Лікар-психолог Діана Гошовська про допомогу дітям, які пережили жахіття війни. ВIДЕО
Найбільша трагедія війни - це загублені дитячі життя та покалічені дитячі душі.
Про допомогу дітям, які втратили радість дитинства розповідає лікар-психолог Діана Гошовська, інформує Цензор.НЕТ.
Вона – професійний лікар, член Української спілки психотерапевтів, після початку російської агресії присвятила себе реабілітації дітей, які пережили жахіття війни. У лавах організації "Кіготь", створеної Ксенією Бродовською, Діана разом з іншими волонтерами займається порятунком, захистом та лікуванням дітей, які втратили на війні батьків, перебували в окупації, чи вивезені із зони бойових дій.
Інтерв’ю з Діаною Гошовською дивіться у програмі "Захист".
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Для прикладу, собачий психолог який лікував собаку від повоєнного стресу. Теща йому добре платила хоч собака ніколи не був на війні.