Рядно злітає зі сплячого окупанта і зависає на дереві після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 114-ї бригади тероборони ліквідував окупанта, який ліг відпочити на відкритому місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опубліккований у соцмережах. На записі видно, як росіянин вкладається спати на відкритому просторі і вкривається якимось рядном. Після удару БПЛА рядно здіймається угору і зависає на дереві, яке росте неподалік.

"І Дарвін здивувався б! Лягти спати під пильним поглядом оператора дрона - те саме, що одразу добровільно залізти в чорний пакет. Пілот FPV 114-ї окремої бригади тероборони знімає ковдру із окупанта", - зазначає у коментарі автор публікації.

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