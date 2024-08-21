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Зеленський про передачу заморожених активів РФ: Багато було вже політичних заяв від партнерів, але нам потрібен реальний механізм. ВIДЕО

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський закликав партнерів створити реальний механізм передачі Україні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. По кожному пакету, по всіх наших домовленостях. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду.

Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення. ", - сказав Зеленський.

Також читайте: Лещенко прирівняв Зеленського до Володимира Великого

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) звернення (603)


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Топ коментарі
+11
Потрібен реальний механізм за яким гроші НІЯКИМ ЧИНОМ не проходитимуть через рукі зелених мородерів-крадунів.
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21.08.2024 20:54
+8
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21.08.2024 20:54
+6
Зєля! Не кіпішуй! На твої офшорні рахунки їх не переведуть!
Будуть контролювати,мародьорити з них складно!
Тому розмародьорити бюджет на порядку денному зє-мародера і верховного ухилянта!
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21.08.2024 20:58
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21.08.2024 20:54 Відповісти
Та що, на вашу колективну думку краще, щоб Україні ті гроші не давали? Крали до піаніста, і будуть красти після нього.
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21.08.2024 21:12 Відповісти
Замість грошей зброю куплену за ті гроші і передану в Сили Оборони напряму повз липкі рученята
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22.08.2024 12:20 Відповісти
Потрібен реальний механізм за яким гроші НІЯКИМ ЧИНОМ не проходитимуть через рукі зелених мородерів-крадунів.
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21.08.2024 20:54 Відповісти
питання просте - на якому єтапі мають зникнуть гроші???
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21.08.2024 20:55 Відповісти
Зєля! Не кіпішуй! На твої офшорні рахунки їх не переведуть!
Будуть контролювати,мародьорити з них складно!
Тому розмародьорити бюджет на порядку денному зє-мародера і верховного ухилянта!
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21.08.2024 20:58 Відповісти
30 років ніхто не контролював а тут почнуть контролювати, єдине що їх цікавить щоб корупціонери з грошима на захід тікали і щоб потім там витрачали

Та і вже не вірю у відсутність корупції у західних фондах вони так вперто дають постійно гроші на всілякі реформи і будівництва хоча добре знають по попередніх проектах куди вони підуть
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21.08.2024 22:10 Відповісти
Може тому що ТАК ніколи не крали/мародьорили як зє?
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21.08.2024 23:09 Відповісти
Зеленський про передачу заморожених активів РФ: Багато було вже політичних заяв від партнерів, але нам потрібен реальний механізм КЕШ. Джерело: https://censor.net/ua/v3505941
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21.08.2024 21:03 Відповісти
Руки *********,щоб їх розікрасти!
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21.08.2024 21:55 Відповісти
Что за черт?
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21.08.2024 21:55 Відповісти
ВоФка,куди ти ті змародерені мільярд доларів діваєш?Харя не трісне в Єрмака? Ви що буржуйку доларами топите в бункері на Банковій?
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21.08.2024 22:08 Відповісти
Ех, як ********* руки в зелених. Коли ж ви вже скотиняки нажеретеся?
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21.08.2024 22:15 Відповісти
Дайте нам гроші, бо ми хороші.
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21.08.2024 22:18 Відповісти
Російських грошей ми не побачимо, принаймні пересічні громадяни - переселенці. А от що з приводу 163 мільярдів українських доларів виведених з бюджету в офшори за 33 роки незалежності? Чи вони вже остаточно невозвратні? Чи краще МВФ нам з тих наших грошей кредити і надалі буде видавать?
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21.08.2024 23:24 Відповісти
 
 