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Новости Видео Война
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Взятый в плен на Курщине российский срочник Беляев: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВИДЕО

22-летний связист Александр Беляев, уроженец Домодедова Московской области РФ, очередной "срочник", попавший в плен в Курской области. Он не знает какой сегодня день, но в плену, по его словам, чувствует себя хорошо, находится во вполне достойных условиях, самым необходимым обеспечен. Мечтал поехать в Корею, но Путин его предал и вместе с другими юношами отправил на "мясорубку" в Украину. Рассказывает о том, как прятались четыре дня без воды и еды. Были вынуждены пить росу, мочу и болотную воду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как попал на войну, как воевал и попал в плен россиянин рассказал на канале "Бутусов плюс".

Также смотрите: 24-летний срочник имел первый боевой опыт в Курской области, когда его наши бойцы взяли в плен: "Хочу к Новому году вернуться домой". ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) пленные (2139)


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Топ комментарии
+11
Мразота! Як і інша мос...ка падаль!
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19.08.2024 10:07
+6
Приятного аппетита...
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19.08.2024 10:13
+5
надіюсь пили українську мочу
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19.08.2024 10:37
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Мразота! Як і інша мос...ка падаль!
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19.08.2024 10:07 Ответить
Що п.дари звикли до Пепці-Коли?
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19.08.2024 10:13 Ответить
А чого ви дивуєтесь? Корпорація "пепсі" не гребувала вести "бізнес" в совку ще з 1972 року. А так як валюти чекати від совкових геронтофілів було годі - брали за свою продукцію бартером: горілку, підводні човни, танкери, есмінці та крейсери.

20 баксів - завжди 20 баксів...
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19.08.2024 11:24 Ответить
они помогли развалить совок
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19.08.2024 11:45 Ответить
Вони допомогли погасити 0.1% соціального невдоволення в совку. І заробили на цьому. Нічого більше для совка чи проти совка вони не зробили. Якщо хтось думає "ах, пепсі допомогли розвалити совок" - той нехай подумає, як зараз Райфайзен Банк "допомагає розвалити засрашку" - розширюючи там бізнес, наймаючи і надаючи там роботу, частково забезпечуючи обхід санкцій.

Тобто, я прямо кажу - ви спороли дурнувату хєрню.
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19.08.2024 11:55 Ответить
не согласен
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19.08.2024 12:05 Ответить
Аргументи хоч якісь будуть?

Я от не згоден з концепцією та явищем ентропії. Жити хочеться нескінчено (або до моменту, коли сам захочу не бути). Але зась - об'єктивна реальність, *****, вона так - хоч як ти з нею незгодний, а вона тебе в 70-100 років вбиває...
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19.08.2024 12:38 Ответить
аргумент - личный опыт
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22.08.2024 13:17 Ответить
Що, особисто сидів в ЦРУ і особисто розробляв плани для Пепсі щодо розвалу совка шляхом заробляння на продажу виробничих ліній з випуску солодкої води?!?

Цікаво, що такий зубр розвідки робить в каментах на цензорі?
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22.08.2024 13:50 Ответить
жизни в совке в тот период
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28.08.2024 14:33 Ответить
Ага, ти теж під час опускання гігантських грошей, цілих 20 копійок, в автомат і потягування потім з маленького стакана "омріяного Пепсі" представляв, що саме цим, випиванням солодкої шипучки, ти знищуєш совок?

Я один раз випив. Надали користувався виключно автоматами з совковою солодкою газовою водою, бо "насолоди від розвалу совка" не відчув.
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28.08.2024 17:06 Ответить
факт остается фактом - совок развалился
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29.08.2024 12:46 Ответить
Звісно розвалився, це ж виключно завдяки моїм зусиллям по розвалу совка. Це ж я на пінопластовому панно з мордою членіна та релігійним написом щодо "октябрят" в слові "октябрята роблять" в другому слові відколупав дві перші букви!

Як тільки відколупав, так через п'яток років совок і розвалився! Совпадєніє? НЕ ДУМАЮ!!!
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29.08.2024 12:52 Ответить
один из гвоздей в крышку гроба совка на равне с пепси 😀
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29.08.2024 17:09 Ответить
От у цьому з вами погодужуюсь - рівень впливу на розвал совка компанії Пепсі був співставний з моїм, коли я слово "*****" зробив під головою члєніна з пінопластового напису, на продльонці...
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29.08.2024 17:40 Ответить
Когда Политбюро решало кого пустить? Пепси или Кока. Решили Пепси, потому что они частично финансировали Ком. партию США.
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19.08.2024 19:51 Ответить
Приятного аппетита...
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19.08.2024 10:13 Ответить
нічого дивного
кацапський малахов по зомбоящику навчає з дитинства пити мочу - для кацапів це нормально
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19.08.2024 12:44 Ответить
надіюсь пили українську мочу
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19.08.2024 10:37 Ответить
Нет, они пили мочу друг друга, потому что думали, что украинская моча их отравит. Була сеча терпіти ці пекелні борошна.
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19.08.2024 15:51 Ответить
Пиз. Извините. Трандеж это все. Где то краем уха слышал. Без (не ржать) тренировки организм не примет мочу. Один глоток, не спасет. А больше рвоту не унять. Такой нюанс. Ссать бегаешь пока воду пьешь. А как вода закончится, так и ссать нечем.
Если, тренировками ( нах...я) приучить себя пить мочу. Получишь только отравление организма. Летом не найти стакан воды?
Это все ютубы молодежь испортили. Мы читали Жюль Верна. Я знаю как напиться.
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19.08.2024 19:59 Ответить
Яке моє діло до харчових уподобань рашистів?
Може він урінотерапевт?
Чи копрофаг?
На парашистані при пиZжений кожен перший, деякі навіть двічи!
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19.08.2024 10:45 Ответить
Ой, шось воно мені нагадує
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19.08.2024 11:16 Ответить
"Мы пили мочу. Командиры нас кинули" - ці два факти якось пов'язані між собою?
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19.08.2024 11:39 Ответить
бедолага
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19.08.2024 11:43 Ответить
Мало, ****, упився. Треба було до смерті, яку заслужили!
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19.08.2024 12:42 Ответить
І їли лайно.
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19.08.2024 12:58 Ответить
это лишний раз доказывает какие кацапы падаль!
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19.08.2024 13:11 Ответить
Смолу треба було пити, ублюдок!
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19.08.2024 13:28 Ответить
Любит их народ всякое говно...(с)
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19.08.2024 15:49 Ответить
Ну за Гавно в десерте умолчал , ну а за все время не разу не стрелял в сторону Украины , ну он же не конченный , ну а мочу с гоменцом это по любе употреблял, ну а как без нЯго, нуно- нуно ....
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19.08.2024 16:01 Ответить
Здається вони п'ють мочу від народження. Йо@нуті тварюки.
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19.08.2024 17:06 Ответить
П...р счастливый билет в "лотереи" вытянул и радый.Сук..а
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19.08.2024 18:06 Ответить
 
 