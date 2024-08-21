Бійці ССО показали фрагменти знищення ворожої техніки та мостів з переправами на Курщині. ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій опублікували відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти спільної із Силами оборони України бойової роботи на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показані ефективні враження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню РСЗВ HIMARS по мостах та понтонних переправах.

Крім того, спільно з Силами оборони України вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

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