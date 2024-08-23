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Бойцы 10-й ОГШБр сбросами с дронов уничтожают пехоту оккупантов. ВИДЕО

Ночная работа по российским оккупантам операторов дронов мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы осматривают через камеру БПЛА тело оккупанта после попадания дрона-камикадзе: "Одна нога здесь валяется, вторая – там. Добегался п#дарас"

Автор: 

10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3909)


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23.08.2024 21:18 Ответить
I am beyond impressed with this precision. Kudos to the drone sharpshooter! Glory to ZSU!
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23.08.2024 21:45 Ответить
Оце так точність! Слава героям!
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23.08.2024 21:53 Ответить
Які приємні ліки від рашизму ,діють добре
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23.08.2024 22:08 Ответить
Як мінімум три штуки стали хорошими кацапами. Браво!
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23.08.2024 22:26 Ответить
Як "доміно" - 3/2 відповіли 2/0
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24.08.2024 01:16 Ответить
 
 