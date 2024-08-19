Полонений на Курщині російський строковик Бєляєв: "Мы пили мочу. Командиры нас кинули". ВIДЕО

22-річний зв'язківець Олександр Бєляєв, уродженець Домодєдова Московської області РФ, черговий "срочник", що потрапив до полону у Курській області. Він не знає який сьогодні день, але у полоні, за його словами, почуває себе добре, перебуває в цілком достойних умовах, найнеобхіднішим забезпечений. Мріяв поїхати в Корею, але Путін його зрадив і разом з іншими юнаками відправив на "м'ясорубку" в Україну. Розповідає про те, як ховалися чотири дні без води та їжі. Були змушені пити росу, сечу та болотну воду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як потрапив на війну, як воював та потрапив у полон росіянин розповів на каналі "Бутусов плюс".

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