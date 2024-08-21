Бійці ССО показали фрагменти знищення ворожої техніки та мостів з переправами на Курщині. ВIДЕО
Оператори Сил спеціальних операцій опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти спільної із Силами оборони України бойової роботи на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню РСЗВ HIMARS по мостах та понтонних переправах.
Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.
Топ коментарі
+12 Kristobal Juan
показати весь коментар21.08.2024 12:28
+12 Старый зольдат
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+8 Urs
показати весь коментар21.08.2024 12:41
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Він улетів і не пообіцяв повернутись.
Було ж сказао - не наближайтесь до військових об'єктів.
А як бачимо декілька установок Хаймарс, ракети та високоточні ********** і дрони можуть швидко нівелювати перевагу в живій силі і техніці... Вже навіть не кажу про кількість ракет повітря земля і авіації у заходу
Корєньовський район.
ЗСУ вибили російські війська та просунулися у селі Корєньово (не плутати із сусіднім смт Корєньово).
Противник опублікував кадри обстрілу вздовж вулиць Родніковая
📍51.407859, 34.927596
Зєльоная
📍51.411202, 34.925345
і на південно-західній околиці Корєньовського ставка
📍51.411811, 34.943694
Суджанський район.
ЗСУ взяли під контроль хутір Агроном та продовжили тиснути у напрямку н.п. Руская Конопєлька, де, судячи з кадрів із ворожого дрону, почалися бойові зіткнення з російськими військами.
📍51.180918, 35.397195
Противник повідомляє про просування ЗСУ на північний схід від Руской Порєчной, публікуючи кадри авіаудару по території лісового масиву Обруч'є.
З місць повідомляють про зіткнення в цьому районі.
📍51.342352, 35.354253
Ситуація у Курській області на 6:00 21.08.2024:
У Глушковському районі продовжуються позиційні бойові дії під н.п. Тьоткіно та взаємні артилерійські удари. Стан російських військ погіршується через знищені мости і удари FPV-дронів по понтонних переправах.
У Корєньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Комаровки, Краснооктябрського, Корєнєво та Каучука.
У Суджанському районі під контроль ЗСУ перейшла Мартиновка, на схід від якої триває бойове зіткнення.
📍51.2466338, 35.3987180
У районі Руского Порєчного та Руской Конопєльки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Противник перекинув із Донбасу до Курської області додаткові сили, які планує задіяти найближчими днями.