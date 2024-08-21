Бойцы ССО показали фрагменты уничтожения вражеской техники и мостов с переправами на Курщине. ВИДЕО

Операторы Сил специальных операций опубликовали видеозапись, на которой сняты фрагменты совместной с Силами обороны Украины боевой работы на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня РСЗО HIMARS по мостам и понтонным переправам.

Кроме того совместно с Силами обороны Украины поражено и уничтожено скопление техники, полевой склад б/к, ГСМ, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20.

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