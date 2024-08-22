Нога оккупанта лежит на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из тактической группы "Адам" точным ударом ликвидировал бегущего по дороге оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания на дороге осталась лежать нога россиянина.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"