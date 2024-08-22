На Кінбурнській косі знищено склад боєприпасів ворога, - ВМС. ВIДЕО

ВМС знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

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