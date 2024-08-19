Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении. ВИДЕО
Воины 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" взяли в плен российского захватчика на Харьковском направлении фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант подал знак, что хочет сдаться в плен, ему наши бойцы сбросили воду и записку с инструкцией и сопроводили россиянина к украинским позициям.
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Oleg K #589544
показать весь комментарий19.08.2024 19:13 Ответить Мне нравится 12
Євген #585735
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Владислав Сварчевський
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Яр Холодний
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Владислав Сварчевський
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