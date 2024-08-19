Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении. ВИДЕО

Воины 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант подал знак, что хочет сдаться в плен, ему наши бойцы сбросили воду и записку с инструкцией и сопроводили россиянина к украинским позициям.

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