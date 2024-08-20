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Удар КАБами по скупченню техніки та особового складу військ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Тактична авіація ЗСУ уразила КАБами окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку", - зазначив командувач.

Також дивіться: Український винищувач вдарив AASM Hammer по підземному пункту управління рашистів на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) Олещук Микола (109) КАБ (357)


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Топ коментарі
+14
Прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр:
- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
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20.08.2024 13:52
+8
Вчать дураків - казали ж більше трьох не збиратися
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20.08.2024 13:22
+7
Кацапи, КАБи - це гра на двох....
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20.08.2024 13:43
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Вчать дураків - казали ж більше трьох не збиратися
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20.08.2024 13:22 Відповісти
Учитель однокилевой или двух?
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20.08.2024 13:39 Відповісти
Кацапи, КАБи - це гра на двох....
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20.08.2024 13:43 Відповісти
У нас є Каби?
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20.08.2024 13:45 Відповісти
Прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр:
- Ми не маємо ядерної зброї, але якщо на нас нападуть, ми її застосуємо...
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20.08.2024 13:52 Відповісти
у нас є, у вас хз
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20.08.2024 14:08 Відповісти
Не в тому річ. КАБи є але це не ракети, потрібна авіація щоб донести ці іграшки дуже близько до цілі. А там ППО. Одже спочтаку треба прикриття (знищити ППО) а потім посилати наших соколиків.
А можливо F-16 вже працюють...
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20.08.2024 14:36 Відповісти
що заважає зробити КАБ з ракетним прискорювачем ?
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20.08.2024 17:38 Відповісти
навіть в новину зайшов. Думаю, може помилка і все навпаки?
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21.08.2024 01:55 Відповісти
Українські КАБи запрацювали !
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20.08.2024 13:51 Відповісти
..оце так "букет"!...
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20.08.2024 13:56 Відповісти
Командувачу ПС ЗСУ можна піаритися на таких фактах, якщо:
- КАБИ виробництва "Україна"
- літаки прийняті на озброєння при його (командувача каденції)
- на складах таких КАБів у нього ... дуже багато....

А так це рівень максимум начальника авіації ....
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20.08.2024 14:47 Відповісти
гродівка
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20.08.2024 14:48 Відповісти
Тільки сьогодні запитувала його,а як там Донбас,,а то усе Курщині та Курщині. Мабуть почув.
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20.08.2024 15:51 Відповісти
Площа пожежі на складах дизельного пального в Пролетарську Ростовської області сягнула 10 тис.
Це вiдповiдь кацапне.²
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20.08.2024 16:28 Відповісти

Завтра буде "Чєтвьортиє суткі пилают станіци"
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20.08.2024 16:35 Відповісти
Паруччік Галіцин, налєйтє віна !

всім, за рахунок рашки !
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20.08.2024 17:17 Відповісти
Які в них совйєтські назви міст -- Пролєтарськ...
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20.08.2024 16:37 Відповісти
- Вы не любите пролетариев ?

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20.08.2024 18:45 Відповісти
👍
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21.08.2024 10:27 Відповісти
 
 