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14 003 50

Бійці ССО показали фрагменти знищення ворожої техніки та мостів з переправами на Курщині. ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти спільної із Силами оборони України бойової роботи на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню РСЗВ HIMARS по мостах та понтонних переправах.

Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ССО знешкоджують російських військових у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

ССО (519) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+12
Какие еще пока целые леса и чистые от воронок поля......
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21.08.2024 12:28
+12
Макарушка, а шо від тебе так смердить лаптями, кислими щами та Парашей, ніби ти насрав собі у штані, нечистоплотно?
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21.08.2024 12:47
+8
вчор чи позавчора бої йшли у https://www.google.com/maps/place/Malaya+Loknya,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307835/@51.3337305,35.2092683,3727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x41292e9d9c4bf869:0xd9a3b4d467d80a5a!8m2!3d51.3301295!4d35.2234224!16s%2Fg%2F1hhh2yk18?entry=ttu Малой Локнє . Біля https://www.google.com/maps/place/Kauchuk,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307425/@51.4674231,35.1909972,929m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x412ecce7d1bd9653:0x7e9374d37ae24002!8m2!3d51.4671056!4d35.1974909!16s%2Fg%2F1hhk0ch6t?entry=ttu Каучука у лісі ймовірно хаймарсом накрили располагу 810-ї бригади кацапів.
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21.08.2024 12:41
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Какие еще пока целые леса и чистые от воронок поля......
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21.08.2024 12:28 Відповісти
Пока... 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🐐🐷👉🖕🖕🖕🖕🚢
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21.08.2024 12:29 Відповісти
А соловейко курський вже сказав - та ну вас нах, касаби, і улітів на Вінитчину.
Він улетів і не пообіцяв повернутись.
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21.08.2024 12:43 Відповісти
синьому не повезло.
Було ж сказао - не наближайтесь до військових об'єктів.
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21.08.2024 12:29 Відповісти
Нагадало як на річці міссісіпі на катер ловлять товстолобика
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21.08.2024 13:55 Відповісти
головне, щоб сеймські видри не постаждали.
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21.08.2024 14:06 Відповісти
Поки нас відволікають успіхами на Курщині, Україна втрачає Донбас. І на хіба ці успіхи тоді потрібні?
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21.08.2024 12:39 Відповісти
ну так, треба терміново забиратись з курщини, і пєрєстать бамбіть Халіно. Нада защіщаться.
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21.08.2024 12:45 Відповісти
Безумовно, але "защіщаться" треба однозначно не так. Не знаю як у Вас, а в мене до Zєльонського, його челяді і авантюр довіри як не було так і нема. І не буде.
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21.08.2024 13:05 Відповісти
викладаєте у військовій академії?
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21.08.2024 13:20 Відповісти
Ні але маю відношення до військової справи? Може ще щось цікавить, може ти вважаєш що тільки такі військові академіки як ти можуть на форумі висловлюватися?
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21.08.2024 14:16 Відповісти
я тут на форумі не даю рекомендацій Генштабу, бо я не сапер, і навіть не дронщик, які, звісно, мають всю оперативну інформаію онлайн прямо з ГШ.
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21.08.2024 16:09 Відповісти
Я знаю що ти рекомендації не даєш, піздьож це не рекомендації.
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21.08.2024 16:27 Відповісти
це добре, що ти самокритично відносишся до своїх псевдовійськових висерів на форумі.
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21.08.2024 17:42 Відповісти
Скудоум читай уважно, якщо грамотний, а якщо не взмозі не пересмикуй.
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21.08.2024 19:39 Відповісти
ти сас себе питаєш чи маєш відношення до військової справи? ну таке, буває. є військові і вони краще знають що їм робити, а час покаже, по іншому не перевіриш.
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21.08.2024 16:14 Відповісти
Якщо питання до мене, одразу внесу ясність я сам собі питання не задаю і сам з собою не розмовляю. Уважніше будь.
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21.08.2024 16:26 Відповісти
Ні але маю відношення до військової справи? ти написав, в кінці знак питання.
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21.08.2024 16:35 Відповісти
Макарушка, а шо від тебе так смердить лаптями, кислими щами та Парашей, ніби ти насрав собі у штані, нечистоплотно?
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21.08.2024 12:47 Відповісти
Мені особисто смердить все кацапське і курщина і такі вонючі кацапи як тИ. від таких гнид кацапських вся антисанітарія.
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21.08.2024 13:00 Відповісти
Нам не важливо де знищувати ворога, важливо щоб це було ефективно. Якщо їх знищувати ефективно на Курщині то треба саме це робити. Якщо ефективно палити нафтобази на Ростовщині то треба це робити. Крім того і Курщина з Білгородщиною і Кубань (Краснодарський край) це теж землі етнічних українців, яки були окуповані раніше..треба бити там де ворог не чекав і де це має результат ...При цьому ....різним безмозким Безуглим краще обгрунтовувати політично та історично, що Курщина це наша історична та етнічна земля...і ми туди зайшли назавжди, щоб повернути своє, надавши свободу та незалежність місцевому населенню... і вже ніколи не вийдемо... треба постійно казати , що вже скоро і референдум про приєднання Курської та Білгородської народних республік, які повертаються у "рідну гавань"))). Лише тоді ху..ло почне перекидати бойові підрозділи із Запорізької та Донецької областей
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21.08.2024 13:40 Відповісти
нє, так ви макара не переконаєте. От як би ви це у тєлєграмі написали, то якісь шанси були би. Але е не точно.
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21.08.2024 14:03 Відповісти
Мені тИ так само не цікавий. Якщо ти ще не **********, можеш ******* далі.
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21.08.2024 16:24 Відповісти
іди собі далі вишукувати лайно в кацапських тєлєгах. Тільки не неси його сюди.
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21.08.2024 17:44 Відповісти
Ну якщо своєї землі не шкода тоді все нормально.
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21.08.2024 14:11 Відповісти
під час війни питання шкоди щодо території(землі) не стоїть. Питання стоїть щодо ефективності знищення особового складу, техніки та економічного потенціалу ворога...а шкода своїх солдат.. Перемагати у ворога який нас переважає за економічним потенціалом, кількістю озброєння (особливо в авіації та артилерії) та кількістю солдат, яких до того ж не шкодують можна лише ЯКЩО діяти нестандартно
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21.08.2024 14:29 Відповісти
Саме так. Нема шкоди ні до території ні до людей? Шановний, ЕФЕКТИВНІСТЬ це сукупніст факторів. Чим менше ми втратимо території і людей наносячи шкоду ворогу тим ЕФЕКТИВНІШЕ ми воюєми. Я нек дуже складно прописнії істини викладаю?
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21.08.2024 15:13 Відповісти
Маркуша, це ти то воюєшь?
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21.08.2024 15:48 Відповісти
Маркуша, а ти, як касаб, у курсі шо курські землі то історичні землі України?
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21.08.2024 15:47 Відповісти
Мареуша, тиж не відповів чому від тебе так смердить лаптями, кислими щами та Парашей, ніби ти насрав собі у штані, нечистоплотно?
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21.08.2024 15:45 Відповісти
Кацап не дрищі даром, набери в рота гівна і плюйся.
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21.08.2024 16:28 Відповісти
вчор чи позавчора бої йшли у https://www.google.com/maps/place/Malaya+Loknya,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307835/@51.3337305,35.2092683,3727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x41292e9d9c4bf869:0xd9a3b4d467d80a5a!8m2!3d51.3301295!4d35.2234224!16s%2Fg%2F1hhh2yk18?entry=ttu Малой Локнє . Біля https://www.google.com/maps/place/Kauchuk,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307425/@51.4674231,35.1909972,929m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x412ecce7d1bd9653:0x7e9374d37ae24002!8m2!3d51.4671056!4d35.1974909!16s%2Fg%2F1hhk0ch6t?entry=ttu Каучука у лісі ймовірно хаймарсом накрили располагу 810-ї бригади кацапів.
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21.08.2024 12:41 Відповісти
Хтось розповідав казки тут на форумі що війна то потрібно багато живої сили, техніки і орки захоплять НАТО за декілька місяців .....

А як бачимо декілька установок Хаймарс, ракети та високоточні ********** і дрони можуть швидко нівелювати перевагу в живій силі і техніці... Вже навіть не кажу про кількість ракет повітря земля і авіації у заходу
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21.08.2024 12:47 Відповісти
@ "Ситуація у Курській області на 16:00 20.08.2024:

Корєньовський район.
ЗСУ вибили російські війська та просунулися у селі Корєньово (не плутати із сусіднім смт Корєньово).
Противник опублікував кадри обстрілу вздовж вулиць Родніковая
📍51.407859, 34.927596
Зєльоная
📍51.411202, 34.925345
і на південно-західній околиці Корєньовського ставка
📍51.411811, 34.943694

Суджанський район.
ЗСУ взяли під контроль хутір Агроном та продовжили тиснути у напрямку н.п. Руская Конопєлька, де, судячи з кадрів із ворожого дрону, почалися бойові зіткнення з російськими військами.
📍51.180918, 35.397195
Противник повідомляє про просування ЗСУ на північний схід від Руской Порєчной, публікуючи кадри авіаудару по території лісового масиву Обруч'є.
З місць повідомляють про зіткнення в цьому районі.
📍51.342352, 35.354253

Ситуація у Курській області на 6:00 21.08.2024:

У Глушковському районі продовжуються позиційні бойові дії під н.п. Тьоткіно та взаємні артилерійські удари. Стан російських військ погіршується через знищені мости і удари FPV-дронів по понтонних переправах.

У Корєньовському районі зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Комаровки, Краснооктябрського, Корєнєво та Каучука.

У Суджанському районі під контроль ЗСУ перейшла Мартиновка, на схід від якої триває бойове зіткнення.
📍51.2466338, 35.3987180
У районі Руского Порєчного та Руской Конопєльки зберігається висока інтенсивність бойових дій.

Противник перекинув із Донбасу до Курської області додаткові сили, які планує задіяти найближчими днями.
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21.08.2024 12:55 Відповісти
руская конопелька забористая.он как алкогнома штырит,хотя драпокуры не пьют а тут все наоборот)
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21.08.2024 13:08 Відповісти
Касетами сипонули по потонам тепер кацапам заварювати дірки до нового пришестя.
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21.08.2024 13:03 Відповісти
Колись металісти із дна дістануть і на брухт здадуть.
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21.08.2024 21:39 Відповісти
Касетник "животворящий" що виробляє......
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21.08.2024 13:08 Відповісти
Будем брать Каучук и Каугек!
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21.08.2024 13:10 Відповісти
Каучук піде на гандони.
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21.08.2024 13:18 Відповісти
Ой як файно касетники працюють, а ж душа радіє !!!
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21.08.2024 13:16 Відповісти
Пророссийский военный блогер Юрий Подоляка https://t.me/yurasumy/17314 сообщает о попытках подразделений 95-й ОДШБр занять https://www.google.com/maps/place/Malaya+Loknya,+%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+307835/@51.3337305,35.2092683,3727m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x41292e9d9c4bf869:0xd9a3b4d467d80a5a!8m2!3d51.3301295!4d35.2234224!16s%2Fg%2F1hhh2yk18?entry=ttu Малую Локню на трассе Суджа - Льгов и попадании на этом участке частей 18-й мотострелковой дивизии в оперативное окружение. В соцсетях 95-й бригады выложено https://t.me/ua_dshv/3487 видео с эпизодом применения БМП Marder в ходе штурма села.
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21.08.2024 13:17 Відповісти
Гори гори ясно, щоби хрен погасло! Гори, Кацапія!!!
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21.08.2024 13:27 Відповісти
А мені таке відео дуже подобається. Файно.
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21.08.2024 14:25 Відповісти
Мені подобається, як воно горить...
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21.08.2024 15:58 Відповісти
 
 