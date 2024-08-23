Бойцы 10-й ОГШБр сбросами с дронов уничтожают пехоту оккупантов. ВИДЕО
Ночная работа по российским оккупантам операторов дронов мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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