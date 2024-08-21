Бойцы ССО показали фрагменты уничтожения вражеской техники и мостов с переправами на Курщине. ВИДЕО
Операторы Сил специальных операций опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты совместной с Силами обороны Украины боевой работы на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня РСЗО HIMARS по мостам и понтонным переправам.
Кроме того совместно с Силами обороны Украины поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад б/к, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20.
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+12 Kristobal Juan
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Він улетів і не пообіцяв повернутись.
Було ж сказао - не наближайтесь до військових об'єктів.
А як бачимо декілька установок Хаймарс, ракети та високоточні ********** і дрони можуть швидко нівелювати перевагу в живій силі і техніці... Вже навіть не кажу про кількість ракет повітря земля і авіації у заходу
Корєньовський район.
ЗСУ вибили російські війська та просунулися у селі Корєньово (не плутати із сусіднім смт Корєньово).
Противник опублікував кадри обстрілу вздовж вулиць Родніковая
📍51.407859, 34.927596
Зєльоная
📍51.411202, 34.925345
і на південно-західній околиці Корєньовського ставка
📍51.411811, 34.943694
Суджанський район.
ЗСУ взяли під контроль хутір Агроном та продовжили тиснути у напрямку н.п. Руская Конопєлька, де, судячи з кадрів із ворожого дрону, почалися бойові зіткнення з російськими військами.
📍51.180918, 35.397195
Противник повідомляє про просування ЗСУ на північний схід від Руской Порєчной, публікуючи кадри авіаудару по території лісового масиву Обруч'є.
З місць повідомляють про зіткнення в цьому районі.
📍51.342352, 35.354253
Ситуація у Курській області на 6:00 21.08.2024:
У Глушковському районі продовжуються позиційні бойові дії під н.п. Тьоткіно та взаємні артилерійські удари. Стан російських військ погіршується через знищені мости і удари FPV-дронів по понтонних переправах.
У Корєньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Комаровки, Краснооктябрського, Корєнєво та Каучука.
У Суджанському районі під контроль ЗСУ перейшла Мартиновка, на схід від якої триває бойове зіткнення.
📍51.2466338, 35.3987180
У районі Руского Порєчного та Руской Конопєльки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Противник перекинув із Донбасу до Курської області додаткові сили, які планує задіяти найближчими днями.