Спецназовцы ССО уничтожили одну из понтонных переправ, которую россияне строили через реку Сейм в Курской области. ВИДЕО

Операторы Сил специальных операций подразделения "Requiem group" помогли уничтожить российскую логистику дронами, поразив пару единиц инженерной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины уничтожили одну из понтонных переправ, которую строили россияне через реку Сейм в Курской области.

Напомним, недавно украинская авиация точными ударами уничтожила уже второй мост на Курском направлении через реку Сейм.

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