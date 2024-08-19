Бійці Нацгвардії полонили російського загарбника на Харківському напрямку. ВIДЕО

Воїни 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія" полонили російського загарбника на Харківському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант подав знак, що хоче здатися у полон, йому наші бійці скинули воду і записку з інструкцією та супроводили росіянина до українських позицій.

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