На Кинбурнской косе уничтожен склад боеприпасов врага, - ВМС. ВИДЕО

ВМС уничтожили склад боеприпасов врага на Кинбурнской косе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", - говорится в сообщении.

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