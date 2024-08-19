Полонений на Курщині російський строковик Бєляєв: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВIДЕО
22-річний зв'язківець Олександр Бєляєв, уродженець Домодєдова Московської області РФ, черговий "срочник", що потрапив до полону у Курській області. Він не знає який сьогодні день, але у полоні, за його словами, почуває себе добре, перебуває в цілком достойних умовах, найнеобхіднішим забезпечений. Мріяв поїхати в Корею, але Путін його зрадив і разом з іншими юнаками відправив на "м'ясорубку" в Україну. Розповідає про те, як ховалися чотири дні без води та їжі. Були змушені пити росу, сечу та болотну воду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як потрапив на війну, як воював та потрапив у полон росіянин розповів на каналі "Бутусов плюс".
Топ коментарі
+11 Olena Teslenko
показати весь коментар19.08.2024 10:07
+6 Евгений Дюков #262162
показати весь коментар19.08.2024 10:13
+5 Vik Tor #521724
показати весь коментар19.08.2024 10:37
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20 баксів - завжди 20 баксів...
Тобто, я прямо кажу - ви спороли дурнувату хєрню.
Я от не згоден з концепцією та явищем ентропії. Жити хочеться нескінчено (або до моменту, коли сам захочу не бути). Але зась - об'єктивна реальність, *****, вона так - хоч як ти з нею незгодний, а вона тебе в 70-100 років вбиває...
Цікаво, що такий зубр розвідки робить в каментах на цензорі?
Я один раз випив. Надали користувався виключно автоматами з совковою солодкою газовою водою, бо "насолоди від розвалу совка" не відчув.
Як тільки відколупав, так через п'яток років совок і розвалився! Совпадєніє? НЕ ДУМАЮ!!!
кацапський малахов по зомбоящику навчає з дитинства пити мочу - для кацапів це нормально
Если, тренировками ( нах...я) приучить себя пить мочу. Получишь только отравление организма. Летом не найти стакан воды?
Это все ютубы молодежь испортили. Мы читали Жюль Верна. Я знаю как напиться.
Може він урінотерапевт?
Чи копрофаг?
На парашистані при пиZжений кожен перший, деякі навіть двічи!