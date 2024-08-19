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Полонений на Курщині російський строковик Бєляєв: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВIДЕО

22-річний зв'язківець Олександр Бєляєв, уродженець Домодєдова Московської області РФ, черговий "срочник", що потрапив до полону у Курській області. Він не знає який сьогодні день, але у полоні, за його словами, почуває себе добре, перебуває в цілком достойних умовах, найнеобхіднішим забезпечений. Мріяв поїхати в Корею, але Путін його зрадив і разом з іншими юнаками відправив на "м'ясорубку" в Україну. Розповідає про те, як ховалися чотири дні без води та їжі. Були змушені пити росу, сечу та болотну воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як потрапив на війну, як воював та потрапив у полон росіянин розповів на каналі "Бутусов плюс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 24-річний строковик РФ мав перший бойовий досвід у Курській області, коли наші бійці взяли його у полон: "Хочу до Нового року повернутися додому". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) полонені (2263)


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Топ коментарі
+11
Мразота! Як і інша мос...ка падаль!
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19.08.2024 10:07
+6
Приятного аппетита...
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19.08.2024 10:13
+5
надіюсь пили українську мочу
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19.08.2024 10:37
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Мразота! Як і інша мос...ка падаль!
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19.08.2024 10:07 Відповісти
Що п.дари звикли до Пепці-Коли?
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19.08.2024 10:13 Відповісти
А чого ви дивуєтесь? Корпорація "пепсі" не гребувала вести "бізнес" в совку ще з 1972 року. А так як валюти чекати від совкових геронтофілів було годі - брали за свою продукцію бартером: горілку, підводні човни, танкери, есмінці та крейсери.

20 баксів - завжди 20 баксів...
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19.08.2024 11:24 Відповісти
они помогли развалить совок
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19.08.2024 11:45 Відповісти
Вони допомогли погасити 0.1% соціального невдоволення в совку. І заробили на цьому. Нічого більше для совка чи проти совка вони не зробили. Якщо хтось думає "ах, пепсі допомогли розвалити совок" - той нехай подумає, як зараз Райфайзен Банк "допомагає розвалити засрашку" - розширюючи там бізнес, наймаючи і надаючи там роботу, частково забезпечуючи обхід санкцій.

Тобто, я прямо кажу - ви спороли дурнувату хєрню.
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19.08.2024 11:55 Відповісти
не согласен
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19.08.2024 12:05 Відповісти
Аргументи хоч якісь будуть?

Я от не згоден з концепцією та явищем ентропії. Жити хочеться нескінчено (або до моменту, коли сам захочу не бути). Але зась - об'єктивна реальність, *****, вона так - хоч як ти з нею незгодний, а вона тебе в 70-100 років вбиває...
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19.08.2024 12:38 Відповісти
аргумент - личный опыт
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22.08.2024 13:17 Відповісти
Що, особисто сидів в ЦРУ і особисто розробляв плани для Пепсі щодо розвалу совка шляхом заробляння на продажу виробничих ліній з випуску солодкої води?!?

Цікаво, що такий зубр розвідки робить в каментах на цензорі?
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22.08.2024 13:50 Відповісти
жизни в совке в тот период
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28.08.2024 14:33 Відповісти
Ага, ти теж під час опускання гігантських грошей, цілих 20 копійок, в автомат і потягування потім з маленького стакана "омріяного Пепсі" представляв, що саме цим, випиванням солодкої шипучки, ти знищуєш совок?

Я один раз випив. Надали користувався виключно автоматами з совковою солодкою газовою водою, бо "насолоди від розвалу совка" не відчув.
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28.08.2024 17:06 Відповісти
факт остается фактом - совок развалился
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29.08.2024 12:46 Відповісти
Звісно розвалився, це ж виключно завдяки моїм зусиллям по розвалу совка. Це ж я на пінопластовому панно з мордою членіна та релігійним написом щодо "октябрят" в слові "октябрята роблять" в другому слові відколупав дві перші букви!

Як тільки відколупав, так через п'яток років совок і розвалився! Совпадєніє? НЕ ДУМАЮ!!!
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29.08.2024 12:52 Відповісти
один из гвоздей в крышку гроба совка на равне с пепси 😀
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29.08.2024 17:09 Відповісти
От у цьому з вами погодужуюсь - рівень впливу на розвал совка компанії Пепсі був співставний з моїм, коли я слово "*****" зробив під головою члєніна з пінопластового напису, на продльонці...
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29.08.2024 17:40 Відповісти
Когда Политбюро решало кого пустить? Пепси или Кока. Решили Пепси, потому что они частично финансировали Ком. партию США.
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19.08.2024 19:51 Відповісти
Приятного аппетита...
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19.08.2024 10:13 Відповісти
нічого дивного
кацапський малахов по зомбоящику навчає з дитинства пити мочу - для кацапів це нормально
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19.08.2024 12:44 Відповісти
надіюсь пили українську мочу
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19.08.2024 10:37 Відповісти
Нет, они пили мочу друг друга, потому что думали, что украинская моча их отравит. Була сеча терпіти ці пекелні борошна.
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19.08.2024 15:51 Відповісти
Пиз. Извините. Трандеж это все. Где то краем уха слышал. Без (не ржать) тренировки организм не примет мочу. Один глоток, не спасет. А больше рвоту не унять. Такой нюанс. Ссать бегаешь пока воду пьешь. А как вода закончится, так и ссать нечем.
Если, тренировками ( нах...я) приучить себя пить мочу. Получишь только отравление организма. Летом не найти стакан воды?
Это все ютубы молодежь испортили. Мы читали Жюль Верна. Я знаю как напиться.
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19.08.2024 19:59 Відповісти
Яке моє діло до харчових уподобань рашистів?
Може він урінотерапевт?
Чи копрофаг?
На парашистані при пиZжений кожен перший, деякі навіть двічи!
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19.08.2024 10:45 Відповісти
Ой, шось воно мені нагадує
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19.08.2024 11:16 Відповісти
"Мы пили мочу. Командиры нас кинули" - ці два факти якось пов'язані між собою?
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19.08.2024 11:39 Відповісти
бедолага
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19.08.2024 11:43 Відповісти
Мало, ****, упився. Треба було до смерті, яку заслужили!
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19.08.2024 12:42 Відповісти
І їли лайно.
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19.08.2024 12:58 Відповісти
это лишний раз доказывает какие кацапы падаль!
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19.08.2024 13:11 Відповісти
Смолу треба було пити, ублюдок!
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19.08.2024 13:28 Відповісти
Любит их народ всякое говно...(с)
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19.08.2024 15:49 Відповісти
Ну за Гавно в десерте умолчал , ну а за все время не разу не стрелял в сторону Украины , ну он же не конченный , ну а мочу с гоменцом это по любе употреблял, ну а как без нЯго, нуно- нуно ....
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19.08.2024 16:01 Відповісти
Здається вони п'ють мочу від народження. Йо@нуті тварюки.
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19.08.2024 17:06 Відповісти
П...р счастливый билет в "лотереи" вытянул и радый.Сук..а
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19.08.2024 18:06 Відповісти
 
 