Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 45 БПЛА. ВИДЕО

В ночь на 21 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 5 областей РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО на территории России уничтожено 45 БПЛА самолетного типа.

В частности, 11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 над Курской областью.

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Напомним, также мэр Москвы Собянин сообщал, что сегодня была " одна из самых масштабных атак дронов" на столицу РФ.