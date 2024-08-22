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На Кінбурнській косі знищено склад боєприпасів ворога, - ВМС. ВIДЕО

ВМС знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у  ВМС ЗСУ.

"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідники за допомогою дронів-камікадзе нищать ворожі укріплення на всій лінії фронту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ВМС (1382) знищення (7221)


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Топ коментарі
+12
це набагато цікавіше, ніж встановлювати там наш прапор та втрачати при цьому людей...
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22.08.2024 09:28
+5
Судячи з усього - або будівлі колишнього риболовецького господарства - або заповідника (поряд - причали)
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22.08.2024 08:43
+2
на крим готуються
кацапи не з тими зв'язались
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22.08.2024 09:08
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Судячи з усього - або будівлі колишнього риболовецького господарства - або заповідника (поряд - причали)
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22.08.2024 08:43 Відповісти
Там рыбку ловили генералы, председатели кумхозов и депутаты)
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22.08.2024 10:44 Відповісти
то причал з боку лиману, там не ловили...з іншого боку коси, в море виходили
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22.08.2024 11:09 Відповісти
А гарний бассейн для чого?))) Осетра годувати?)))
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22.08.2024 11:22 Відповісти
то не басейн, то штучна лагуна щоб човни зберігати
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22.08.2024 13:46 Відповісти
то населений пункт "Покровські хутори" причал з боку лиману
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22.08.2024 11:08 Відповісти
Гарне місце! Було.
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22.08.2024 11:23 Відповісти
Не був Тому не буду стверджувать Але якщо кілька дахів зведені воєдино (і той по якому вліпили і найсильніше палає полум"ям пального - "навіс" над складом чи місцем зберігання кількох одиниць техніки ) - то це точно саме те про що я написав
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22.08.2024 11:41 Відповісти
со стороны днепровского залива
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22.08.2024 13:58 Відповісти
по Гугл мапс- так, але місцеві так не кажуть...одна сторона морська, інша лиман...просто лиман
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22.08.2024 19:15 Відповісти
на крим готуються
кацапи не з тими зв'язались
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22.08.2024 09:08 Відповісти
не чокай тут, кацапе
ти не у Сизрані
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22.08.2024 13:05 Відповісти
я з кацапорилими не розмовляю
до речі "погрози" анонімам у інтернеті то признак дегенерата
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22.08.2024 13:09 Відповісти
це набагато цікавіше, ніж встановлювати там наш прапор та втрачати при цьому людей...
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22.08.2024 09:28 Відповісти
Пічсщя війни, по діяльності Буданова, потрібно ТСК у майбутньому парламенті. За дії починаючи із доповідей розвідки про " шашлики"
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22.08.2024 19:45 Відповісти
ех, які місця! яке море! Скільки вражень молодості! Наразі навіть на Чорноморську косу не потрапити...от підари кацапські!
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22.08.2024 11:05 Відповісти
все буде
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22.08.2024 13:07 Відповісти
А там точно был склад боеприпасов, что-то там ни одного разрыва не было замечено, или они так горят?
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22.08.2024 15:14 Відповісти
 
 