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Лікар-психолог Діана Гошовська про допомогу дітям, які пережили жахіття війни. ВIДЕО

Найбільша трагедія війни - це загублені дитячі життя та покалічені дитячі душі.

Про допомогу дітям, які втратили радість дитинства розповідає лікар-психолог Діана Гошовська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона – професійний лікар, член Української спілки психотерапевтів, після початку російської агресії присвятила себе реабілітації дітей, які пережили жахіття війни. У лавах організації "Кіготь", створеної Ксенією Бродовською, Діана разом з іншими волонтерами займається порятунком, захистом та лікуванням дітей, які втратили на війні батьків, перебували в окупації, чи вивезені із зони бойових дій.

Інтерв’ю з Діаною Гошовською дивіться у програмі "Захист".

Читайте: Щонайменше 790 дітей загинули в Україні з 2014 року внаслідок російської агресії, - Лубінець

Автор: 

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Ми всі, не тільки діти, вже свій ресурс використали. Знайомі вже прокидаються від простого грому, і перша реакція при пробудженні - бігти до дверей. Психіка не те що розхитана, її вже нафіг немає
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16.08.2024 15:26 Відповісти
Психологія не є наукою. Це просто шарлатани.
Для прикладу, собачий психолог який лікував собаку від повоєнного стресу. Теща йому добре платила хоч собака ніколи не був на війні.
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16.08.2024 18:02 Відповісти
Не путайте, психотерапия, психоанализ и т.д. не является научной дисциплиной, а клиническая психология даже очень является.
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16.08.2024 20:20 Відповісти
 
 