стільки гороху їсти!
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15.08.2024 18:13 Ответить
На останньому кадрі рядно так висить над кацапом наче прийшла смерть з косою. Символічно.
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16.08.2024 07:58 Ответить
 
 