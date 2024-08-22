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Нога оккупанта лежит на дороге после атаки украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из тактической группы "Адам" точным ударом ликвидировал бегущего по дороге оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания на дороге осталась лежать нога россиянина.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"

Автор: 

армия РФ (19197) дроны (3908)


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Топ комментарии
+9
Ножка *****.
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22.08.2024 10:24
+8
Крошка син к атцу прішол
І сказала кроха
Ти б .лядь на вайну пашол
Мнє біз Лади плоха.
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22.08.2024 10:25
+8
- Чем "Тянитолкай" Чуковского отличается от "Тянитолкая" Путина?
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
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22.08.2024 11:01
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Ножка *****.
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22.08.2024 10:24 Ответить
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22.08.2024 12:21 Ответить
фууу! гидота!!!
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22.08.2024 16:33 Ответить
тварі їдять!
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22.08.2024 18:33 Ответить
- Чей туфля?
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22.08.2024 14:20 Ответить
Крошка син к атцу прішол
І сказала кроха
Ти б .лядь на вайну пашол
Мнє біз Лади плоха.
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22.08.2024 10:25 Ответить
Рученьки - хрусь-хрусь, ніженьки хрусь-хрусь, вирвані оооочі..спокійної ночі, спати пора.
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22.08.2024 10:28 Ответить
- Чем "Тянитолкай" Чуковского отличается от "Тянитолкая" Путина?
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
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22.08.2024 11:01 Ответить
Давай поскорше щоб одна нога тут друга там .
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22.08.2024 10:29 Ответить
Куда он делся ? Ускакал на второй ноге ?
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22.08.2024 10:29 Ответить
"Дорога українська звірина! Стіл накритий! Порції розкладені Приємного апетиту Удобрюйте своїми фекаліями українську землю - нам ще там хліб ростить!"
"У мирні часи диких звірів на території мисливських угідь підгодовували лісники та єгері з мисливцями Тепер вони пішли до ЗСУ - і продовжують займаться своєю улюбленою справою…"
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22.08.2024 10:30 Ответить
Нагадали. На Західній у ресторанчику, у підніжжя гір, др сістер я влаштуувала. Невеличка компанія, камін. Вирішили салют запустити - нам погодили. Поперлися у двір - на зустріч біжить наряд міліціянтів. Запхали нас до ресторації. Потім пояснили - з гір ведмідь спустився, хтось чи щось його розбудило, і бідося у січні пішло їдло шукати. Ведмежа знайшли, приспали та відвезли досипати до приватного хазяйства.

Доречі, вони за ведмедика переймались))))) щоб ми не налякали))
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22.08.2024 10:45 Ответить
Несплячий ведмідь зимою - погана штука "Шатун"! Значить - не запасся жиром восени Якщо молодий - таке буває Або виріс без матері - і не навчився Або в лісі кормів було малувато Хоча хто його знає! Два роки полювання заборонене Дичини розвелося - страх Зайці з козулями попід селами пасуться Не повірите - оце переді мною зараз стоїть миска з лапшею А підливка м"ясна - з козулятини Сусіда в селі пригостили А він м"ясом зі мною поділився Сказали що стріляли прямо з вікна хати - на городі паслися!
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22.08.2024 10:59 Ответить
Ха! У батьків дача на Осокорках (Київ), так там зайців взимку - капець. У всіх дерев стовбури замотані, бо як сарана ті зайці...

Охоронець ресторації, потім розповів - що було мале, худе..що бракон'єри скоріш за все його маму вполювали. Але це було 2007 році)
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22.08.2024 12:01 Ответить
От бачите - я вгадав! А щодо зайців - так хай батько візьме у когось гарну "пневматику" З швидкістю кулі не менше 280 м/сек І сяде на дачі у місячну ніч З тридцяти метрів важка кулька (0,68 гр) калібру 4, 5 мм пробиває зайцю череп Будете з дичиною Мені товариш колись розказував - у нього студент так на Чернігівщині полював
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22.08.2024 12:41 Ответить
Батькові 74 й він 25 років як нерухомість - множинні інсульти..

І зайці жорсткі)))
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22.08.2024 13:01 Ответить
Співчуваю....
А зайців Ви просто готувать не вмієте Обсмажуються шматки м"яса на смальці Потім на тому жирі злегка підрум"янюють велику кількість дрібно порізаної цибулі (можна додать трохи дрібносіченого часнику - він відбиває присмак дичини який декому не подобається) Потім посипають її борошном і досмажують Вкидають у казанок з м"ясом солять перчать і тушать на слабкому вогні до готовності Води ллють багато - щоб соус був негустим А потім їдять з хлібом Так можна готувать і кролятину і курятину чи інше м"ясо (козулятина була у мене саме так приготовлена)
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22.08.2024 13:17 Ответить
Ну я із зайцями не стикалась часто, 2 рази тільки. Взагалі, шкода тваринок..диких..на Західній, десь під Свалявою є ферми кабанят та оленів - такий релакс! Як їх їсти, таких няш(
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22.08.2024 13:43 Ответить
Ви мабуть у місті виросли І м"ясо бачили тільки на прилавку магазину А я виріс у селі З дванадцяим років сам мав на утриманні "власне господарство" - маленьку кролеферму на десяток кліток Сам доглядав Сам на зиму сіно та віники заготовляв Сам годував Сам забивав Сам шкури знімав та сушив Так що у мене інший погляд на тварин
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22.08.2024 13:49 Ответить
Крыльями дроны захлопали
Безногие орки затопали
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22.08.2024 10:37 Ответить
Мізки теж порозкинув?
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22.08.2024 10:38 Ответить
Это нога, у того, кого надо нога! (с)
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22.08.2024 10:50 Ответить
Это нога, того, кому надо бьіли мозги!
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22.08.2024 11:11 Ответить
Не все зразу, у наступному житті розвинеться до рівня хом"яка...
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22.08.2024 12:20 Ответить
Доходився
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22.08.2024 11:01 Ответить
теж мені, Джон Сільвер мценського повіту...
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22.08.2024 11:10 Ответить
остались рожки да ножки
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22.08.2024 11:19 Ответить
Лєго конструктор
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22.08.2024 11:26 Ответить
ета рашистскій канструктар-сабєрі ваньку па фрагмєнтам і палучі целую бєлую ладу...
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22.08.2024 11:36 Ответить
Чєй туфля? )
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22.08.2024 11:56 Ответить
меня конечно поражает СИЛА взрывчатого вещества !!! (((( шансов выжить -- НЕТ !!!
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22.08.2024 12:25 Ответить
левый чобот можно ещё использовать
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22.08.2024 12:36 Ответить
Нога окупанта- сепаратист для свого господаря, вирішила від'єднатись від свого тіла, так як не бажала ступати на українську землю.
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22.08.2024 13:22 Ответить
 
 