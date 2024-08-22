Нога окупанта лежить на дорозі після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із тактичної групи "Адам" влучним ударом ліквідував окупанта, який біг дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання на дорозі залишилась лежати нога росіянина.

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