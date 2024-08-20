Удар КАБами по скупченню техніки та особового складу військ РФ на Донеччині. ВIДЕО
Тактична авіація ЗСУ уразила КАБами окупантів на Донецькому напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку", - зазначив командувач.
Топ коментарі
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.08.2024 13:52
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар20.08.2024 13:22
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар20.08.2024 13:43
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- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
А можливо F-16 вже працюють...
- КАБИ виробництва "Україна"
- літаки прийняті на озброєння при його (командувача каденції)
- на складах таких КАБів у нього ... дуже багато....
А так це рівень максимум начальника авіації ....
Це вiдповiдь кацапне.²
Завтра буде "Чєтвьортиє суткі пилают станіци"
всім, за рахунок рашки !