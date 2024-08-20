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Новости Видео Война
11 035 14

20 оккупантов сломя голову убегают из занятой посадки из-за сброса боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО

Защитники из подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона с дрона атаковали лесополосу, где как раз скрывалось 20 российских захватчиков.

Видео боевой работы они обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Современная война - война дронов. На этом видео мы сняли замечательный пример того, что дроны - это то, что нужно нам в больших объемах и много их не будет никогда. Всего один сброс заставил их бежать по полю, в противоположном от боя направлении. Просто представьте, мы освободили несколько километров земли не подвергая опасности нашу пехоту", - отметили защитники.

Также смотрите: Раненый оккупант подорвал себя гранатой на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+11
срані таргани
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20.08.2024 15:53
+6
Там такая толпа что можно было и у*бать касетным хаймарсом
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20.08.2024 16:26
+3
А якщо КАБом вони б тікали до Усрурійска.
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20.08.2024 15:59
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срані таргани
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20.08.2024 15:53 Ответить
кадировці наступають на курск, біжать майже клином, як римляни
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20.08.2024 15:53 Ответить
Рузьге солдат же ж нєпобєдім - то нагуя тікати?
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20.08.2024 15:54 Ответить
Нас ні дагонят
нас ні дагонят
нас ні дагоняяяят!!
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20.08.2024 15:55 Ответить
А якщо КАБом вони б тікали до Усрурійска.
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20.08.2024 15:59 Ответить
21
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20.08.2024 16:08 Ответить
Ех, вы... Сколько крыс убежало. Для етого же есть проверенная тактика, один шубуршит гнездо палкой а пятеро стоит вокруг норы с лопатами...
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20.08.2024 16:22 Ответить
Там такая толпа что можно было и у*бать касетным хаймарсом
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20.08.2024 16:26 Ответить
Да, по идее отличная цель для Хаймарса, то ли проблема в координации/ согласовании , то ли свободного Хаймарса "рядом" не было, на Курск видать уехали.
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20.08.2024 21:10 Ответить
непугані Алєні - на-рот суворий..
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20.08.2024 16:37 Ответить
Кацапня обiсрались i https://gordonua.com/news/military-actions/rossija-perebrosila-v-kurskuju-oblast-********-i-tekhniku-iz-belhorodskoj-i-donetskoj-oblastej-smi-1715633.html перекинула до Курское області військових і техніку з Бєлгородської області, а також із Донецької області України.
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20.08.2024 16:37 Ответить
как зайцы !!!)))) на сафари )))
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20.08.2024 16:53 Ответить
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20.08.2024 18:26 Ответить
ВСУ бегут.... так это же хорошо...... не очень ..... они же
за нами бегут ....
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20.08.2024 19:02 Ответить
 
 