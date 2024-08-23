Бійці 10-ї ОГШБр скидами з дронів нищать піхоту окупантів. ВIДЕО
Нічна робота по російських окупантах операторів дронів мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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