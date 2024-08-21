Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 45 БПЛА. ВИДЕО
В ночь на 21 августа российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа над территорией 5 областей РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО на территории России уничтожено 45 БПЛА самолетного типа.
В частности, 11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, еще 23 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 6 БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области, 3 над Калужской областью и 2 над Курской областью.
Напомним, также мэр Москвы Собянин сообщал, что сегодня была " одна из самых масштабных атак дронов" на столицу РФ.
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- Дгоны, дгоны!!!
Мінагресії рф заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією касапії. «11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три - над Калузькою областю і два - над Курською областю», - заявили у відомстві.
Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/Rw7e8suSy70 (0:58)
І ще цікаво: коли вже нарешті кацапня перевершить саму себе і, зберігаючи серйозний вигляд морд ліца, заявлять про збиття космічних кораблів з інопланетянами всередині?
Бо якось воно не той-во - читати кожного разу одне й те ж...