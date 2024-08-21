Зеленский о передаче замороженных активов РФ: Много было уже политических заявлений от партнеров, но нам нужен реальный механизм. ВИДЕО

В своем видеообращении Владимир Зеленский призвал партнеров создать реальный механизм передачи Украине 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда.

Кроме этого, обсудили сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов. Много было уже политических заявлений от партнеров. Много и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и наконец нужны решения", - сказал Зеленский.

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