Взятый в плен на Курщине российский срочник Беляев: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВИДЕО
22-летний связист Александр Беляев, уроженец Домодедова Московской области РФ, очередной "срочник", попавший в плен в Курской области. Он не знает какой сегодня день, но в плену, по его словам, чувствует себя хорошо, находится во вполне достойных условиях, самым необходимым обеспечен. Мечтал поехать в Корею, но Путин его предал и вместе с другими юношами отправил на "мясорубку" в Украину. Рассказывает о том, как прятались четыре дня без воды и еды. Были вынуждены пить росу, мочу и болотную воду.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как попал на войну, как воевал и попал в плен россиянин рассказал на канале "Бутусов плюс".
Топ комментарии
+11 Olena Teslenko
показать весь комментарий19.08.2024 10:07
+6 Евгений Дюков #262162
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+5 Vik Tor #521724
показать весь комментарий19.08.2024 10:37
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20 баксів - завжди 20 баксів...
Тобто, я прямо кажу - ви спороли дурнувату хєрню.
Я от не згоден з концепцією та явищем ентропії. Жити хочеться нескінчено (або до моменту, коли сам захочу не бути). Але зась - об'єктивна реальність, *****, вона так - хоч як ти з нею незгодний, а вона тебе в 70-100 років вбиває...
Цікаво, що такий зубр розвідки робить в каментах на цензорі?
Я один раз випив. Надали користувався виключно автоматами з совковою солодкою газовою водою, бо "насолоди від розвалу совка" не відчув.
Як тільки відколупав, так через п'яток років совок і розвалився! Совпадєніє? НЕ ДУМАЮ!!!
кацапський малахов по зомбоящику навчає з дитинства пити мочу - для кацапів це нормально
Если, тренировками ( нах...я) приучить себя пить мочу. Получишь только отравление организма. Летом не найти стакан воды?
Это все ютубы молодежь испортили. Мы читали Жюль Верна. Я знаю как напиться.
Може він урінотерапевт?
Чи копрофаг?
На парашистані при пиZжений кожен перший, деякі навіть двічи!