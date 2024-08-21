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Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 45 БПЛА. ВИДЕО

В ночь на 21 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 5 областей РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО на территории России уничтожено 45 БПЛА самолетного типа.

В частности, 11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 над Курской областью.

Также смотрите: Силы обороны атаковали комбинат "Кавказ" в Ростовской области, - Генштаб. ВИДЕО

Напомним, также мэр Москвы Собянин сообщал, что сегодня была " одна из самых масштабных атак дронов" на столицу РФ.

Автор: 

беспилотник (3586) россия (95497) Минобороны рф (927) дроны (3908)


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Топ комментарии
+15
Зростаюча кількість невідомих БПЛА, блукающих московією, викликає в мені "бурхливі почуття глибокого задоволення".
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21.08.2024 07:35
+11
Інформативне відео. Цікаво чим знищили? Підстанцією чи цистерною?
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21.08.2024 07:34
+11
Ага! "Ходжу, блукаю... Нафтобазу шукаю... "
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21.08.2024 07:43
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Інформативне відео. Цікаво чим знищили? Підстанцією чи цистерною?
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21.08.2024 07:34 Ответить
Цистерни вже "самознищуються"! Сьогодні вночі гахнула ще одна цистерна у порту Кавказ" Тобто кількість знищених уже перевалює на другий десяток Вони вже навіть з відсіканням вогню від незгорілих цистерн не справляються!
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21.08.2024 07:40 Ответить
говорят там такая температура что на расстоянии у пожарок кацапских лобовые стекла плавяться)не могут ближе для тушения подьехать
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21.08.2024 09:03 Ответить
Зростаюча кількість невідомих БПЛА, блукающих московією, викликає в мені "бурхливі почуття глибокого задоволення".
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21.08.2024 07:35 Ответить
Ага! "Ходжу, блукаю... Нафтобазу шукаю... "
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21.08.2024 07:43 Ответить
Всю ночь на рашке:
- Дгоны, дгоны!!!
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21.08.2024 07:47 Ответить
Значить багато полетіло - всіх не зіб"ють
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21.08.2024 07:51 Ответить
https://glavcom.ua/world/observe/minoboroni-rf-zajavilo-pro-masovanu-ataku-droniv-pid-udarom-moskva--1016447.html З неофіційним візитом до столиці боліт мокші прямує українська делегація безпілотників :

Мінагресії рф заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією касапії. «11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три - над Калузькою областю і два - над Курською областю», - заявили у відомстві.
Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.
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21.08.2024 10:26 Ответить
Продивився відео Питання : " них автомобільні стоянки посеред болота? Чи в глухих лісах? Бо гупнуло так близько що спрацювала сигналізація на машині Поки що Підмосков"я чисто "психологічно кошмарять"! І "масквичи" уже ходять у режимі "сжатого очка" - розуміючи що "завтра" може "впасти на голову"
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21.08.2024 10:40 Ответить
Трохи оптимізму.
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/Rw7e8suSy70 (0:58)
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21.08.2024 11:12 Ответить
Просто з цікавості: чим вони збили тих цілих 45 дронів і ракету? Нафтобазами, підстанціями чи ще чимось таким?..
І ще цікаво: коли вже нарешті кацапня перевершить саму себе і, зберігаючи серйозний вигляд морд ліца, заявлять про збиття космічних кораблів з інопланетянами всередині?

Бо якось воно не той-во - читати кожного разу одне й те ж...
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21.08.2024 21:37 Ответить
 
 