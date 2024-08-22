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На Кинбурнской косе уничтожен склад боеприпасов врага, - ВМС. ВИДЕО

ВМС уничтожили склад боеприпасов врага на Кинбурнской косе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19197) ВМС (1465) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+12
це набагато цікавіше, ніж встановлювати там наш прапор та втрачати при цьому людей...
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22.08.2024 09:28
+5
Судячи з усього - або будівлі колишнього риболовецького господарства - або заповідника (поряд - причали)
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22.08.2024 08:43
+2
на крим готуються
кацапи не з тими зв'язались
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22.08.2024 09:08
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Судячи з усього - або будівлі колишнього риболовецького господарства - або заповідника (поряд - причали)
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22.08.2024 08:43 Ответить
Там рыбку ловили генералы, председатели кумхозов и депутаты)
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22.08.2024 10:44 Ответить
то причал з боку лиману, там не ловили...з іншого боку коси, в море виходили
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22.08.2024 11:09 Ответить
А гарний бассейн для чого?))) Осетра годувати?)))
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22.08.2024 11:22 Ответить
то не басейн, то штучна лагуна щоб човни зберігати
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22.08.2024 13:46 Ответить
то населений пункт "Покровські хутори" причал з боку лиману
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22.08.2024 11:08 Ответить
Гарне місце! Було.
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22.08.2024 11:23 Ответить
Не був Тому не буду стверджувать Але якщо кілька дахів зведені воєдино (і той по якому вліпили і найсильніше палає полум"ям пального - "навіс" над складом чи місцем зберігання кількох одиниць техніки ) - то це точно саме те про що я написав
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22.08.2024 11:41 Ответить
со стороны днепровского залива
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22.08.2024 13:58 Ответить
по Гугл мапс- так, але місцеві так не кажуть...одна сторона морська, інша лиман...просто лиман
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22.08.2024 19:15 Ответить
на крим готуються
кацапи не з тими зв'язались
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22.08.2024 09:08 Ответить
не чокай тут, кацапе
ти не у Сизрані
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22.08.2024 13:05 Ответить
я з кацапорилими не розмовляю
до речі "погрози" анонімам у інтернеті то признак дегенерата
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22.08.2024 13:09 Ответить
це набагато цікавіше, ніж встановлювати там наш прапор та втрачати при цьому людей...
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22.08.2024 09:28 Ответить
Пічсщя війни, по діяльності Буданова, потрібно ТСК у майбутньому парламенті. За дії починаючи із доповідей розвідки про " шашлики"
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22.08.2024 19:45 Ответить
ех, які місця! яке море! Скільки вражень молодості! Наразі навіть на Чорноморську косу не потрапити...от підари кацапські!
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22.08.2024 11:05 Ответить
все буде
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22.08.2024 13:07 Ответить
А там точно был склад боеприпасов, что-то там ни одного разрыва не было замечено, или они так горят?
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22.08.2024 15:14 Ответить
 
 