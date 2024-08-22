Нога окупанта лежить на дорозі після атаки українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе із тактичної групи "Адам" влучним ударом ліквідував окупанта, який біг дорогою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після влучання на дорозі залишилась лежати нога росіянина.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+9 ОсвальдКоблпот #588757
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+8 Леонід #587957
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+8 Яр Холодний
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І сказала кроха
Ти б .лядь на вайну пашол
Мнє біз Лади плоха.
- Строением организма! У "Тянитолкая" Чуковского с обеих концов туловища - головы, а у "Тянитолкая" Путина - ЖОПЫ!"
"У мирні часи диких звірів на території мисливських угідь підгодовували лісники та єгері з мисливцями Тепер вони пішли до ЗСУ - і продовжують займаться своєю улюбленою справою…"
Доречі, вони за ведмедика переймались))))) щоб ми не налякали))
Охоронець ресторації, потім розповів - що було мале, худе..що бракон'єри скоріш за все його маму вполювали. Але це було 2007 році)
І зайці жорсткі)))
А зайців Ви просто готувать не вмієте Обсмажуються шматки м"яса на смальці Потім на тому жирі злегка підрум"янюють велику кількість дрібно порізаної цибулі (можна додать трохи дрібносіченого часнику - він відбиває присмак дичини який декому не подобається) Потім посипають її борошном і досмажують Вкидають у казанок з м"ясом солять перчать і тушать на слабкому вогні до готовності Води ллють багато - щоб соус був негустим А потім їдять з хлібом Так можна готувать і кролятину і курятину чи інше м"ясо (козулятина була у мене саме так приготовлена)
Безногие орки затопали