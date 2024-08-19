Бійці Нацгвардії полонили російського загарбника на Харківському напрямку. ВIДЕО
Воїни 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія" полонили російського загарбника на Харківському напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант подав знак, що хоче здатися у полон, йому наші бійці скинули воду і записку з інструкцією та супроводили росіянина до українських позицій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg K #589544
показати весь коментар19.08.2024 19:13 Відповісти Мені подобається 12
Євген #585735
показати весь коментар19.08.2024 20:10 Відповісти Мені подобається 3
✘
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.08.2024 00:52 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар20.08.2024 07:00 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.08.2024 10:48 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар20.08.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 0
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.08.2024 11:38 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль