На Кинбурнской косе уничтожен склад боеприпасов врага, - ВМС. ВИДЕО
ВМС уничтожили склад боеприпасов врага на Кинбурнской косе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.
"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 Hanka Panyanka
показать весь комментарий22.08.2024 09:28
+5 Яр Холодний
показать весь комментарий22.08.2024 08:43
+2 Дима Л #583950
показать весь комментарий22.08.2024 09:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кацапи не з тими зв'язались
ти не у Сизрані
до речі "погрози" анонімам у інтернеті то признак дегенерата