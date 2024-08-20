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Удар КАБами по скоплению техники и личного состава войск РФ на Донетчине. ВИДЕО

Тактическая авиация ВСУ поразила КАБами оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении", - отметил командующий.

Смотрите также: Украинский истребитель ударил AASM Hammer по подземному пункту управления рашистов на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9648) Олещук Николай (107) КАБ (356)


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Топ комментарии
+14
Прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр:
- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
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20.08.2024 13:52
+8
Вчать дураків - казали ж більше трьох не збиратися
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20.08.2024 13:22
+7
Кацапи, КАБи - це гра на двох....
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20.08.2024 13:43
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Вчать дураків - казали ж більше трьох не збиратися
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20.08.2024 13:22 Ответить
Учитель однокилевой или двух?
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20.08.2024 13:39 Ответить
Кацапи, КАБи - це гра на двох....
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20.08.2024 13:43 Ответить
У нас є Каби?
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20.08.2024 13:45 Ответить
Прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр:
- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
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20.08.2024 13:52 Ответить
у нас є, у вас хз
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20.08.2024 14:08 Ответить
Не в тому річ. КАБи є але це не ракети, потрібна авіація щоб донести ці іграшки дуже близько до цілі. А там ППО. Одже спочтаку треба прикриття (знищити ППО) а потім посилати наших соколиків.
А можливо F-16 вже працюють...
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20.08.2024 14:36 Ответить
що заважає зробити КАБ з ракетним прискорювачем ?
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20.08.2024 17:38 Ответить
навіть в новину зайшов. Думаю, може помилка і все навпаки?
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21.08.2024 01:55 Ответить
Українські КАБи запрацювали !
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20.08.2024 13:51 Ответить
..оце так "букет"!...
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20.08.2024 13:56 Ответить
Командувачу ПС ЗСУ можна піаритися на таких фактах, якщо:
- КАБИ виробництва "Україна"
- літаки прийняті на озброєння при його (командувача каденції)
- на складах таких КАБів у нього ... дуже багато....

А так це рівень максимум начальника авіації ....
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20.08.2024 14:47 Ответить
гродівка
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20.08.2024 14:48 Ответить
Тільки сьогодні запитувала його,а як там Донбас,,а то усе Курщині та Курщині. Мабуть почув.
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20.08.2024 15:51 Ответить
Площа пожежі на складах дизельного пального в Пролетарську Ростовської області сягнула 10 тис.
Це вiдповiдь кацапне.²
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20.08.2024 16:28 Ответить

Завтра буде "Чєтвьортиє суткі пилают станіци"
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20.08.2024 16:35 Ответить
Паруччік Галіцин, налєйтє віна !

всім, за рахунок рашки !
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20.08.2024 17:17 Ответить
Які в них совйєтські назви міст -- Пролєтарськ...
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20.08.2024 16:37 Ответить
- Вы не любите пролетариев ?

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20.08.2024 18:45 Ответить
👍
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21.08.2024 10:27 Ответить
 
 