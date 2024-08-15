Рядно злітає зі сплячого окупанта і зависає на дереві після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 114-ї бригади тероборони ліквідував окупанта, який ліг відпочити на відкритому місці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опубліккований у соцмережах. На записі видно, як росіянин вкладається спати на відкритому просторі і вкривається якимось рядном. Після удару БПЛА рядно здіймається угору і зависає на дереві, яке росте неподалік.
"І Дарвін здивувався б! Лягти спати під пильним поглядом оператора дрона - те саме, що одразу добровільно залізти в чорний пакет. Пілот FPV 114-ї окремої бригади тероборони знімає ковдру із окупанта", - зазначає у коментарі автор публікації.
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