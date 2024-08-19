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Бійці Нацгвардії полонили російського загарбника на Харківському напрямку. ВIДЕО

Воїни 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія" полонили російського загарбника на Харківському напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант подав знак, що хоче здатися у полон, йому наші бійці скинули воду і записку з інструкцією та супроводили росіянина до українських позицій.

Також дивіться: Українські захисники вщент знищили замасковану ворожу гаубицю Д-30. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562)


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Хтось на Московії не получить нову ладу.
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19.08.2024 19:13 Відповісти
Ще квартиру йому в Києві на печерську....
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19.08.2024 20:10 Відповісти
Дурне... Ще б років 70-ть там могло лежати... Драбішевськи потім би зуби вивчав.. Нобєлєвку щамутили б...
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20.08.2024 00:52 Відповісти
А ЧИМ наших з полону витягувать? Язиком?
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20.08.2024 07:00 Відповісти
Язик - це не тіки "тушка" на обмін, це ще й може бути цінна інформація!
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20.08.2024 10:48 Відповісти
Я на твій язик натякав!
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20.08.2024 11:21 Відповісти
Затонкий натяк, як на мене(
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20.08.2024 11:38 Відповісти
 
 