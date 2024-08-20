20 окупантів стрімголов тікають із зайнятої посадки через скид боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Захисники з підрозділу Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону з дрону атакували лісосмугу, де якраз переховувалося 20 російських загарбників.

Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сучасна війна — війна дронів. На цьому відео ми зафільмували чудовий приклад того, що дрони — це те, що потрібно нам у великих об’ємах і багато їх не буде ніколи. Лише один скид змусив їх бігти полем, в протилежному від бою напрямку. Просто уявіть, ми звільнили декілька кілометрів землі не наражаючи на небезпеку нашу піхоту", - зазначили захисники.

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