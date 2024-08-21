Зеленський про передачу заморожених активів РФ: Багато було вже політичних заяв від партнерів, але нам потрібен реальний механізм. ВIДЕО
У своєму відеозверненні Володимир Зеленський закликав партнерів створити реальний механізм передачі Україні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Було вже кілька доповідей Головкома Сирського. Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. По кожному пакету, по всіх наших домовленостях. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області – триває наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду.
Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо наближення реальних рішень про обіцяні 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Багато було вже політичних заяв від партнерів. Багато й зараз звучить щодо цього. Але нам потрібен реальний механізм. Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – щоб все це працювало заради України й українців уже найближчими місяцями. Занадто довго тривають відповідні дискусії, і нарешті потрібні рішення. ", - сказав Зеленський.
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Будуть контролювати,мародьорити з них складно!
Тому розмародьорити бюджет на порядку денному зє-мародера і верховного ухилянта!
Та і вже не вірю у відсутність корупції у західних фондах вони так вперто дають постійно гроші на всілякі реформи і будівництва хоча добре знають по попередніх проектах куди вони підуть
механізмКЕШ. Джерело: https://censor.net/ua/v3505941