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Новини Відео Війна
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20 окупантів стрімголов тікають із зайнятої посадки через скид боєприпасу з українського дрона. ВIДЕО

Захисники з підрозділу Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону з дрону атакували лісосмугу, де якраз переховувалося 20 російських загарбників.

Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сучасна війна — війна дронів. На цьому відео ми зафільмували чудовий приклад того, що дрони — це те, що потрібно нам у великих об’ємах і багато їх не буде ніколи. Лише один скид змусив їх бігти полем, в протилежному від бою напрямку. Просто уявіть, ми звільнили декілька кілометрів землі не наражаючи на небезпеку нашу піхоту", - зазначили захисники.

Також дивіться: Поранений окупант підірвав себе гранатою на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+11
срані таргани
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20.08.2024 15:53
+6
Там такая толпа что можно было и у*бать касетным хаймарсом
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20.08.2024 16:26
+3
А якщо КАБом вони б тікали до Усрурійска.
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20.08.2024 15:59
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срані таргани
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20.08.2024 15:53 Відповісти
кадировці наступають на курск, біжать майже клином, як римляни
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20.08.2024 15:53 Відповісти
Рузьге солдат же ж нєпобєдім - то нагуя тікати?
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20.08.2024 15:54 Відповісти
Нас ні дагонят
нас ні дагонят
нас ні дагоняяяят!!
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20.08.2024 15:55 Відповісти
А якщо КАБом вони б тікали до Усрурійска.
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20.08.2024 15:59 Відповісти
21
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20.08.2024 16:08 Відповісти
Ех, вы... Сколько крыс убежало. Для етого же есть проверенная тактика, один шубуршит гнездо палкой а пятеро стоит вокруг норы с лопатами...
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20.08.2024 16:22 Відповісти
Там такая толпа что можно было и у*бать касетным хаймарсом
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20.08.2024 16:26 Відповісти
Да, по идее отличная цель для Хаймарса, то ли проблема в координации/ согласовании , то ли свободного Хаймарса "рядом" не было, на Курск видать уехали.
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20.08.2024 21:10 Відповісти
непугані Алєні - на-рот суворий..
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20.08.2024 16:37 Відповісти
Кацапня обiсрались i https://gordonua.com/news/military-actions/rossija-perebrosila-v-kurskuju-oblast-********-i-tekhniku-iz-belhorodskoj-i-donetskoj-oblastej-smi-1715633.html перекинула до Курское області військових і техніку з Бєлгородської області, а також із Донецької області України.
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20.08.2024 16:37 Відповісти
как зайцы !!!)))) на сафари )))
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20.08.2024 16:53 Відповісти
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20.08.2024 18:26 Відповісти
ВСУ бегут.... так это же хорошо...... не очень ..... они же
за нами бегут ....
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20.08.2024 19:02 Відповісти
 
 