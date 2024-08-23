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Бійці 10-ї ОГШБр скидами з дронів нищать піхоту окупантів. ВIДЕО

Нічна робота по російських окупантах операторів дронів мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 10 ОГШБр з ПТРК "Стугна" знищили ворожий танк і БМД окупантів. ВIДЕО

Автор: 

10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4690)


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Контрольні скиди - саме ТО....
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23.08.2024 21:18 Відповісти
I am beyond impressed with this precision. Kudos to the drone sharpshooter! Glory to ZSU!
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23.08.2024 21:45 Відповісти
Оце так точність! Слава героям!
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23.08.2024 21:53 Відповісти
Які приємні ліки від рашизму ,діють добре
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23.08.2024 22:08 Відповісти
Як мінімум три штуки стали хорошими кацапами. Браво!
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23.08.2024 22:26 Відповісти
Як "доміно" - 3/2 відповіли 2/0
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24.08.2024 01:16 Відповісти
 
 