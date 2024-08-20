20 окупантів стрімголов тікають із зайнятої посадки через скид боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО
Захисники з підрозділу Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону з дрону атакували лісосмугу, де якраз переховувалося 20 російських загарбників.
Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сучасна війна — війна дронів. На цьому відео ми зафільмували чудовий приклад того, що дрони — це те, що потрібно нам у великих об’ємах і багато їх не буде ніколи. Лише один скид змусив їх бігти полем, в протилежному від бою напрямку. Просто уявіть, ми звільнили декілька кілометрів землі не наражаючи на небезпеку нашу піхоту", - зазначили захисники.
Топ коментарі
+11 untrollable
показати весь коментар20.08.2024 15:53
+6 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар20.08.2024 16:26
+3 Леонід #587957
показати весь коментар20.08.2024 15:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нас ні дагонят
нас ні дагоняяяят!!
за нами бегут ....