Нога оккупанта лежит на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона-камикадзе из тактической группы "Адам" точным ударом ликвидировал бегущего по дороге оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания на дороге осталась лежать нога россиянина.
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І сказала кроха
Ти б .лядь на вайну пашол
Мнє біз Лади плоха.
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
"У мирні часи диких звірів на території мисливських угідь підгодовували лісники та єгері з мисливцями Тепер вони пішли до ЗСУ - і продовжують займаться своєю улюбленою справою…"
Доречі, вони за ведмедика переймались))))) щоб ми не налякали))
Охоронець ресторації, потім розповів - що було мале, худе..що бракон'єри скоріш за все його маму вполювали. Але це було 2007 році)
І зайці жорсткі)))
А зайців Ви просто готувать не вмієте Обсмажуються шматки м"яса на смальці Потім на тому жирі злегка підрум"янюють велику кількість дрібно порізаної цибулі (можна додать трохи дрібносіченого часнику - він відбиває присмак дичини який декому не подобається) Потім посипають її борошном і досмажують Вкидають у казанок з м"ясом солять перчать і тушать на слабкому вогні до готовності Води ллють багато - щоб соус був негустим А потім їдять з хлібом Так можна готувать і кролятину і курятину чи інше м"ясо (козулятина була у мене саме так приготовлена)
Безногие орки затопали