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Зеленский о передаче замороженных активов РФ: Много было уже политических заявлений от партнеров, но нам нужен реальный механизм. ВИДЕО

В своем видеообращении Владимир Зеленский призвал партнеров создать реальный механизм передачи Украине 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт - наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. Очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области - продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И спасибо всем нашим ребятам, всем подразделениям за дальнейшее пополнение обменного фонда.

Кроме этого, обсудили сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов. Много было уже политических заявлений от партнеров. Много и сейчас звучит по этому поводу. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора - чтобы все это работало ради Украины и украинцев уже в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и наконец нужны решения", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) обращение (747)


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Топ комментарии
+11
Потрібен реальний механізм за яким гроші НІЯКИМ ЧИНОМ не проходитимуть через рукі зелених мородерів-крадунів.
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21.08.2024 20:54
+8
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21.08.2024 20:54
+6
Зєля! Не кіпішуй! На твої офшорні рахунки їх не переведуть!
Будуть контролювати,мародьорити з них складно!
Тому розмародьорити бюджет на порядку денному зє-мародера і верховного ухилянта!
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21.08.2024 20:58
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21.08.2024 20:54 Ответить
Та що, на вашу колективну думку краще, щоб Україні ті гроші не давали? Крали до піаніста, і будуть красти після нього.
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21.08.2024 21:12 Ответить
Замість грошей зброю куплену за ті гроші і передану в Сили Оборони напряму повз липкі рученята
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22.08.2024 12:20 Ответить
Потрібен реальний механізм за яким гроші НІЯКИМ ЧИНОМ не проходитимуть через рукі зелених мородерів-крадунів.
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21.08.2024 20:54 Ответить
питання просте - на якому єтапі мають зникнуть гроші???
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21.08.2024 20:55 Ответить
Зєля! Не кіпішуй! На твої офшорні рахунки їх не переведуть!
Будуть контролювати,мародьорити з них складно!
Тому розмародьорити бюджет на порядку денному зє-мародера і верховного ухилянта!
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21.08.2024 20:58 Ответить
30 років ніхто не контролював а тут почнуть контролювати, єдине що їх цікавить щоб корупціонери з грошима на захід тікали і щоб потім там витрачали

Та і вже не вірю у відсутність корупції у західних фондах вони так вперто дають постійно гроші на всілякі реформи і будівництва хоча добре знають по попередніх проектах куди вони підуть
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21.08.2024 22:10 Ответить
Може тому що ТАК ніколи не крали/мародьорили як зє?
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21.08.2024 23:09 Ответить
Зеленський про передачу заморожених активів РФ: Багато було вже політичних заяв від партнерів, але нам потрібен реальний механізм КЕШ. Джерело: https://censor.net/ua/v3505941
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21.08.2024 21:03 Ответить
Руки *********,щоб їх розікрасти!
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21.08.2024 21:55 Ответить
Что за черт?
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21.08.2024 21:55 Ответить
ВоФка,куди ти ті змародерені мільярд доларів діваєш?Харя не трісне в Єрмака? Ви що буржуйку доларами топите в бункері на Банковій?
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21.08.2024 22:08 Ответить
Ех, як ********* руки в зелених. Коли ж ви вже скотиняки нажеретеся?
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21.08.2024 22:15 Ответить
Дайте нам гроші, бо ми хороші.
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21.08.2024 22:18 Ответить
Російських грошей ми не побачимо, принаймні пересічні громадяни - переселенці. А от що з приводу 163 мільярдів українських доларів виведених з бюджету в офшори за 33 роки незалежності? Чи вони вже остаточно невозвратні? Чи краще МВФ нам з тих наших грошей кредити і надалі буде видавать?
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21.08.2024 23:24 Ответить
 
 