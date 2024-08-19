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Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении. ВИДЕО

Воины 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант подал знак, что хочет сдаться в плен, ему наши бойцы сбросили воду и записку с инструкцией и сопроводили россиянина к украинским позициям.

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Автор: 

армия РФ (19224) плен (2609)


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Хтось на Московії не получить нову ладу.
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19.08.2024 19:13 Ответить
Ще квартиру йому в Києві на печерську....
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19.08.2024 20:10 Ответить
Дурне... Ще б років 70-ть там могло лежати... Драбішевськи потім би зуби вивчав.. Нобєлєвку щамутили б...
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20.08.2024 00:52 Ответить
А ЧИМ наших з полону витягувать? Язиком?
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20.08.2024 07:00 Ответить
Язик - це не тіки "тушка" на обмін, це ще й може бути цінна інформація!
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20.08.2024 10:48 Ответить
Я на твій язик натякав!
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20.08.2024 11:21 Ответить
Затонкий натяк, як на мене(
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20.08.2024 11:38 Ответить
 
 