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Рядно злітає зі сплячого окупанта і зависає на дереві після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 114-ї бригади тероборони ліквідував окупанта, який ліг відпочити на відкритому місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опубліккований у соцмережах. На записі видно, як росіянин вкладається спати на відкритому просторі і вкривається якимось рядном. Після удару БПЛА рядно здіймається угору і зависає на дереві, яке росте неподалік.

"І Дарвін здивувався б! Лягти спати під пильним поглядом оператора дрона - те саме, що одразу добровільно залізти в чорний пакет. Пілот FPV 114-ї окремої бригади тероборони знімає ковдру із окупанта", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант лобом збиває дрон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) дрони (4695)


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Топ коментарі
+16
Рядом с некрологом этого @блана будет висеть обьява-"Продается одеяло невидимка б/у.Недорого."
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15.08.2024 12:43
+14
Данкі шер, музика класс а кацапідор виспався і кобзона побачив
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15.08.2024 12:41
+13
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15.08.2024 12:48
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Навіть бабак в норі почувається безпечніше , чим рашист в степах України
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15.08.2024 12:39 Відповісти
Накрили мокрим рядном
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15.08.2024 12:40 Відповісти
Данкі шер, музика класс а кацапідор виспався і кобзона побачив
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15.08.2024 12:41 Відповісти
Рядом с некрологом этого @блана будет висеть обьява-"Продается одеяло невидимка б/у.Недорого."
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15.08.2024 12:43 Відповісти
Насниться ж таке!...
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15.08.2024 12:43 Відповісти
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15.08.2024 12:48 Відповісти
тільки "клєтчате рядно" робить рашистів невидимими )
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15.08.2024 13:33 Відповісти
Так..Клєтчате одіялко теж чарівне.Але воно робить вкритого ним не невидимим,а неосудним.
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15.08.2024 14:25 Відповісти
А може всеж таки це був сон, ну страшний, але ж можна завжди прокинутись, а ти вже без голови.
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15.08.2024 12:56 Відповісти
Хороше снодійне, давай ще!
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15.08.2024 12:58 Відповісти
Кацап хотів стати Копперфільдом, а став лише копрофілом...
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15.08.2024 12:59 Відповісти
Доброго ранку,****.
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15.08.2024 13:01 Відповісти
Нічого незвичайного. Високі російські нанотехнології. Мешок сам повісився провітрюватися після москаля.
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15.08.2024 13:19 Відповісти
Ннсамовито мастурбував під рядном, поки не задимився.
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15.08.2024 13:34 Відповісти
Сам - в шкаматки, а ряднові хоч би гуй!
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15.08.2024 13:47 Відповісти
оце так перданув під ковдрою!
не можна стільки гороху їсти!
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15.08.2024 18:13 Відповісти
На останньому кадрі рядно так висить над кацапом наче прийшла смерть з косою. Символічно.
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16.08.2024 07:58 Відповісти
 
 