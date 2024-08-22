На Кінбурнській косі знищено склад боєприпасів ворога, - ВМС. ВIДЕО
ВМС знищили склад боєприпасів ворога на Кінбурнській косі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ВМС ЗСУ.
"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Hanka Panyanka
показати весь коментар22.08.2024 09:28
+5 Яр Холодний
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+2 Дима Л #583950
показати весь коментар22.08.2024 09:08
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кацапи не з тими зв'язались
ти не у Сизрані
до речі "погрози" анонімам у інтернеті то признак дегенерата