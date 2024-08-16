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Врач-психолог Диана Гошовская о помощи детям, пережившим ужасы войны. ВИДЕО

Самая большая трагедия войны - это загубленные детские жизни и искалеченные детские души.

О помощи детям, которые потеряли радость детства рассказывает врач-психолог Диана Гошовская, информирует Цензор.НЕТ.

Она - профессиональный врач, член Украинского союза психотерапевтов, после начала российской агрессии посвятила себя реабилитации детей, переживших ужасы войны. В рядах организации "Кіготь", созданной Ксенией Бродовской, Диана вместе с другими волонтерами занимается спасением, защитой и лечением детей, потерявших на войне родителей, находившихся в оккупации, или вывезенных из зоны боевых действий.

Интервью с Дианой Гошовской смотрите в программе "Захист".

Также читайте: По меньшей мере, 790 детей погибли в Украине с 2014 года в результате российской агрессии, - Лубинец

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Ми всі, не тільки діти, вже свій ресурс використали. Знайомі вже прокидаються від простого грому, і перша реакція при пробудженні - бігти до дверей. Психіка не те що розхитана, її вже нафіг немає
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16.08.2024 15:26 Ответить
Психологія не є наукою. Це просто шарлатани.
Для прикладу, собачий психолог який лікував собаку від повоєнного стресу. Теща йому добре платила хоч собака ніколи не був на війні.
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16.08.2024 18:02 Ответить
Не путайте, психотерапия, психоанализ и т.д. не является научной дисциплиной, а клиническая психология даже очень является.
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16.08.2024 20:20 Ответить
 
 