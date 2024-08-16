Лікар-психолог Діана Гошовська про допомогу дітям, які пережили жахіття війни. ВIДЕО

Найбільша трагедія війни - це загублені дитячі життя та покалічені дитячі душі.

Про допомогу дітям, які втратили радість дитинства розповідає лікар-психолог Діана Гошовська, інформує Цензор.НЕТ.

Вона – професійний лікар, член Української спілки психотерапевтів, після початку російської агресії присвятила себе реабілітації дітей, які пережили жахіття війни. У лавах організації "Кіготь", створеної Ксенією Бродовською, Діана разом з іншими волонтерами займається порятунком, захистом та лікуванням дітей, які втратили на війні батьків, перебували в окупації, чи вивезені із зони бойових дій.

Інтерв’ю з Діаною Гошовською дивіться у програмі "Захист".

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