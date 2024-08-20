20 оккупантов сломя голову убегают из занятой посадки из-за сброса боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО
Защитники из подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона с дрона атаковали лесополосу, где как раз скрывалось 20 российских захватчиков.
Видео боевой работы они обнародовали на своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Современная война - война дронов. На этом видео мы сняли замечательный пример того, что дроны - это то, что нужно нам в больших объемах и много их не будет никогда. Всего один сброс заставил их бежать по полю, в противоположном от боя направлении. Просто представьте, мы освободили несколько километров земли не подвергая опасности нашу пехоту", - отметили защитники.
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+6 ALEX SUROVV #593022
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+3 Леонід #587957
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