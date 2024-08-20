Удар КАБами по скоплению техники и личного состава войск РФ на Донетчине. ВИДЕО
Тактическая авиация ВСУ поразила КАБами оккупантов на Донецком направлении.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар управляемыми авиабомбами по скоплению техники и личного состава оккупантов на Донецком направлении", - отметил командующий.
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+14 AbOriginal_UA
показать весь комментарий20.08.2024 13:52
+8 Валентин Коваль #587289
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+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий20.08.2024 13:43
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- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
А можливо F-16 вже працюють...
- КАБИ виробництва "Україна"
- літаки прийняті на озброєння при його (командувача каденції)
- на складах таких КАБів у нього ... дуже багато....
А так це рівень максимум начальника авіації ....
Це вiдповiдь кацапне.²
Завтра буде "Чєтвьортиє суткі пилают станіци"
всім, за рахунок рашки !