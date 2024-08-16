Врач-психолог Диана Гошовская о помощи детям, пережившим ужасы войны. ВИДЕО

Самая большая трагедия войны - это загубленные детские жизни и искалеченные детские души.

О помощи детям, которые потеряли радость детства рассказывает врач-психолог Диана Гошовская, информирует Цензор.НЕТ.

Она - профессиональный врач, член Украинского союза психотерапевтов, после начала российской агрессии посвятила себя реабилитации детей, переживших ужасы войны. В рядах организации "Кіготь", созданной Ксенией Бродовской, Диана вместе с другими волонтерами занимается спасением, защитой и лечением детей, потерявших на войне родителей, находившихся в оккупации, или вывезенных из зоны боевых действий.

Интервью с Дианой Гошовской смотрите в программе "Захист".

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