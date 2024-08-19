Взятый в плен на Курщине российский срочник Беляев: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВИДЕО

22-летний связист Александр Беляев, уроженец Домодедова Московской области РФ, очередной "срочник", попавший в плен в Курской области. Он не знает какой сегодня день, но в плену, по его словам, чувствует себя хорошо, находится во вполне достойных условиях, самым необходимым обеспечен. Мечтал поехать в Корею, но Путин его предал и вместе с другими юношами отправил на "мясорубку" в Украину. Рассказывает о том, как прятались четыре дня без воды и еды. Были вынуждены пить росу, мочу и болотную воду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как попал на войну, как воевал и попал в плен россиянин рассказал на канале "Бутусов плюс".

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