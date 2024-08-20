РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5187 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 342 44

Спецназовцы ССО уничтожили одну из понтонных переправ, которую россияне строили через реку Сейм в Курской области. ВИДЕО

Операторы Сил специальных операций подразделения "Requiem group" помогли уничтожить российскую логистику дронами, поразив пару единиц инженерной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины уничтожили одну из понтонных переправ, которую строили россияне через реку Сейм в Курской области.

Напомним, недавно украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

Также читайте: Украина пытается удвоить территорию России, которую она контролирует, разрушая мосты и блокируя подкрепление врага, - Forbes

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) ССО (526) Курск (1097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+51
Документів нема - переправи нема. Нєху@ самобудови робити. Сьогодні переправа, завтра кіоск, післязавтра шиномонтаж та літнє кафе...
показать весь комментарий
20.08.2024 12:23
+14
показать весь комментарий
20.08.2024 12:44
+12
Звичайно, документів нема, бо документи станом на зараз оформлює комендатура із застосуванням різних інструментів
показать весь комментарий
20.08.2024 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це є, нехай не заважають виконувати місію по знищенню логістики орків
показать весь комментарий
20.08.2024 12:18 Ответить
Документів нема - переправи нема. Нєху@ самобудови робити. Сьогодні переправа, завтра кіоск, післязавтра шиномонтаж та літнє кафе...
показать весь комментарий
20.08.2024 12:23 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2024 12:26 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2024 12:26 Ответить
Звичайно, документів нема, бо документи станом на зараз оформлює комендатура із застосуванням різних інструментів
показать весь комментарий
20.08.2024 12:48 Ответить
Прикинь скільки захопили у райвідділу ФСБ та поліцаїв досьє та робочих справ. Я просто в ****.
показать весь комментарий
20.08.2024 14:11 Ответить
....якщо не встигли спалити
показать весь комментарий
20.08.2024 14:15 Ответить
Ти пам"ятаєш по часу скільки це палиться. Вони навіть у мішки не поскладали.
показать весь комментарий
20.08.2024 14:57 Ответить
В залежності від якості шухера
показать весь комментарий
20.08.2024 15:03 Ответить
залежно від пічки, можна за пару годин спалити, є такі спеціальні для спалювання документів
показать весь комментарий
20.08.2024 19:25 Ответить
желающие повозить/построить ещё будут?
показать весь комментарий
20.08.2024 12:28 Ответить
норм так сейм зигзагами течет)
показать весь комментарий
20.08.2024 12:32 Ответить
И вААбще-Сейм наш украинский!
показать весь комментарий
20.08.2024 13:13 Ответить
Сейм дальше и так по Украине течет, много километров, где-то еще 250 км.
показать весь комментарий
20.08.2024 13:27 Ответить
Так, він такий) ще там течія швидка де інде, и він глибоченький
показать весь комментарий
20.08.2024 13:19 Ответить
Дивне місце кацапи обрали для переправи . В місці де річка робить карколомні петлі , і , судячи з відео , на іншому березі немає і натяку на дорогу ..
показать весь комментарий
20.08.2024 12:33 Ответить
Ти на тому Сеймі був? А я - рибалив не раз (на Чернігівщині) По-перше - там швидка течія (порівняно навіть з Десною) По-друге - там дуже багато крутих берегів (а для облаштування понтонної переправи потрібні ОБИДВА пологі береги - щоб облаштувать під"їзд і виїзд) Ну а "петлі" - так Десна - така сама! Тече з півночі на південь Але має одну петлю - коли вода на окремій ділянці (по компасу) тече з півдня на північ "Норовливі" наші "дівчатка"!
показать весь комментарий
20.08.2024 12:43 Ответить
Я на Сеймі не був . Але знаю з училища що перший чинником для визначення місця наведення переправи є наявність зручних під'їзних доріг . А потім вже береги і все інше .
Дороги на одному з берегів я впритул не бачу , тому й кажу що - дивне місце .
показать весь комментарий
20.08.2024 13:14 Ответить
Макс! Луги зараз сухі Протоптать дорогу дуже легко (і не факт - що її там немає! Просто вона могла зарости травою за кілька років "невикористання") А от розкопи обривів точно притягнуть увагу! Та й витрати на розкопування чого варті Тут головне - ослаблена течія і пологі береги
показать весь комментарий
20.08.2024 13:19 Ответить
Там не може бути прям біля доріг, хто буде пускати дорогу зигзагами, як річка йде?
показать весь комментарий
20.08.2024 13:23 Ответить
Приїдь у Чернігів - я тобі такі дороги покажу Навіть такі де вони ЗАРАЗ ідуть до урвища" - бо Десна підмила берег і дорога "обвалилася"!
показать весь комментарий
20.08.2024 13:38 Ответить
Я про Сейм. Дорога зазвичай йде приблизно паралельно руслу, але вона не повторює всі зігзаги річки, здається. І взагалі, мій комент бу в твою підтримку, навіщо ти сперечаєшься?)
показать весь комментарий
20.08.2024 14:10 Ответить
Сергію! Я з тобою не "сперечаюся" тебе "поправляю" Бо ти "військову справу" в "теорії" знаєш - а я її на практиці знаю До цих пір приїждаю на берег Десни (з такими ж "викрутасами" ) - і впершу чергу "мислЯ!" - де поставить кулеметні гнізда Щоб осідлать той "викрутас"! Це вже "на автоматі"! Хоча останні десять років служби я займався "трохи іншими проблемами" Для того щоб це зрозуміть - треба буть "людиною війни" І думать - "з військової точки зору"
показать весь комментарий
20.08.2024 14:39 Ответить
Тут справа не тільки у військовій справі. Просто Сейм моя батьківщина.
показать весь комментарий
20.08.2024 14:49 Ответить
Ти не ображайся! Одна справа - ловить рибу І зовсім інша - Воювать! Так я дивлюся на Сейм як на "водную преграду" І від цього "************" Сомів потім будем ловить!
показать весь комментарий
20.08.2024 14:55 Ответить
Доречі Сейм під обривами буває до 6 метрів завглибки, і більше ями бувають, і швидкий, якщо трохи далі в твою сторону, до Десни. Але, біля російського кордону в напрямку витока він ще більш мілкий, метра 3-4 всього, і там крутих берегів трохи менше.
показать весь комментарий
20.08.2024 15:00 Ответить
Ти МЕНІ розказуєш? А на Десні ями до 16 метрів є Я про швидкість течії та про обривисті береги Ти цього не вчив А мені таке в голову вдовблювали Мені досить глянуть на "точку" на річці - і я скажу чи можна тут робить переправу Але тільки на "сезон" Бо Десна МІНЯЄТЬСЯ!!!
Ці ідіоти планували переправи по картах ще "дочорнобильських" часів! А за ці роки Десна помінялася! І їх "розмолотили" По "старих картах"
показать весь комментарий
20.08.2024 15:14 Ответить
По-перше. Добре що ти не за орків, і не можеш їм підказати де треба преправи робити. Тобі розказую, мабуть. бо я не тільки на рибалці був на Сейму. Бояре-Лежачі, Путивль ,Конотоп, Мельня, це моя рідня там...Я там народився. До Десни вони вже не дойдуть, сподіваюсь. Якщо Зе звісно остаточно ЗСу не вгробить. Щоб до Десни не дійшли, треба Сейм відстояти.
показать весь комментарий
20.08.2024 18:05 Ответить
Тому я дуже хвилююся, щоб хлопцям вдалося нарешті зрізати "тьоткінський виступ", бо з нашої сторони там неподалік мої родичі живуть біля кордону. І якщо роздратовані рашисти підуть у контрнаступ з Тьоткіне і далі у Сумську область, то буде дуже погано.
показать весь комментарий
20.08.2024 14:53 Ответить
Їм потрібне пальне ********** І головне - зв"язок з "Головною землею" А цього НЕМА!!!
показать весь комментарий
20.08.2024 15:18 Ответить
Так слав Богу
показать весь комментарий
20.08.2024 18:07 Ответить
А стосовно крутих берегів і швидкої течії ,я навпаки тебе підтримав, бо я там був, і знаю ,який Сейм буває.
показать весь комментарий
20.08.2024 14:55 Ответить
Сейм i по Сумщинi тече-вода чиста! 😊
показать весь комментарий
20.08.2024 13:15 Ответить
Петлі на річці - це аномальні місця для сталкерів.
В таких місцях водяться НЛО, чорти та кацапи
Типовий приклад М-ський трикутник.
Де пропало багато кацапів - що надихає...
показать весь комментарий
20.08.2024 13:18 Ответить
Де пропало багато кацапів - що надихає...

Ви маєте на увазі Білогорівку чи Чорнобаївку ?
показать весь комментарий
20.08.2024 17:57 Ответить
можливо таким чином вивчають саму можливість....
показать весь комментарий
20.08.2024 12:43 Ответить
Український Сейм дуже схожий на Українську Сулу.. та й не дивно - кацапи намагаються своєю присутністю зпаскудити будь-що прекрасне-живе..
показать весь комментарий
20.08.2024 12:40 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2024 12:44 Ответить
Сіверський Донець-2. Чекаєм наступну серію .
показать весь комментарий
20.08.2024 13:19 Ответить
доброго вам переходу, приходьте ще
показать весь комментарий
20.08.2024 13:21 Ответить
Реквием исполняется медленно и печально
показать весь комментарий
20.08.2024 13:23 Ответить
Понтонная переправа - понтов тонна!
показать весь комментарий
20.08.2024 13:25 Ответить
Не на часі На часі - дуже своєчасно відпрацювали!!!
показать весь комментарий
20.08.2024 14:51 Ответить
Зразу видно високий "професіоналізм другої армії". Спочатку організується утримання переправи: охорона, оборона, протиповітряна оборона і.т.д. а потім наводиться понтонний міст. Слава Богу що москалі мають таку підготовку.
показать весь комментарий
20.08.2024 22:14 Ответить
 
 